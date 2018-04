Dražší benzin může znamenat vysoké zisky

Ropa a zemní plyn ovlivňují naše životy možná víc, než bychom si přáli. Je to strategická surovina, z níž se kromě paliva pro dopravu a plastů vyrábějí různá hnojiva, čisticí prostředky, mazací a topné oleje nebo léky. Ropné produkty se podílejí také na výrobě zhruba sedmi procent celkové produkce elektřiny.

V současné době se stále hlasitěji ozývají hlasy, které varují, že v budoucnu by nedostatek ropy mohl znamenat pro globální ekonomiku velký problém. V dnešní době, kdy vlivy počasí nebo jakýkoli problém způsobuje výrazné výkyvy v ceně této hnědé mazlavé tekutiny, se stále více diskutuje o tom, že lidé by si měli zvyknout, že zásoby ropy jako neobnovitelného zdroje energie budou s postupem času klesat, což bude mít velký vliv na růst její ceny.

Najdou se ale i optimisté, kteří věří, že ropa a její množství není problém, jde jen o uměle nafouklou bublinu a cena ropy by neměla v budoucnu výrazně stoupat. Argumentují především tím, že výkyvy ceny černého zlata a překonávání rekordních cenových hladin jsou způsobeny náhlými a pouze krátkodobými výpadky, politickými událostmi (války, terorizmus), přírodními katastrofami apod. Je pravda, že tyto výkyvy nemají dlouhého trvání a cena ropy se po nich většinou ustálí na původní hladině.

Do karet jim rovněž nahrává situace ze začátku srpna, kdy cena ropy na začátku měsíce vystřelila na rekordní hladinu bezmála 80 dolarů za barel, následně se ale opět dostala na původní hladinu. Dalším argumentem pro optimismus a tvrzení, že cena ropy by měla stagnovat, je možná recese v USA, čímž by se poptávka po energiích mírně snížila a tlak na cenu ropy by tak mohl na určitou dobu ustat.

Tito optimisté, kteří nevěří ve zdražování ropy v dlouhém horizontu, si však pořád jakoby nechtějí uvědomit sílu velkých, rychle se rozvíjejících ekonomik (zejména Čína a Indie) a jejich dlouhodobě negativní vliv na poměr celkové spotřeby a produkce ropy. Právě spotřeba v těchto zemích roste díky jejich ekonomickému růstu a tím větší závislosti na ropě nejrychlejším tempem.

Do budoucna lze navíc jen stěží počítat se stejným nárůstem produkce ropy, i kdybychom počítali s těžbou dosud stále nevyužitých zdrojů (například roponosné písky v Kanadě, od nichž si mnozí hodně slibují, nebo v současné době tolik diskutované naleziště v Arktidě). Výskyt zcela nových nalezišť je totiž velmi nepravděpodobný a podle některých prognóz dosáhne celková produkce ropy svého vrcholu kolem roku 2009 (nejžádanější lehká ropa je dokonce již za svým vrcholem). Jedinou možností, jak při klesajících zásobách ropy oddálit růst její ceny, tak může být zavedení alternativních, obnovitelných zdrojů energie. Realizace těchto plánů však zatím ztroskotává na nízké využitelnosti a vysoké ceně nových technologií. Spoléhat se na to, že až ropa nebude, určitě se nějaký nový zdroj energie objeví, je trochu alibistické.

Hlavním nedostatkem všech optimistických předpovědí ohledně ropy je zaprvé to, že stále počítají se současnou úrovní její spotřeby ropy, což je vzhledem ke stále většímu vlivu již zmiňovaných rozvíjejících se zemí nepravděpodobné. Zadruhé je nutné připomenout, že bez dalšího zdražování ropy se nebudou těžařské společnosti do těžby z alternativních zdrojů pouštět, protože je to pro ně nevýhodné. Bez nových zdrojů nabídka určitě neporoste (zvyšování těžařských kvót se kvůli zmenšujícím se rezervním kapacitám dočkáme jen stěží) a při rostoucí poptávce tedy poroste i cena. Cenu ropy tedy v každém případě čeká růst, i když to v nejbližší době nebudou desítky procent ročně.

Cena ropy stoupá – investoři vydělávají

I když růst ceny ropy dělá většině lidí vrásky na tváři, nemusí to platit pro každého. Ropa a s ní související produkty totiž mohou být zajímavou investiční příležitostí, na které lze vydělat. Od investice do ropy sice nemůžeme čekat zázraky, v dlouhém investičním horizontu se však investice do ropy mohou vyplatit.

Způsobů je mnoho a prakticky každý investor si může na pohybu cen ropy vydělat. Nejjednodušší to mají investoři na komoditních burzách, kde lze investovat přímo do futures kontraktů navázaných na ropu. Komoditní futures sice díky své rizikovosti nejsou nástrojem pro každého investora (zejména ti nezkušenější by se jim měli vyhnout), prostřednictvím nich však lze dosahovat zajímavých výdělků i na krátkodobých výkyvech cen, a kromě růstu lze profitovat také na poklesu ceny ropy.

Dalším způsobem je investice do akcií těžařských, rafinérských a energetických společností na burze. Rostoucí cena ropy pro ně, na rozdíl od jiných společností, znamená růst příjmů. To se pak může pozitivně odrazit na ceně akcií. Negativní dopad na těžařské společnosti naopak může mít postoj levicově orientovaných vlád v zemích Jižní Ameriky. Ty sice chtějí profitovat na rostoucí ceně ropy a zemního plynu (a sponzorovat tak své sociální programy), investovat do nových technologií a rozvoje již ale nehodlají a vyžadují je pod hrozbou znárodnění právě od zahraničních firem těžících na jejich území. Neočekávané investice tak mohou mít na hospodaření firem neblahý vliv, což se na ceně jejich akcií určitě negativně projeví.

Jednou z možností, jak diverzifikovat riziko, je investice do indexových nástrojů (certifikáty, ETF), jejichž hodnota závisí na vývoji indexů sdružujících společnosti v segmentu Oil & Gas. Dostupné jsou rovněž certifikáty navázané přímo na cenu samotné ropy, které jsou navíc dostupné pro korunové investory na Pražské burze cenných papírů.

V koruně lze investovat do ropných a energetických firem také prostřednictvím podílového fondu ČPI Ropného a energetického průmyslu. Ostatní podílové fondy jsou už ale dostupné pouze v EUR nebo USD. Fondy KBC Equity Fund Oil, ABN Amro Energy Fund a PIA Energy Stock od Pioneer Investments Austria (předtím Capital Invest) jsou dostupné v EUR, fond SGAM Fund Equities Global Energy je možné nakupovat v USD. Posledním fondem, jehož nezanedbatelnou část portfolia představují firmy v ropném a plynárenském sektoru, je Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources v USD.