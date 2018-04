Pro a proti, zda žít v družstevním bytě, či ve vlastním

Byt ve vlastnictví: Jste vlastníkem bytu a toto vlastnictví je zapsáno v katastru nemovitostí. S tím je spojená i daň z nemovitosti, kterou musíte jednou ročně zaplatit finančnímu úřadu. Byt v osobním vlastnictví můžete užívat, jakkoli s ním nakládat, prodat jej či dát do pronájmu, v případě úvěru jej můžete dát do zástavy. Byt je součástí dědictví.

Může se hodit Sháníte vlastní bydlení? Z široké nabídky bytů na Reality.iDNES.cz si určitě vyberete.

Nikdo vám neúčtuje nájem. Jste ale povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku, protože kromě vlastnictví bytové jednotky se stáváte i spoluvlastníkem společných částí domu a jste povinni se na údržbě domu podílet. Příspěvek se stanoví podle velikosti podílů na společných částech domu.

Družstevní byt: Byt nevlastníte vy, ale bytové družstvo, tedy právnická osoba. Vy jste členem družstva a z titulu členství máte také rozsáhlá práva: byt můžete užívat, i bez souhlasu družstva s ním disponovat, tudíž lidově řečeno prodat. Pouze při eventuálním podnájmu potřebujete souhlas družstva jako vlastníka domu a družstevním bytem také nemůžete ručit v případě úvěru či hypotéky. I družstevní byt je možné zdědit. Družstvu za užívání bytu platíte, výši částky určuje členská schůze.

Byt ve vlastnictví: Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění vlastníků. Aby bylo shromáždění usnášeníschopné, musí na něm být přítomni vlastníci jednotek, kteří mají nadpoloviční většinu hlasů. V případě společenství vlastníků se hlasy nepočítají podle počtu osob nebo počtu bytů, ale podle velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Zjednodušeně řečeno, majitel čtyřpokojového bytu má tedy "větší" hlas než vlastník garsonky. Pokud se rozhoduje o modernizaci, rekonstrukci, stavebních úpravách a opravách společných částí domu, vyžaduje se souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků.

Družstevní byt: V případě družstevních bytů je nejvyšším orgánem členská schůze. Tady platí zásada, že co jeden člen, to jeden hlas. Schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů družstva.

Byt ve vlastnictví: Veškeré opravy v bytě, který je ve vašem vlastnictví, si hradíte sami. Co je ještě ve vašem vlastnictví a co už patří do společných částí domu, se dozvíte v prohlášení vlastníka, což je listina uložená v katastru nemovitostí. Pokud se rozhodnete byt rekonstruovat, nepotřebujete k tomu ničí souhlas.

Družstevní byt: Drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradíte sami, vše ostatní hradí družstvo. K rekonstrukci bytu, byť na vlastní náklady, potřebujete souhlas družstva.

Byt ve vlastnictví: Byt můžete kdykoli prodat, nepotřebujete k tomu ničí souhlas. Musíte sepsat kupní smlouvu a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Jste-li kupující, než smlouvu podepíšete, ověřte si v katastru nemovitostí, zda ten, kdo vám byt prodává, je skutečně jeho vlastníkem. A jestli na bytě neváznou žádná věcná břemena a zástavy. Za prodej bytu jste povinni zaplatit daň z převodu nemovitostí finančnímu úřadu, tuto daň platí prodávající, kupující je jeho ručitelem. Změna v placení daně se chystá od roku 2014.

Družstevní byt: Byt nemůžete prodat, protože je ve vlastnictví družstva. Je ale možné za úplatu převést členská práva a povinnosti v bytovém družstvu, se kterými je spojeno právo nájmu k bytu. Podpisem smlouvy se nabyvatel stává členem bytového družstva se všemi právy a povinnostmi, s bytovým družstvem pak uzavírá nájemní smlouvu. Tento převod nepodléhá žádnému schvalování v bytovém družstvu. Stačí družstvu doručit písemné oznámení, že takováto dohoda byla uzavřena. Výhodou je to, že není potřeba znalecký posudek a že se z převodu neplatí daň z převodu nemovitostí.

Pro a proti "Pro správu domu a větší pohodlí je výhodnější družstevní bydlení, u vlastnického bydlení je totiž mnohdy obtížné dosáhnout nějakého rozhodnutí či zajistit nápravu nevhodného chování některých vlastníků," míní František Lebl, předseda, Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků. Naopak advokát Pavel Nastic považuje za nejlepší mít byt v osobním vlastnictví. "S touto bytovou jednotkou mohu volně nakládat a mohu ji také dát do zástavy, což je důležité v situaci, kdy si na pořízení bytu beru hypotéku a potřebuji bance dát do zástavy nějakou nemovitost.

Podtrženo a sečteno: jak byt vybírat

Pokud máte jasno, zda vám vyhovuje byt v osobním vlastnictví, nebo dáte raději přednost družstevnímu bydlení, pamatujte i na další praktické rady.

Prohlídce bytu věnujte dostatek času, vyplatí se vzít si den dovolené. Do bytu rozhodně vstupujte za denního světla.

Projděte si pěšky cestu od metra nebo od autobusu a věnujte pozornost i okolí domu.

Chtějte vidět společné prostory, chtějte vidět sklep, který kupujete, případně i garáž a půdu, pokud je budete využívat a pokud je to součást bytu. Prohlédněte si i kuchyňskou linku a spotřebiče, jsou-li součástí kupovaného bytu.

Přeměřte si podlahovou plochu bytu, zejména v případě, že kupujete nový byt a cena ve smlouvě je stanovena podle metrů čtverečních.

U starších bytů mějte na paměti, že budete možná muset investovat do výměny instalací nebo do zateplení.

V případě koupě nového bytu postaveného po 1. lednu 2009 je povinnost stavebníka dodat průkaz energetické náročnosti, který vám v podstatě říká, kolik budete platit za energie.

Při koupi novostavby je pro vás určitě výhodnější smlouva o dílo. Pak máte totiž ze zákona na byt tříletou záruku. Veškeré smlouvy a účty si uschovejte pro případné pozdější reklamace.

Uvědomte si, že byt nekupujete na chvíli. Proto koupi věnujte pozornost a nebojte se přizvat odborníky, jak pro stránce stavební, tak po stránce právní.

Jakému bytu dáváte přednost?