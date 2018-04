Drtivá většina finančních poradců zklamala

Odpověď nemůže být jednoznačná. Stejně jako automechanici, lékaři či učitelky jsou i finanční poradci dobří a špatní, a to i v rámci jedné firmy. Dobrý finanční poradce dokáže rozmnožit úspory určitě víc než laik. Má hlubší znalosti finančních produktů, dozvídá se o novinkách, může odhadnou vývoj na trhu. Zná „triky“, které třeba pomohou klientovi získat rychleji vlastní bydlení - doporučí například kombinaci stavebního spoření s hypotékou a vybere vhodný finanční ústav. Vysvětlí, jak spořit na stáří, aby z peněz neměl větší užitek penzijní fond než majitel peněz a podobně.

Poradci jsou však jen lidé a některé jevy nemohou ovlivnit, ani kdyby jejich znalosti a schopnosti byly sebelepší. Před 11. zářím loňského roku mohli s nejlepším svědomím radit nakupovat americké akcie kvůli recesi a nízké ceně, aniž by mohli Jak probíhal test? Testování proběhlo v období 17.- 26. února 2002 v Praze a Ostravě. Dvě osoby, které se testu zúčastnili, si v tomto období sjednávali schůzky se zástupci poradenských firem (kontakt na tyto společnosti získali prostřednictvím internetu). Na schůzce popsali svou aktuální (modelovou) situaci a také cíle, jež by chtěli dosáhnout. Tyto modelové situace byly velmi podobné stavu, ve kterém se nacházejí ve skutečnosti a testující tak mohli bezprostředně reagovat na otázky, které jim zástupci poradenských firem kladli ve snaze poskytnout jim optimální finanční poradenství. Během schůzky si testující dělali poznámky o radách či doporučeních jednotlivých zástupců. Tyto poznámky pak byly východiskem pro sestavení výsledné tabulky. tušit, že po něm budou jejich ceny ještě o hodně nižší. Zasáhla takzvaná vyšší moc. Ovšem jsou i tací, které zajímá především jejich vlastní peněženka. Doporučují klientovi služby, které pro něj nemají příliš smysl, zato jim přinášejí vysokou provizi. Podle jednoho z autorů testu Jiřího Zaorálka sestavením bezplatné finanční analýzy čili osobního finančního plánu takoví poradci mnohdy jen „dárkově zabalí“ životní pojistku, popřípadě některé další produkty společností, které jim za nové klienty platí vysoké odměny.

Někteří se dokonce snaží ještě dříve, než poradí, přesvědčit zákazníka, aby absolvoval jakési školení, samozřejmě za peníze. (Logická otázka zní, proč - vždyť od toho, abych se něco dozvěděl, si objednávám a platím službu). Podobní rádci zpravidla nutí klienta do podepsání smluv už na první schůzce. Jeden z testujících klientů slyšel z úst poradce dokonce: „Co by vás tedy přimělo k tomu, abyste smlouvu podepsal hned a nenechal si to už projít hlavou?“

Vybírat mezi nimi by proto měl člověk o to obezřetněji, že v případě špatného rozhodnutí ponese celou škodu sám. Poradce totiž za nic neručí.

Čím se řídit při volbě toho správného? Určitým vodítkem může být členství v Komoře finančních poradců, i když ani to nemusí být zdaleka zárukou kvalitních služeb. Než se rozhodnete, je dobré zapojit selský rozum a zkusit poradce sám odhadnout. Ku pomoci mohou být otázky, které přinášíme v článku Šest otázek, kterými otestujete svého poradce. Ideální je, když vám byl konkrétní člověk doporučen známým či příbuzným, kterému důvěřujete.

Který poradce byl nejlepší a který byl naopak až moc ovlivněn při svých doporučeních výší provize? Jak vůbec poznat poctivého finančního poradce od obyčejného agenta? Čtěte téma, které se zabývá prvním testem finančních poradců v České republice.

TEST FINANČNÍCH PORADCŮ V ČR