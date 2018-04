Pět otázek, na které si odpovězte, než se rozhodnete pro II. pilíř

Zvolit jednu z variant spoření na penzi musí všichni, kterým již bylo 35 let, do konce června 2013, později už to nebude možné.

V čem spočívá druhý pilíř

Podstata spoření ve druhém pilíři je následující: peníze, které nyní všichni odvádějí státu na platby současných důchodů (takzvaný průběžný systém), činí 28 procent z hrubé mzdy.

Kdo nic neudělá, bude to tak mít i nadále a v budoucnu se bude moct spolehnout jen na nejistou státní penzi.

Kdo do druhého pilíře vstoupí, bude státu odvádět jen 25 procent z hrubé mzdy. Zbylá tři procenta se budou převádět na jeho účet u penzijní společnosti, podmínkou však je, že k těmto penězům si přidá ze svého ještě další dvě procenta. Na jednu stranu tak získá výhodu v tom, že nedá všechno státu, na druhou stranu si bude povinně spořit po celý svůj další produktivní život. O srážku a odeslání oněch pěti procent (3 + 2) se bude starat zaměstnavatel, takže nebude možné "zapomenout". Rozhodnutí, které pětatřicátníky a starší lidi čeká, je tedy závažné a nevratné. Jak se jednou rozhodnete, už to bude navždy.

Zda do druhého pilíře vstoupíte, nebo ne, je jen na vás. Neexistuje jednoznačné pravidlo, podle kterého by šlo snadno říct: ty ano, ty ne. Zvažujte následující okolnosti:

Lidé s vyššími příjmy mají větší šanci, že se jim spoření ve druhém pilíři vyplatí. Buďte aktivní, sedněte k počítači a na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí si najděte Kalkulačku k penzijní reformě. Zadejte svůj věk, ženy počet dětí a současný příjem.

Kalkulačka vám spočítá, jaký důchod byste měli mít, když nebudete nic měnit, a jaký by vás čekal ve druhém pilíři. Podmiňovací způsob je zde na místě: rozhodnout se budou muset i dnešní pětatřicátníci a ti mají do důchodu ještě 32 let, během kterých se může mnohé změnit. Porovnáním dvou výsledků zjistíte, co by mohlo být výhodnější.

V propočtu je možné volit několik výší zhodnocení. Od hodně konzervativního (ale o to jistějšího) 1,5 procenta až po téměř pohádkových 8,5 procenta. Opět záleží na věku – mladí lidé mohou volit dynamičtější a s jistou pravděpodobností i výnosnější strategii.

V každém případě i ti, kdo si dnes vyberou vysoké zhodnocení, budou muset v průběhu let zmírnit, jinak by se mohlo stát, že o peníze, které vydělají, přijdou. Druhý pilíř totiž nemá zhodnocení garantované a může i prodělávat.

I když vám v předchozím kroku vyjde "pilířová" penze jako výhodnější, nemusí být pro vás nejlepší volbou. Uvědomte si, že budete spořit povinně a dvě procenta, která budete ukládat navíc, vám budou chybět v současném rozpočtu.

Problém by to neměl být u lidí s průměrným a vyšším příjmem. Kdo má však výplatu spíš malou nebo třeba splácí hypotéku, měl by brát zřetel i na tuto skutečnost.

I když penze vypočtená v druhém pilíři bude vyšší než ta státní, mohou zůstat pochybnosti. Tabulka totiž počítá s průměrným věkem dožití. V současnosti se muži dožívají okolo 82, ženy 85 let.

Jste-li fit, bude vám stát vyplácet penzi delší dobu a vy na tom vyděláte. Pokud je však váš zdravotní stav špatný či je nepříznivá rodinná anamnéza, budete penzi pobírat kratší dobu, a tak se vám nemusí vrátit ani to, co jste si uložili jako ona dvě procenta navíc.

Samozřejmě je možné nechat si spočítat takzvanou penzi pozůstalostní, u té se však předpokládá, že bude nižší než ta doživotní.

Když se rozhodnete do druhého pilíře nevstoupit, neznamená to, že byste si neměli na penzi spořit vůbec. Naopak. On i samotný druhý pilíř je málo.

Analytik Vladimír Fichtner vysvětluje: "Lidé by si měli odkládat mnohem víc, 10 až 20 procent své mzdy, podle věku." Přijde vám to jako nereálné? O to horší by pro vás mohl být propad, až jednou přestanete pracovat.