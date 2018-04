Dražby: Jak to chodí na aukcích

Myšlenky na prodej v aukci se honí hlavou spoustě lidem, kteří mají doma nějaký předmět, který by stál za prodej. A mají pravdu – aukce může být zdaleka nejvýhodnější. Jenomže jak svůj poklad do aukce dostat?

Najděte si aukční síň

Nejprve se porozhlédněte po aukční síni. Odneste svůj obraz, šperk, plastiku či jiný předmět třeba do dvou nebo do tří.Pohovořte s odborníky o ceně, zvažte cenové podmínky i přístup, jaký k vám pracovníci síně mají. Konzultace o uměleckém díle nabízeném do aukce je přitom bezplatná. Věc, kterou nabízíte do dražby, vybavte vší dostupnou dokumentací – význam má to, jak se dílo dostalo do vašich rukou. Nemusí to být pohnutá historie o malíři jako tajné lásce vaší prababičky, stačí i prostý doklad o koupi. Pokud byl na dílo v minulosti dělán znalecký odhad, určitě ho vezměte s sebou také. „V galerii však originál raději nenechávejte, pořiďte si kopii,“ doporučuje obchodnice s uměním Jana Nováková.

Vyvolávací cena je nižší

Aukční síň stanoví vyvolávací cenu díla. Bude asi o třetinu nižší, než kdybyste věc dali do komise, ale máte naději, že když se o dílo najde víc zájemců, vyšplhá se při dražbě cena mnohem výš. Pokud se dohodnete na vyvolávací ceně i na tom, zda vám vyhovuje termín aukce, na které by se věc vydražila, podepíšete s aukční síní smlouvu. V té bude uvedena cena vyvolávací, termín aukce i další postup a podmínky před a po uskutečnění aukce. Třeba to, kdy máte dílo předat, kdy dostanete peníze utržené v prodeji, podmínky vrácení díla a podobně. Pozor dejte i na to, zda si aukční síň bere od prodávajícího poplatek – je totiž běžnou praxí, že kromě aukční přirážky od kupujícího si naúčtují dalších 10 až 20 procent od prodejce.

Odborníci z aukční síně pak udělají popis předmětu. U dražších děl zařídí i znalecký odhad, platí jej podle předchozí domluvy buď aukční síň, nebo majitel díla. Dražitel předmět vyfotí a připraví prezentaci v aukčním katalogu. Ten je pak k dispozici zájemcům o aukci – aukční síň jej i aktivně rozesílá stálým klientům.

Je možné, že pokud budete chtít, aby v aukčním katalogu byla fotografie, budete muset zaplatit. Například Dorotheum za zveřejnění fotografie účtuje poplatek závislý na její velikosti. Celostránková fotografie tak vyjde na 3500 korun, osmina strany v katalogu na 1200 korun. Zájemci o koupi si tak věci prohlédnou předem na obrázku a mohou se na ně podívat i na internetu či na předem pořádané prohlídce – aukční síně ji připravují několik dní před samotnou dražbou.

Přihazuje se podle tabulky

Na aukci se pak draží podle dražebního řádu, který pro tuto příležitost aukční síň připraví. Dražební číslo dostanou zájemci buď při koupi katalogu, nebo oproti vratné záloze. Ta bývá třeba u Aukčního domu Sýpka tisíc korun. Kupující se také musí prokázat dokladem totožnosti. Jednotlivé položky se obvykle draží v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny v katalogu. Licitátor vždy oznámí, jaké dílo se právě draží, upozorní na případné závazky, které by mohly ovlivnit cenu předmětu, a vyhlásí vyvolávací cenu. Zájemci pak mohou přihazovat.

Na aukci se zmateně nekřičí, kolik kdo zaplatí navíc – u jednotlivých děl je podle jejich ceny stanoveno, jaký finanční význam má zdvižení dražebního čísla. Například při dražební ceně vyvolávaného předmětu do deseti tisíc korun znamená jedno přihlášení, že dáváte navíc pětistovku. Žebříček výše příhozů si přitom každá aukční síň stanovuje individuálně a uvádí ho v dražebním řádu.

Pokud už nikdo nepřihodí, stává se majitelem ten, kdo dal poslední nejvyšší nabídku. Kupující musí počítat ještě s jednou věcí – cena, za kterou koupil, není konečná, bude muset zaplatit i provizi aukční síni. Ta se pohybuje obvykle od 14 do 20 procent z ceny, za kterou bylo dílo vydraženo. Na začátku aukce je tedy pro zájemce dobré, aby si sami stanovili limit, za kolik nakoupí už s ohledem na aukční přirážku. Nový majitel za dílo zaplatí a může si je odnést domů. Platit může po ukončení dražby v hotovosti, nebo i převodem na účet aukční společnosti. Některé síně umožňují i platbu kartou, bývá však za ni přirážka. Kupující má obvykle na zaplacení limit, třeba týden.

Kdy dostanete peníze?

Po úspěšném prodeji se může prodávající těšit na peníze. Pokud není na aukci sám přítomen, dozví se o výsledku nejrychleji z internetových stránek aukční síně. Aukční síň peníze vyplatí dohodnutým způsobem – v hotovosti, nebo na účet hned poté, co dostane peníze od toho, kdo vaši věc koupil. Předem se ptejte, co bude, když se dílo neprodá – někdy i v tom případě zaplatíte nízký poplatek za to že jste byli v aukci, může to být třeba procento z vyvolávací ceny.