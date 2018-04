Nerespektoval rozhodnutí družstva. A přišel o byt za milion

Pan Jaroslav bydlí v družstevním bytě už řadu let. Před časem se rozhodl pro jeho rekonstrukci a družstvo požádal o souhlas. Rekonstrukce na jeho vlastní náklady byla schválena, byl pouze upozorněn na to, že nesmí bourat nosné zdi. To samozřejmě dodržel, nicméně v jedné příčce zvětšil a upravil klasický dveřní otvor na kulatý. Když to družstvo zjistilo, uložilo mu povinnost dát příčku do původního stavu.

On ale rozhodnutí družstva neuposlechl, načež byl z družstva vyloučen a zbaven členských práv. "Nic tak hrozného jsem přece neudělal, připadá mi to trochu krutý trest, přijít kvůli takové drobnosti o byt za milion," podivuje se nešťastný družstevník. "Má na takové rozhodnutí vůbec družstvo právo? A můžu já se nějak bránit?" ptá se.

Stavební úpravy bez souhlasu družstva nelze

"K tomu, zda šlo v tomto konkrétním případě o příliš tvrdý trest, nemohu zaujmout jasné stanovisko, to by mohl rozhodnout jedině soud," říká František Lebl, předseda Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků (SMBD).

"Každopádně vyloučení z družstva má povahu krajní sankce a je k němu přistupováno zpravidla až po vyčerpání všech možností sjednání nápravy," dodává.

Pokud jde o stavební úpravy v bytě, obecně platí, že nájemník nesmí provádět stavební úpravy bez souhlasu pronajímatele. V některých případech je nutné i oznámení stavebnímu úřadu. "Projektová dokumentace musí být ale rozhodně ještě před zahájením přestavby schválena vlastníkem domu, tedy družstvem," upozorňuje Lebl.

Vyloučením z družstva přijde člen o byt

Člen družstva může být vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti nebo i z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách (dle § 231 odst. 3 Obchodního zákoníku). "Vyloučení z bytového družstva je mimořádně závažným způsobem zániku členství a pro bydlícího člena má velmi vážné důsledky," poznamenává Lebl.

Prakticky má totiž takové vyloučení přímý dopad na nájemní právo, které tímto vyloučením zaniká. Vyloučením z družstva přestává být nájemník majitelem členských práv a povinností a přichází o svůj členský podíl, jehož tržní hodnota může být třeba milion nebo i více. Užívání družstevního bytu je totiž výlučně spojeno právě s členstvím. A pokud družstevník o svá členská práva přijde, je povinen byt vyklidit. "Bývalý člen má ale právo na zajištění bytové náhrady, popřípadě na poskytnutí přístřeší. Rozhodnutí o bytové náhradě souvisí s tím, zda jde o rodinu s dětmi nebo jednotlivce," dodává Lebl.

Odvolání je nutno podat do tří měsíců

"Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet výstraha, která musí být konkrétní, musí obsahovat upozornění na následky nedbání této výstrahy a musí zde být uvedeny konkrétní povinnosti, které člen porušuje," vysvětluje Lebl. Jestliže ani poté člen od svého jednání neupustí nebo výstrahy nedbá, může družstvo přistoupit k jeho vyloučení.

O vyloučení rozhoduje představenstvo družstva, pokud ovšem stanovy neuvádějí, že o něm rozhoduje členská schůze. Rozhodnutí musí být členovi písemně oznámeno a musí mu být umožněno, aby v případě, že o jeho vyloučení bude rozhodovat členská schůze, byl na schůzi osobně přítomen.

Proti rozhodnutí představenstva může člen podat odvolání k členské schůzi a to do tří měsíců ode dne, kdy se o vyloučení dozvěděl. Jestliže členská schůze vyloučení potvrdí nebo se vůbec nesvolá, pak má bývalý člen ještě možnost podat žalobu k soudu. Návrh soudu může podat ve lhůtě tří měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nejpozději pak do jednoho roku od jejího konání. Jestliže člen těchto možností odvolání nevyužije, pak jeho právo zaniká a rozhodnutí o vyloučení je platné.

Zapamatujte si: