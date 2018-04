Drobní živnostníci u polských hranic krachují

"Koruna je tak silná, že Polákům se tady nevyplatí téměř nic kupovat. To má samozřejmě vliv hlavně na zaměstnanost, úroveň služeb a tržby v maloobchodě," říká starosta Českého Těšína Jindřich Sznapka. "Polští turisté sem dříve většinou chodili nakupovat pivo a lihoviny, ale po změně sazby daně na alkohol tyto nákupy podstatně opadly. V některých obchodech klesly tržby i o 50 procent. Poláci k nám nyní jezdí jen na jídlo a posedět do hospod," uvedl zástupce ředitele bruntálského úřadu práce Antonín Rous. Také prodejci spotřebních věcí zaznamenali podle Rouse citelný odliv zákazníků. "Naši lidé vyjíždějí za polské hranice mnohem více než dříve. Otevřely se tam velké hypermarkety, kde lidé využívají toho, že mohou odečíst daň z přidané hodnoty. Podstatně levněji tedy nakupují například zahradní techniku, elektroniku a oděvy," dodal. Řada supermarketů to podle obchodníků řeší snižováním cen na minimum, což si drobní obchodníci nemohou dovolit.

V lepším případě reagují snižováním nákladů, hlavně mzdových, a tak dochází k propouštění zaměstnanců. Vhorším případě malé obchody krachují a nezaměstnanost opět roste. Zvýšený krach malých podnikatelů potvrzují úřady práce, kam se poté živnostníci hlásí. Od začátku roku do konce září v Ostravě zaevidovali celkem 809 osob samostatně výdělečně činných, které přerušily nebo ukončily samostatnou výdělečnou činnost. "V celém kraji je to za stejné období zhruba dva a půl tisíc živnostníků," uvádí mluvčí ostravského úřadu Svatava Baďurová. Podle ní jde nejčastěji o podnikatele zaměřených na nákup - prodej a hostinskou činnost. "Zároveň se v mnoha případech i stejní lidé k podnikání vrátili. Stává se, že v evidenci na úřadu práce jen přečkají období, kdy nejsou zakázky nebo jim nejdou obchody," dodává.