Družstevní byt bývá o 10 % levnější. Navíc ušetříte na daních

Družstevní bydlení zatím nevymizelo a asi ani nevymizí. Mnoho lidí družstevní a osobní vlastnictví slučuje. Přitom jde v podstatě o dva naprosto odlišné vztahy. Velký rozdíl je v placení daní i v ceně bytu. Cena družstevního bytu se většinou pohybuje 10 % níže než prodej totožného bytu v osobním vlastnictví.

Družstevní vlastnictví je v podstatě nájemní vztah. Vlastnické právo k bytu má družstvo (je majitelem celého bytového domu rozděleného na mnoho bytů) a to má uzavřené nájemní smlouvy s jednotlivými občany. Při koupi družstevního bytu jde o převod členských práv k užívání bytu.

V katastru je majitelem každého bytu v domě družstvo

Při pohledu do katastru nemovitostí, kde každý takový bytový dům musí být veden, zjistíte, že majitelem konkrétního bytu je družstvo, nikoli člověk nebo rodina obývající byt. Jestliže dochází k prodeji družstevního bytu, nijak se nemění vlastník bytu (je jím nadále družstvo), ale pouze dochází ke změně na straně nájemce. Družstvo jako majitel bytu může blokovat převod nájemních práv. Ale většinou k tomu nemá důvod.

Samotný převod členských práv k družstevnímu bytu se odehrává v sídle družstva. To si za převod práv může účtovat administrativní poplatky, avšak hlavní obnos putuje mezi bývalým členem družstva s právem k užívání bytu a novým členem družstva.

Daň z převodu nemovitosti vás nezajímá

Co se týče daňových povinností, při převodu členských práv z jednoho člena družstva na druhého nedochází ke změně vlastnictví bytu. Tím je nadále družstvo. Z toho vyplývá, že bývalý ani nový člen družstva nemusí platit daň z převodu nemovitostí.

Ani daň z nemovitosti vás nemusí trápit. Poplatníkem této daně je totiž v drtivé většině případů vlastník nemovitosti, kterým je stále družstvo. To se s převodem užívacích práv k bytu nemění, a tudíž z toho ani jednomu z členů družstva nevyplývají žádné daňové povinnosti.

Jedinou daň, kterou musíte zaplatit, je daň z příjmů

Když prodáváte družstevní byt, respektive práva na jeho užívání, musíte zaplatit daň z příjmu. Prodej členských práv v družstvu je sám o sobě předmětem daně. Přesto od ní můžete být osvobozeni. To dosáhnete v následujících dvou případech:

Jestliže doba mezi prodejem a nabytím členský práv překročila lhůtu pěti let.

V případě, že peníze z prodeje členských práv použijete na zajištění vlastního bydlení. Musíte tak učinit nejpozději do jednoho roku od obdržení částky z prodeje. Hlásit tuto událost finančnímu úřadu nemusíte, ale buďte připraveni na možnost, že by po vás chtěli zpětně potřebné dokumenty.

Pokud nedosáhnete na osvobození, musíte podat daňové přiznání a příjem z prodeje členských práv zdanit. Ve většině případů bývá prodejní cena vyšší než nabývací. Takže na prodeji bytu získáte a z těchto peněz musíte zaplatit daň z příjmu. Pokud někdo koupil práva dráž, než prodal, může využít daňové ztráty. Dílčím základem daně bude tedy nula.



Jestliže by někdo spoléhal na nevědomost finančního úřadu o prodeji členských práv, nemuselo by se mu to vyplatit. Finanční úřady si mohou vyžádat od družstev evidenci pohybů členských práv. Díky tomu snadno zjistí, kdo měl povinnost zaplatit příslušnou daň.