Co bude s kartami, úvěry a bonusy Citibank, až ji koupí Raiffeisenbank

Jak se dozvím, že převod proběhl?

Předpokládáme, že k převodu vlastnického práva dojde přibližně 29. února 2016. Citi vás bude dopisem informovat o tom, že došlo k převodu vašeho klientského vztahu ze Citi na Raiffeisenbank. Citi převod rovněž potvrdí oznámením na www.citibank.cz. Raiffeisenbank rovněž oznámí dokončení transakce na www.rb.cz. Raiffeisenbank vás následně osloví jako své klienty a poskytne vám další potřebné informace.

Co budu muset udělat?

Nemusíte podnikat žádné kroky, váš účet či účty a produkty budou převedeny automaticky. Ve specifických případech budou klienti informováni o krocích, které bude třeba společně učinit.

Dokdy budu moci využívat služeb stávajících poboček Citi?

Služeb stávajících poboček Citi mohou klienti využívat do dne účinnosti převodu a pak v průběhu celého přechodného období do okamžiku, kdy budou jejich účty převedeny do systémů Raiffeisenbank. Raiffeisenbank vás bude včas informovat, pokud nastanou jakékoli změny týkající se sítě poboček, které budete moci po ukončení přechodného období využívat.

Budu v souvislosti s převodem mých klientských smluv cokoli hradit?

Ne, všechny náklady na uskutečnění převodu uhradí Citi a Raiffeisenbank.

Mohu dále provádět běžné platby z účtu beze změny?

Čísla účtů, kód platebního systému (kód banky), IBAN a kódy BIC (swiftový kód) zůstávají po dni účinnosti a v průběhu přechodného období beze změn a vy budete moci pro běžné platby i nadále využívat stávající kanály. O jakékoli změně vás včas Raiffeisenbank vyrozumí.

Mohu nadále využívat službu CitiAlert a elektronické výpisy?

Služba CitiAlert a elektronické výpisy se do dne účinnosti ani v průběhu přechodného období nezmění.

Na účtu mám nastaveny trvalé příkazy a současně mi na něj přichází prostředky (vklady a převody, trvalé příkazy/inkasa/SIPO apod.). Musím udělat nějaké změny, aby veškerý platební styk probíhal jako obvykle?

Vaše platby budou probíhat jako obvykle. Příjemci těchto plateb (respektive plátci) uvedení ve vašich výpisech z účtu zůstanou nezměněni jako dosud do dne účinnosti. Čísla účtů, kód platebního systému (kód banky), IBAN a kódy BIC (swiftový kód) zůstanou do dne účinnosti beze změn.

Během přechodného období po dni účinnosti bude Citi i nadále spravovat účty a další produkty na základě zvláštní dohody s Raiffeisenbank. Proto až do převodu vašeho účtu do Raiffeisenbank nedojde ke změně.

V přechodném období směřujte platby do Citi a nadále používejte číslo účtu, kód platebního systému a kód BIC a IBAN, které vám poskytla Citi. O jakýchkoli změnách, které bude nutno provést v souvislosti s pravidelnými platbami (trvalé příkazy/inkasa), vás bude Raiffeisenbank včas informovat.

Mohu svou Citi kreditní kartu nadále beze změny používat pro platby u obchodníků, výběry hotovosti, inkaso za O2 služby, úhrady SIPO, opakující se platby, slevy Citi Club / Gold Club atd.?

Tak jako dosud, budete mít i po dni účinnosti a v průběhu přechodného období stejnou kartu se stejným číslem, a proto ji budete moci beze změny používat. Raiffeisenbank vás bude včas informovat o vydání nové karty, včetně pokynů ohledně povolení inkasa, SIPO a jiných změn.

Co se stane s odměnami (Citi Life prémie, BILLA bonusy, OK Plus míle, O2 slevy, Shell bonusy), které jsem získal za používání Citi kreditní karty?

Poskytování a čerpání odměn zůstává beze změny a v souladu s podmínkami jejich poskytování. Dojde-li v budoucnu ke změně, Raiffeisenbank vás o ní včas a v souladu s příslušnými právními předpisy vyrozumí.

Dojde na mé Citi kreditní kartě ke změně zúčtovacího období?

Zúčtovací období na vaší Citi kreditní kartě zůstává nezměněno do dne účinnosti a v průběhu přechodného období beze změny. Dojde-li v budoucnu ke změně, Raiffeisenbank vás o ní včas vyrozumí.

Co se stane s dodatkovými kartami a bezkontaktními platebními nálepkami?

Po dni účinnosti a v průběhu přechodného období zůstanou dodatkové karty a bezkontaktní platební nálepky beze změny. Poté, co budou vaše údaje plně integrovány do systémů Raiffeisenbank, vám Raiffeisenbank zašle nové dodatkové a bezkontaktní platební nálepky (pouze pokud byly aktivně používány). Raiffeisenbank vás bude o jejich vydání včas informovat.

Budu i nadále splácet svůj spotřebitelský úvěr Citi, nebo bych nyní měl začít platit Raiffeisenbank?

Platby do Citi zasílejte stávajícím způsobem, na který jste zvyklí. Po dni účinnosti a v průběhu přechodného období, až do další informace od Raiffeisenbank, nenastane v platebním postupu ani v čísle účtu žádná změna, přičemž se bude mít za to, že vaše platba provedená stávajícím způsobem úhrady je řádnou platbou ve prospěch Raiffeisenbank.

S kým mám komunikovat v případě jakýchkoliv změn či požadavků ve vztahu k mému spotřebitelskému úvěru?

V jakékoliv záležitosti týkající se vašeho spotřebitelského úvěru se můžete nadále obracet na Citi, a to až do dalšího vyrozumění. Pokud po dni účinnosti nastane v oblasti vašich běžných komunikačních kanálů jakákoli změna, Raiffeisenbank vás o ní včas vyrozumí.