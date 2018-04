Budoucí penze: Pětatřicátníkům a starším zbývá na rozhodnutí měsíc

Ke třem procentům, která ve druhém pilíři přistanou ze sociálního zabezpečení, musíte přidat dvě procenta ze své peněženky. Jsou to dvě procenta vaší hrubé mzdy, o něž se však sníží vaše čistá mzda.

Budoucnost druhého pilíře je poněkud nejistá. Sociální demokracie opakovaně tvrdí, že pokud bude vládnout, druhý pilíř zruší. Lidé by neměli přijít o vložené peníze, ale představa důchodu, který si částečně zabezpečíte sami, by tím padla.

Když se jednou do druhého pilíře upíšete, je to nastálo. Z každého zdanitelného příjmu dostanete na účet o dvě procenta hrubé mzdy méně než dosud. U průměrné mzdy 23 500 korun je to 470 korun měsíčně.

Podpisem smlouvy o důchodovém spoření se automaticky snižují vaše nároky na státní penzi z průběžného systému. Váš státní důchod bude až o 15 procent nižší, než kdybyste do druhého pilíře vůbec nevstoupili.

Peníze z druhého pilíře vám mohou být vypláceny nejdříve ve chvíli, kdy vám vznikne nárok na důchod.

Dnešní třicátníci mají věk stanovený (zatím) na 68 let, nezávisle na pohlaví či počtu dětí. Musí také naplnit povinný počet let pojištění.

Ti, kdo půjdou do důchodu po roce 2018, musí mít odpracováno (= být pojištěni) 35 let. Pokud tuto podmínku nesplní, věk odchodu do penze se jim může o pět let prodloužit.

Až se dožijete důchodového věku, nemusí být vaše perspektivy nejrůžovější. I kdybyste však byli vážně nemocní, nemůžete si peníze z druhého pilíře najednou vybrat. Jsou určeny k vyplácení renty, která je buď doživotní, nebo 20letá. Můžete ji stanovit tak, aby ji případně mohli zdědit vaši blízcí.

Tři procenta z hrubé mzdy, jež by bez náhrady skončila v průběžném systému, máte šanci spořit na svém individuálním účtu.

Ovlivníte výši svého budoucího důchodu, protože tyto prostředky jsou určeny jako vaše zabezpečení na stáří a na dobu, kdy takzvaný státní důchod (z průběžného systému, který je vyplácen teď) s nejvyšší pravděpodobností výrazně poklesne.

Z druhého pilíře sice není úniku, ale nemusíte se bát, že byste platili něco navíc, když třeba přijdete o práci. Příspěvek do druhého pilíře se odvádí ze zdanitelných příjmů, pokud je nemáte, neplatíte nic.

Zatímco dnes všechny příspěvky na sociální pojištění končí v průběžném systému, ve druhém pilíři jsou vaše. A dokonce je mohou zdědit vaši příbuzní v případě, že byste se důchodu nedožili.

Peníze uložené do penzijní společnosti se budou investovat do podílových fondů. Za takovou investici se platí, ale v druhém pilíři jsou poplatky nižší, než kdybyste investovali sami.