Drahá média: šance na zisk?

Mluvíme sice o společnostech, které vydělávají na tom, že vydávají hudební a filmové tituly, vzhledem k šíři jejich zaměření však lze mluvit spíše o zábavním průmyslu. Kvůli klesajícím příjmům v posledních letech se mnoho společností rozhodlo spojit své síly (ať už dobrovolně, nebo nedobrovolně) a vytvořit velké koncerny, které efektivněji hospodaří se svými prostředky.

V souvislosti s mediálním a zábavním průmyslem se stále častěji mluví o krizi, tento trh však stále nabízí nové možnosti rozvoje v podobě nových trhů, distribučních kanálů a technologií.

Velkým neduhem, kterým „trpí“ zábavní průmysl, je v současnosti internetové pirátství, které firmám způsobuje velké ztráty a doslova ohrožuje celý zábavní průmysl. Milionové soudní spory sice mediální společnosti vyhrávají, na internetu se však stále objevují nové programy a platformy, prostřednictvím nichž si uživatelé vyměňují hudbu zadarmo.

I když to bude znít divně, velké společnosti by si možná měly vzít příklad z firem podnikajících v pornografickém průmyslu. Ty se s rozšířením internetu a s tím spojeným šířením materiálů zdarma vypořádaly mnohem rychleji a efektivněji a berou to spíš jako dobrou neplacenou reklamu. Aktivně tak bojují pouze proti těm, kteří na jejich produktech prostřednictvím internetu nepovoleně vydělávají.

Dalším argumentem, proč by mělo být sdílení muziky po internetu a její rostoucí oblíbenost mezi uživateli co nejméně omezováno, je v podstatě ten samý, který platí pro zmíněný pornoprůmysl. Mladé kapely, které dosud nemohly sehnat pořádného vydavatele se tak mnohem snadněji rozšíří mezi posluchače. Když si jejich hudba posluchače najde a ti začnou houfně navštěvovat její koncerty, je to pro vydavatele prakticky zaručený výdělek.

Firmy by si také měly uvědomit, že omíláním tvrzení typu „piráti nám způsobují ohromné škody a mohou nám přivodit existenční problémy“ společně s nehoráznými cenami nosičů (je jedno, jestli jde o hudbu, nebo video), a miliardovými obraty a zisky si zákazníky jenom znepřátelí a ti si nakonec budou hledat jinou cestu k jejích produktům. Svou kapku do ohně ještě přilévá společnost Recording Industry Association of America (spíše známá pod zkratkou RIAA), která v tomto sporu vystupuje jako poslušný sluha vydavatelských společností a snaží se to zastírat urputným bojem proti internetovému pirátství („oblíbenost“ domácí obdoby této organizace, společnosti OSA, dokazují tyto články).

Vývoj indexu Dow Jones Broadcasting and Entertainment za poslední rok

Zdroj: Bigcharts

V současnosti to však vypadá, že se blýská na lepší časy a i velkým společnostem konečně došlo, že internet je médium bez omezení a nezpeněžit ho by bylo velkým hříchem. Digitální prodeje jsou tak momentálně jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejícím segmentem tohoto průmyslu. Pro společnosti to představuje další zajímavou příležitost k zisku bez toho, aby vydíraly zákazníky vysokými cenami.

Ať je to už jak chce, tento článek má být o zajímavé investiční příležitosti a tou společnosti podnikající v zábavním průmyslu v současné době jsou. Přes všechny problémy a neduhy lze říci, že pokud bude poptávka po jejich produktech existovat (a například tolik omílané koncertní turné Madonny je toho důkazem) a samotné společnosti si to nepokazí dramaticky špatným přístupem k těm, kteří je živí, mohlo by se jim v budoucnu dařit.

Jak na investice?

Akcie velkých společností působících v oblasti zábavního průmyslu jako například Sony, Time Warner EMI nebo Universal jsou samozřejmě dostupné na největších burzách ve světě, k nimž vám zprostředkují přístup domácí i zahraniční brokerské společnosti. V české koruně mohou investoři investovat na pražské burze do akcií společnosti CME, vlastníka televize Nova.

Pro ty, kteří si neumějí vybrat jedinou vhodnou společnost, jsou k dispozici certifikáty zaměřené na akciové koše, nebo indexy sdružující společnosti v sektoru Entertainment, případně indexové akcie (ETF) navázané na tyto indexy. Možností pro investory mohou být také podílové fondy CS Global Media, nebo KBC Equity Fund Media orientující se sice na širší oblast, v jejich portfoliích se však nachází také společnosti z oboru zábavního průmyslu.