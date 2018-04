Drbům lze zabránit otevřeností

Ekonomka Kamila nedávno nastoupila do poradenské společnosti, která je plná mladých soutěživých lidí. Když se po firmě rozkřiklo, že budou na jaře odměny, Kamila se nestačila divit. "Jedna z kolegyň s námi tehdy přestala chodit na obědy a začala nosit volnější oblečení. A hned se šířily dohady, že je těhotná. Až k šéfovým uším se doneslo, že by odměny dostat nemusela, když stejně brzy odejde na mateřskou," říká devětadvacetiletá Kamila.

Sama byla ve třetím měsíci a poslední půlrok dřela jako o závod. Nechtěla o odměny přijít kvůli svému těhotenství. "Půjčovala jsem si od kamarádek zeštíhlující oblečení a snažila se chovat jako obvykle. Jen aby na mě nepadlo podezření jako na kolegyni." Nakonec ji odměny neminuly. Ale na obavy z drbů, které měla každý den v práci, jen tak nezapomene.



Kde jsou obavy, jsou i fámy





Proč se vlastně drby na pracovišti šíří? Nejčastější příčinou jsou nejistota a strach, a ty většinou vznikají, když lidé nemají dost informací o chodu firmy. "Klasickým příkladem jsou poplašné zprávy o chystané reorganizaci, propouštění, prodeji firmy. V podniku, kde nefunguje vnitřní komunikace, kde se manažeři nestarají o to, aby lidé věděli včas a přesně, co se s firmou děje, se fámy tohoto druhu šíří jako lavina," říká Pavel Mokrejš, majitel personálně-poradenské firmy G.O.T. Podle něho drbům nahrává i přehnaně konkurenční prostředí ve firmě, kde neexistuje týmový duch. Lidé si tak znepříjemní život vzájemnou kontrolou, až klesá jejich výkonnost, protože se soustředí jen na vnitropodnikové politikaření.

Šíření drbů lze z hlediska pracovního práva jen těžko trestat. Ale lze si se šiřitelem drbů poradit jinak. "Když má kdokoliv čas na drby, není zřejmě dostatečně pracovně vytížen a je nasnadě jej více zahrnout úkoly," míní manažer Vladimír Brož ze společnosti McAfee.



Odcházíš? Jen počkej!



Dalším častým zdrojem pomluv bývá nečekané povýšení, rozdělování odměn či odchod některého ze zaměstnanců. Zejména pokud odchází ke konkurenci. Uchylují se k nim bývalí kolegové ze závisti, šéfové z pomstychtivosti, budoucí kolegové ze strachu o pozice.

Ne, nepřikládám jim význam 6 %

Ne, jsou dobrým zdrojem informací 11 %

Ano, odmítám mluvit o někom za jeho zády 18 %

Ano, někdy mohou člověku hodně ublížit 65 %



Hlasovalo 301 lidí.

Zdroj: JOBS.CZ

Právě na to narazil ceněný technik a manažer Michal, když se rozhodl přestoupit ke konkurenci. "Vůbec mě nenapadlo, že bych mohl mít problém s referencemi, v podniku se mnou byli vždycky spokojeni." Po pár týdnech však začal mít dojem, že se mu někdo snaží zkazit šance na dobré místo. "Ředitel, který o mně zprvu velmi stál, najednou začal mít divné řeči a zhoršil svou finanční nabídku. Prý se dozvěděl o nějakém mém nepovedeném projektu. Myslel jsem, že mě pomluvili bývalí kolegové," říká Michal. Nakonec byla pravda jiná - fámy o něm šířil jeho budoucí kolega, který se bál o místo.