Ve druhém pilíři vyděláte, když víte, jací jste

Pět až devět otázek obsahují investiční dotazníky penzijních společností, které s každým zájemcem o druhý pilíř vyplní. Nejsou to otázky lehké, a když vám je poradce jen přečte z monitoru, aniž byste měli možnost je vidět napsané, máte docela smůlu. Přitom odpovědi na ně pomáhají rozhodnout, jak budete v následujících letech investovat své peníze.

Ve druhém (a nově i ve třetím) pilíři penzijní reformy totiž vybíráte, jestli vaše peníze budou vydělávat například v konzervativním, nebo dynamickém fondu. Můžete tak mít naději na vyšší zisk, ale na druhou stranu hrozí i vyšší riziko, že investice bude kolísat.

Kam investují fondy fond státních dluhopisů: 90 % do státních dluhopisů a nástrojů peněžního trhu

90 % do státních dluhopisů a nástrojů peněžního trhu konzervativní fond: dluhopisy a nástroje peněžního trhu

dluhopisy a nástroje peněžního trhu vyvážený fond: až 40 % může investovat do akcií

až 40 % může investovat do akcií dynamický fond: až 80 % může investovat do akcií

Chci vydělat a netratit

Samozřejmě, že každý umí odpovědět "chci hodně vydělávat, ale nechci o žádné peníze přijít". Jenže tak to nefunguje. Fondy, které nesou jen malé riziko ztráty (státní dluhopisy, konzervativní), obvykle nevydělávají ani tolik, aby to pokrylo inflaci. A naopak fondy, které slibují průměrné zhodnocení 5 až 7 procent, bývají dnes v plusu, zítra ve ztrátě.

Při volbě investiční strategie jde o to, abyste byli na možný vývoj připraveni. Pokud o sobě víte, že ztrátu nesnášíte dobře, volte neagresivní strategii. Když totiž vložíte peníze do dynamických akciových fondů a po roce zjistíte, že jste o čtvrtinu vkladu přišli, máte dvě možnosti:

vyčkat, až se situace zase zlepší a fond začne vydělávat – tak máte naději, že ve výsledku o nic nepřijdete. změnit strategii na konzervativní, ve které se tolik ztrácet nebude. Jakmile to však uděláte, už vzniklou ztrátu tím jen potvrdíte – konzervativnější fond nebude mít šanci vydělat tak výrazně jako fond dynamický a vy budete léta čekat, než na kontě budou peníze, které jste tam původně vložili.

Nejlépe se znáte sami

Proto, abyste se mohli dobře rozhodnout o způsobu ukládání peněz, je dobré nespoléhat jen na poněkud cifršpiónský dotazník investičních společností, ale zamyslet se sám třeba nad konkrétními situacemi:

Jaký máte vztah k hazardu? Jste ochotni třeba při ruletě vsadit vše na jedno číslo, nebo zásadně volíte jen černou nebo červenou?

Sázíte se často? Pokud ano, jak nesete prohru?

Kdybyste byli v soutěžní hře Taxík a dostali se až k cíli cesty, vzali byste výhru, nebo byste riskovali ještě jednu otázku, která by znamenala buď dvojnásobnou výhru, nebo nic?

Asi sami cítíte, že ti, kdo jsou v podobných situacích opatrní, by takoví měli zůstat i v oblasti investic. A to i přesto, že v investičním dotazníku zaškrtli, že "znají obecné parametry finančních produktů".

Mladší mohou být odvážnější

Čím je člověk mladší, tím si může dovolit být v investování odvážnější. Čas pracuje pro něj, případné poklesy se během let s velkou pravděpodobností vyrovnají a průměrná křivka výnosu bude stoupat.

Nejvyšší možné poplatky za správu fondů fond státních dluhopisů: 0,30 %

konzervativní fond: 0,40 % + 10 % z výnosů

vyvážený fond: 0,50 % + 10 % z výnosů

dynamický fond: 0,60 % + 10 % z výnosů Poznámka: jde o roční poplatky za správu fondů, penzijní společnosti je mnohdy akčně odpouštějí.

Jak stárneme, měli bychom strategii umírňovat. Nejhorší by totiž bylo celý život vydělávat v akciových fondech a rok před důchodem přijít při nenadálém poklesu třeba o polovinu peněz. Proto je ve druhém pilíři umožněno přecházet mezi strategiemi. Jednou za rok je to zdarma. Kdo by chtěl mezi fondy přebíhat častěji, zaplatí za přestup až 500 korun.

Penzijní společnosti navíc lidem ulehčují život a nabízejí rovnou předem propracované strategie, kdy se s rostoucím věkem automaticky přelévá část peněz z dynamických produktů do konzervativních.

Při výběru typu fondu počítejte i s tím, že za správu peněz se platí poplatky a pochopitelně, vyšší naděje na zhodnocení znamená i mírně vyšší poplatky. Než se druhý pilíř rozběhne, některé fondy poplatky neúčtují. Z dlouhodobého hlediska však odpuštění poplatků za jeden rok moc neznamená, je to spíš marketingová akce.

Přečtěte si, jak postupovat, když si chcete pořídit druhý pilíř:

Zatím není moc podle čeho hodnotit – všichni jsou na startovní čáře. Napovědět by vám mohlo, kolik smluv a peněz spravují ve třetím pilíři. Máte-li třetí pilíř, volte jinou společnost, ať všechny vaše peníze nejsou u jedné firmy.

Počítejte s tím, že sepisování smlouvy zabere minimálně půl hodiny času. Potřebujete s sebou občanský průkaz. Řidičák ani pas některým bankám nestačí. U Penzijní společnosti České pojišťovny a u Allianz sjednáte druhý pilíř i on-line.

O investiční dotazník požádejte v písemné podobě. V klidu a sami odpovězte a nedejte jen na výsledek krátkého testu – sami se zamyslete nad tím, jací jste. Pak se teprve rozhodněte, jakou zvolit strategii. Není to závazek na léta dopředu, strategie se dá každý rok bezplatně měnit.

Nepodepisujte bezmyšlenkovitě – bankovní úředníci ještě nemají praxi a snadno udělají chybu. Vše si pročtěte, ptejte se.

Z banky pošlou dokument k evidenci do Centrálního registru smluv. Z něho vám nejpozději do třiceti dnů přijde potvrzovací dopis.

Potvrzení zaneste do mzdové účtárny. Tam nahlásíte změnu a zaměstnavatel začne odesílat peníze (3 + 2 % z hrubé mzdy) na finanční úřad, který je přepošle vaší penzijní společnosti. Podnikatelé s potvrzovacím dopisem jdou na správu sociálního zabezpečení, kde oznámí vstup do druhého pilíře. Peníze budou posílat finančnímu úřadu zálohově nebo vše vyrovnají až při podání daňového přiznání.

Kdybyste smlouvu sepsali a pak ji ignorovali, hrozí pokuta až deset procent z neodvedeného pojistného.