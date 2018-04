Dřete. On sklidí úspěch. Braňte se!

Buduje váš spolupracovník cíleně svou kariéru? Pokud hraje fair play, nezbývá než mu přát úspěch. Ale pokud si pomáhá "ostrými lokty", může se to dotknout i vás.



Vstřícná atmosféra v kanceláři je jednou z podstatných věcí, ovlivňujících výkon jednotlivců, ale i celku. S tím budou nepochybně souhlasit všichni, kteří pracují v menším či větším kolektivu. Ale co dělat, když se objeví kolega, který svou touhou šplhat nahoru rozčeří klidné vody spolupráce?



Snaživý hoch



"Do našeho oddělení nastoupil nový kolega," vzpomíná účetní Jana Vosátková. "Všichni jsme z něj měli ze začátku velmi dobrý pocit. Na všechno se vyptával, byl všude, kde se něco dělo, ochotný k jakékoli práci - zkrátka snaživec. Po nějaké době jsme ale zjistili, že mládenec naše rady vydává za svoje a že názory na pracovní postupy mění jako ponožky, tedy dle potřeby. S námi vždy souhlasil, ale u ředitele rozvíjel vlastní teorie o potřebě změn v úseku. K těm také skutečně došlo. Neuplynulo ani pár měsíců a kolega nám dělal šéfa."



Jak si "užívá" jednotlivec

Po moci lačnící kolega se nezastaví prakticky před ničím. Využívá vaše znalosti, výsledky, ale i to, co se vám někdy nepovedlo, k vlastnímu prospěchu. Ať už mu sdělíte jakékoli informace, buďte si jisti, že je proti vám použije přesně ve chvíli, kdy může předvést, že je lepší než vy. Jakmile zjistí, že mu v kariérním žebříčku stojíte v cestě, nasadí všechny páky, aby vás "odklidil".



Jak si "užívá" tým



Podle personální psycholožky Hany Kyrianové kariérista vyvolává konkurenční atmosféru, která může sice motivovat k většímu výkonu i ostatní, ale častěji taková konkurence týmu spíš škodí. "Konkrétní reakce na kariéristu záleží na sehranosti týmu, na firemní kultuře a zejména na povaze kariéristy. Buď jde jen o zvýšenou aktivitu a snahu, a všichni vědí, že by chtěl postoupit výš, nebo také o využívání ostrých loktů vůči ostatním. Pak musí počítat i s negativní zpětnou vazbou od okolí. To zpočátku může obstarat občasná ironická, ale víceméně přátelská poznámka na jeho adresu. Nicméně dochází i k extrémním případům, kdy tým záměrně ničí jeho výsledky až psychickým nátlakem," říká Hana Kyrianová.



Jak si "užívá" nadřízený



Stěžovat si nadřízenému na nekalé praktiky kolegy kariéristy nemá příliš smysl. Takový člověk je u svých šéfů vždy ceněn pro své vysoké výkony a značnou snaživost. Nemluvě o tom, jak velké je na něj spolehnutí. Jiná situace nastává ve chvíli, kdy začne dýchat na paty i šéfovi a začne ho očerňovat u jeho nadřízených.



Kdo je kariérista



Kariérista je člověk, který zneužívá vše, co mu přijde tzv. pod ruku. Od situací, v nichž může prosadit vlastní osobu, přes informace, které se mu hodí k budování profesního postupu, až po zneužívání chyb druhých. Takový člověk jde pouze za svým osobním prospěchem bez snahy prospět firmě. Nedělá svou práci dobře pro výsledek celku, ale proto, aby mu přinesla povýšení. Pokud přitom nemusí pracovat, bude to ještě lepší. Otázka na závěr: Proč je kariérista neporazitelný? Protože včas dokáže změnit postoj.



10 rad, jak na kariéristu



1. Zamyslete se, zda vás chce poškodit úmyslně.

2. Navrhněte mu otevřený rozhovor.

3. Jasně si vymezte pravidla vzájemného chování.

4. Vyhněte se stupňování konfliktů.

5. Snažte se, aby nadřízený věděl o vaší činnosti jako první.

6. Nedovolte, aby kariérista nosil vaši práci šéfovi.

7. Nebavte se s ním o svém soukromí.

8. Jednejte s ním v přítomnosti další osoby.

9. Nedávejte mu důvěrné údaje o firmě.

10. Rady mu poskytujte e-mailem a uchovejte kopii.