Internetoví prodejci textilu porušují zákon, v testu většina propadla

"Pouze tři z internetových prodejců z padesáti testovaných splňují zákonné požadavky na označování zboží a poskytování správných informací. U 80 procent prodejců neodpovídá označování velikosti české normě," komentuje výsledky aktuálního průzkumu Miloš Borovička, právní poradce časopisu dTest.

Celkové výsledky průzkumu Stáhněte si: Jak e-shopy informují zákazníky o materiálovém složení textilu, jeho údržbě a velikosti

Při prodeji textilu smí prodejci a výrobci používat jen schválené názvy vláken, častým prohřeškem je užívání zkratek nebo obchodních názvů. "Polyester nebo elastan nezní příliš atraktivně a tak je prodejci nahrazují různými obchodními značkami či laickými názvy. Označení fleece, krajka nebo GoreTex ale není předepsaným názvem vlákna," přibližuje Miloš Borovička. Jak dodává, komerční názvy lze používat, pokud prodejce současně uvádí i to, co spotřebitele neplete, tedy oficiální označení vláken.

Ještě hůře plní e-shopy svou povinnost informovat o způsobu údržby, kterou ukládá zákon o ochraně spotřebitele. "Zdá se, že ji řada prodejců zcela ignoruje, pouze u pěti ze zkoumaných se dozvíme ještě před nákupem, jak se o prádlo starat," říká Borovička. Za to sice prodejcům nehrozí žádná pokuta, doplatit na to ale může zákazník. "V případě, že zákazník není předem varován, že svršek nemůže dát do pračky a musí platit čistírnu, měl by být úspěšný při reklamaci. Její náklady pak musí prodejce uhradit," radí právník.

Nakupování neulehčují prodejci svým zákazníkům ani při označování velikosti. "Pro označování písmenným kódem jako je S, M, L či XL platí technická norma, která určuje jak označovat rozsahy velikostí. Bohužel není závazná, a tak si každý výrobce určuje rozsah velikostí sám," upřesňuje Borovička.

Jak vysvětluje, u většiny prodejců lze dohledat tabulku velikostí, ale jen u pěti z hodnocených odpovídala s jistou tolerancí normě. "Vlastní rozsahy velikostí má asi 60 procent prodejců a stává se, že se liší i u jednotlivých sortimentů textilu. U pětiny prodejců jsme tabulku vůbec nenašli nebo sloužila jen pro převod různých typů značení." uzavírá Borovička. Zakoupené oblečení pak nemusí velikostně sedět, což nákup komplikuje, protože je nutné zboží vracet.

Zajímáte se při nákupu textilu, z jakého vlákna je zboží vyrobeno a jak ho udržovat?