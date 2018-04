Družstevní byt pořídíte na hypotéku i přes úvěr od stavební spořitelny

To, že nemohli žadatelé o úvěr na družstevní byt tímto bytem ručit, v minulých letech zaskočilo mnohé z nich. Dnes je však situace mnohem lepší, je na výběr z více typů úvěrových produktů.

Financování družstevního bydlení pomocí hypotéky

Vzhledem k tomu, že hypotéku vám banka poskytne jedině na základě zástavy nějaké nemovitosti, je třeba pro financování družstevního bydlení mít k dispozici i jinou nemovitost než družstevní byt. Vlastníkem nemovitosti nemusíte být vy osobně, může se jednat i o byt nebo dům rodičů nebo i o rekreační objekt.

V současné době většina bank nabízí financování družstevních bytů v rámci svých standardních hypotečních úvěrů. Lze však nalézt i specializované hypoteční produkty zaměřené právě na družstevní byty. Všechny tyto hypotéky se poskytují s jedno-, tří- a pětiletou fixací úrokové sazby.

Citibank

Hypotéku na družstevní bydlení poskytuje Citibank ve spolupráci s Hypoteční bankou. Účely, na které ji lze využít, se neliší od produktů ostatních bank. Úvěr je možné čerpat ve výši od 200 tisíc korun až do 100 procent zástavní hodnoty nemovitosti. Splatnost úvěru je 5 až 40 let.

ČSOB

Úvěr určený na koupi, modernizaci či rekonstrukci bytu v družstevním vlastnictví se jmenuje ČSOB Hypotéka na družstevní bydlení. Lze jej čerpat ve výši od 200 tisíc korun po dobu od pěti do 40 let. Úvěr může dosáhnout až do výše 100 procent hodnoty zastavené nemovitosti. Oproti klasické ČSOB Hypotéce máte výhodu v tom, že můžete kdykoliv bez smluvní pokuty provést mimořádnou splátku, případně předčasně splatit celý úvěr.

Hypoteční banka

Hypotéku na družstevní bydlení od Hypoteční banky lze použít na investici do nemovitosti v družstevním vlastnictví na území České republiky. Předmětem zajištění musí být vždy jiná nemovitost, než je objekt úvěru. Mohou o ni současně žádat až čtyři žadatelé ve dvou domácnostech. Minimální výše hypotéky je 300 tisíc korun. Hypoteční banka tento úvěr poskytuje též až do výše 100 procent hodnoty zastavené nemovitosti.

Poštovní spořitelna

Hypoteční úvěr na družstevní bydlení od Poštovní spořitelny můžete použít např. na koupi družstevního podílu, úhradu členského podílu, rekonstrukci nemovitosti v družstevním vlastnictví, vypořádání majetkových poměrů spojených s družstevním podílem (společné jmění manželů po rozvodu, dědictví) a podobně. Banka úvěr poskytuje od 200 tisíc korun až do 100 procent zástavní hodnoty nemovitosti stanovené bankou. Splatnost úvěru je od pěti do 40 let.



Banka Název produktu Výše úvěru Doba splat-nosti

(v letech) Úroková sazba

(v % p. a.) Poplatek za zpracování úvěru

(v Kč) Poplatek za vedení účtu (v Kč/měs.) Citibank Hypotéka na družstevní bydlení 200 tisíc - 100 % hodnoty zastavené nemovitosti 5-40 od 5,59* 0,8 % z výše poskytnutého úvěru, min. 8 000 korun, max. 25 000 korun** 150 ČSOB ČSOB Hypotéka na družstevní bydlení 200 tisíc - 100 % hodnoty zastavené nemovitosti 5-40 od 5,29* 0,8 % z výše poskytnutého úvěru, min. 8 000 korun, max. 25 000 korun** 150 Hypoteční banka Hypotéka na družstevní bydlení 300 tisíc - 100 % hodnoty zastavené nemovitosti 5-30 od 5,29* 0,8 % z výše poskytnutého úvěru, min.

8 000 korun, max. 25 000 korun** 150 Poštovní spořitelna Hypoteční úvěr na družstevní bydlení 200 tisíc - 100 % hodnoty zastavené nemovitosti 5-40 individuálně 0,8 % z výše poskytnutého úvěru, min. 8 000 korun, max. 25 000 korun** 150 * fixace 1, 3, 5 let

** poplatek je účtován pouze v případě schválení úvěru

Zdroj: webové stránky bank



Předhypoteční úvěry jsou také řešením

V případě, že nemáte k dispozici žádnou jinou nemovitost, kterou byste mohli ručit, můžete využít i takzvaných předhypotečních úvěrů. To jsou úvěry, které některé banky poskytují na krátkou dobu (většinou 1 rok) bez zajištění, případně s ručením třetí osobou. Tyto úvěry se poskytují vždy v kombinaci s následným hypotečním úvěrem. Jsou tedy vhodné pro družstevníky, kteří do jednoho roku získají byt do osobního vlastnictví.

