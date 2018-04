Do 2. pilíře mohou vstoupit starší 35 let i později. Pokud jsou teď bez příjmu

Koho se přesně týká konečné datum 1. července?

Toto datum se týká jen lidí, kterým bylo 35 let v loňském roce nebo dříve. Pokud bylo 35 let někomu letos, má čas na rozhodnutí až do konce letošního roku.

Příklad: Člověk, který oslavil 35. narozeniny v prosinci 2012, má na vstup do druhého pilíře čas jen do konce června (respektive. do 1. července), člověk, který oslavil 35. narozeniny letos v květnu, má čas na rozhodnutí až do konce roku.

A co když je zrovna teď bez příjmu, třeba na rodičovské?

Lidé, kteří jsou v době svých pětatřicátých narozenin nezaměstnaní, pracují v zahraničí, jsou na mateřské či rodičovské dovolené mají na vstup do druhého pilíře také ještě čas. Musí se rozhodnout do půl roku od okamžiku, kdy se vrátí zpět do práce, i když jim už bude více než 35 let.

Příklad: Mamince se narodilo dítě v říjnu 2012 v době, kdy jí bylo 34 let. Do práce se bude vracet až po třech letech v roce 2015, kdy jí bude už sedmatřicet. Od okamžiku, kdy se vrátí do práce, bude mít na rozhodnutí o vstupu do druhého pilíře šest měsíců.

Navrhované úpravy 2. pilíře Ministerstvo financí chce v blízké době předložit návrhy změn druhé pilíře: Po 5 letech by bylo možné ze systému vystoupit a už se nemoci vrátit zpět.

Zmírní se podmínky dědictví (nyní musí dědic pokračovat ve spoření).

Na výplatu z 2. pilíře by měl nárok člověk pouze po dovršení důchodového věku (nyní ještě musí splnit podmínku potřebné doby pojištění - až 35 let).

Penze na dobu určitou by se mohly vyplácet i kratší dobu než nyní platných 20 let.

Výplaty penzí by mohl zajišťovat i jiný subjekt než pojišťovny.

Jaký zájem je o vstup do systému právě od starších lidí?

Aktuálně tvoří lidé starší 35 let 63 procent všech, kteří do druhého pilíře vstoupili, a v červnu přibývají nejrychleji z celého roku. Podle slov prezidenta Asociace penzijních fondů Karla Svobody je jednoznačně vidět, že lidé, kteří mají k důchodu blíž, přemýšlí o stáří mnohem víc, hledají si o druhém pilíři detailnější informace a celkově si uvědomují, že státní penze už nikdy nebudou, co bývaly. Naopak ti nejmladší, kterým by se účast v druhém pilíři vyplatila nejvíce, nechávají rozhodnutí na později s pocitem, že mají ještě dost času.

Reklamy říkají: vstupte do druhého pilíře, nedávejte peníze státu, ale spořte je pro sebe. Můžete to nějak vyčíslit?

Jedním z důvodů, proč lidé vstupují do druhého pilíře, je možnost začít platit státu méně na sociálním pojištění a nechat si část těchto peněz pro sebe. Druhý pilíř funguje tak, že každý kdo do něj vstoupí, nebude už muset platit státu 28 procent na sociální pojištění, ale pouze 25 procent s tím, že zbylá tři procenta z hrubé mzdy mu stát přispěje každý měsíc na jeho vlastní penzi do druhého pilíře. Podmínkou je, že si člověk k těmto třem procentům od státu přispěje sám dvě procenta ze své mzdy.