. příště čtete V dalším díle se budeme věnovat předhypotečním úvěrům.

Úvěry od stavebních spořitelen bez zajištění nemovitostí

Dalším typem úvěrového produktu, který je možné využít k financování družstevního bydlení, jsou překlenovací úvěry od stavebních spořitelen. Překlenovací úvěry se poskytují i bez zástavy nemovitosti, čehož lze využít v případě nižších částek, což i v případě družstevního bytu může být problém. Tuto situaci si uvědomily tři stavební spořitelny, které do své nabídky zahrnuly speciální úvěrové produkty určené právě na pořízení družstevního bytu.



Modrá pyramida

Stavební spořitelna Modrá pyramida poskytuje zájemcům o financování družstevního bydlení Překlenovací úvěr na družstevní bydlení do výše jednoho milionu korun již od 0 % akontace. Úvěr je třeba zajistit až třemi bonitními ručiteli. Roční úroková sazba je v případě akontace na dospořovacím účtu do 20 procent z cílové částky 6,69 % a v případě vyšší akontace pak 6,39 procenta. Úvěr můžete splácet až 27 let.



Raiffeisen stavební spořitelna

Překlenovací úvěr Družstevní bydlení můžete čerpat od 300 tisíc až do částky jednoho milionu korun při minimálním naspoření 10 procent cílové částky. K zajištění je potřeba mít dva ručitele a úvěr musí být pojištěn pro případ smrti a trvalých následků. Roční úroková sazba překlenovacího úvěru je 6,5 % a u úvěru ze stavebního spoření 3,5 %.Tento úvěr můžete čerpat až dva roky a splácet až 23 let. Úvěr je možné bez sankcí kdykoliv splatit.



Wűstenrot stavební spořitelna

Z nabízených produktů stavebních spořitelen je Superúvěr na družstevní byt možno čerpat od 200 tisíc korun až do výše dvou milionů korun při nulové akontaci. Žadatel o tento produkt úvěr jistí až dvěma ručiteli a vlastním životním pojištěním.



Roční úroková sazba je 6,3 %, v případě čerpání úvěru do 200 tisíc korun Wűstenrot nabízí základní typ Superúvěru s nižší roční úrokovou sazbou 5,3 %. Podmínkou poskytnutí Superúvěru je alespoň rok uzavřená smlouva o stavebním spoření, a to i rodinným příslušníkem žadatele (manžel/ka, druh/družka, nezletilé děti). Úvěr můžete splácet až 25 let, dobu splácení je možné zkrátit mimořádnými platbami bez sankcí či poplatků navíc.



Stavební spořitelna Název produktu Max. výše úvěru v Kč Požadovaná akontace Max. splatnost Zajištění Roční úroková sazba Modrá pyramida Překlenovací úvěr na družstevní bydlení 1 mil. 0 % 27 let až 3 ručitelé* 6,69 %** Raiffeisen stavební spořitelna Překlenovací úvěr Družstevní bydlení 1 mil. 10 % 23 let 2 ručitelé 6,5 % Wűstenrot stavební spořitelna Superúvěr na družstevní byt 2 mil. 0 % 25 let až 2 ručitelé a životní pojištění žadatele o úvěr*** 6,3 %**** * úvěr do 300 tis. korun 1 bonitní ručitel, 300 tis. - 500 tis. korun 2 bonitní ručitelé, 500 tis. - 1 mil. korun 3 bonitní ručitelé

** 6,69 % akontace do 20 %, 6,39 % akontace od 20 %

*** do 200 tis. korun bez zajištění ručitelem, do 1 mil. korun 1 ručitel a životní pojištění žadatele o úvěr, od 1 mil. do 2 mil. korun 2 ručitelé, směnka, životní pojištění žadatele

**** u úvěru do 200 tis. korun nabízí Wűstenrot základní typ produktu s úrokovou sazbou 5,3 %

Zdroj: stavební spořitelny, webové stránky stavebních spořitelen

Který produkt zvolit?

Rozhodnutí, zda financovat družstevní bydlení prostřednictvím hypotéky, či úvěru od stavební spořitelny, se pochopitelně odvíjí od možností každého z potenciálních nájemců družstevního bytu.



Hypotéku pravděpodobně zvolí ti, kteří chtějí čerpat úvěr ve vyšší částce než jeden nebo dva miliony korun, splácení si mohou rozložit na 30 až 40 let a není pro ně problém ručit jinou nemovitostí. Také ti, kteří se do roka stanou majiteli původně družstevního bytu, mají rozhodování snazší, nechce se po nich ručení nemovitostí a po roce z předhypotečního úvěru plynule přejdou v hypoteční úvěr.



Úvěr od stavební spořitelny má pochopitelně také své výhody, tedy možnost mimořádných splátek či předčasného splacení úvěru bez sankcí. Máte-li několik ochotných ručitelů (v případě rodičů žijících ve společné domácnosti vám však může ručit pouze jeden z nich), nemusíte se zabývat ani sháněním vhodné nemovitosti pro zástavu.