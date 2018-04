Dubnová terna - Německo a high yield dluhopisy

Přestože se světovým ekonomikám nedaří, výsledky akciových trhů hovoří o mírném optimismu. Také projev šéfa amerického FEDu Alana Greenspana, který je vždy i přes značnou neurčitost hodnocen jako ukazatel zdraví americké ekonomiky, vyzněl lépe než v minulých měsících. Ekonomické oživení by mohlo přijít v druhé polovině tohoto roku.

Fondy, které mají povolení působit v České republice, byly povětšinou úspěšné, o čemž přesvědčuje i následující tabulka. Investice do fondů přinesla v dubnu v průměru vždy kladný výnos (všechny výnosy jsou v měně, ve které jsou fondy denominovány).

Akciové fondy měly žně Akciové trhy v začátku měsíce oslabovaly pod vlivem ekonomických ukazatelů, které sice nebyly horší než v předešlých týdnech, ale s koncem války v Iráku se k nim opět obrátila pozornost. Stručně můžeme vývoj shrnout tak, že v průmyslu stále nedochází k oživení na rozdíl od sektoru služeb, kde je jisté zlepšení již viditelné. Jiný pohled je z hlediska nezaměstnanosti, zde platí, že situace se stále zhoršuje jak v zemích Evropské unie, kde stoupá nezaměstnanost, tak v USA, kde stále roste počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti a klesá počet volných míst. Čísla, tyto výroky pouze potvrzují. Index ISM průmyslu (o kterém jsme psali v minulém komentáři ZDE) dále poklesl na 45,3 bodu z březnových 46,2. Míra nezaměstnanosti v USA stoupla z 5,8 % v březnu na 6,0 % v dubnu. Nezaměstnanost v eurozóně stoupla z 8,6 % (leden 2003) na 8,7 % (únor 2003). Nicméně akciové trhy kopírovaly nárůst spotřebitelského sentimentu a spotřebitelské důvěry jak v Evropské unii, tak v USA. Index spotřebitelské důvěry v USA stoupl z historických minim v březnu na 80,1 bodu (z 61,4). Druhým faktorem, který přispěl k růstu akcií a akciových fondů, byly lepší než očekávané výsledky firem za první čtvrtletí. Akciové fondy Nejlepší Nejhorší název výkonnost název výkonnost CS EF SMALL & MID CAP Germany 20,15% CI Asia Stock -8,12% CS EF GERMANY 19,22% KBC Equity Fund Japan -8,13% Franklin Biotech Disc A 16,94% ABN AMRO Japan Eq. Fund -8,60%

Nejlépe si v dubnu vedly evropské trhy (DAX +21 %, CAC 40 +13 %, FTSE 100 +9 %), proto na prvních místech figurují fondy zaměřené na Německé akcie (další německé fondy jsou na 4., 9., 14. místě). (O vývoji v dubnu více ZDE) Druhá strana žebříčku patří fondům geograficky zaměřeným na Asii (z nichž 90 % tvoří „japonské" fondy) a především Japonsko, Hong Kong a Singapur. (Index Nikkei 225 skončil se ztrátou –1,78 %.)

Z hlediska sektorového zaměření se po měsíci, kdy trhům vládly biotechnologie, dostal do popředí sektor financí (oborový index S&P 500 Financials za poslední tři měsíce získal 7,7 %). Tomuto sektoru ale do budoucnosti uškodilo vyrovnání státních úřadů s investičními bankami ve výši 1,4 mld. dolarů, kterým tyto banky přiznaly, že zveřejňovaly chybné analýzy a docházelo v nich ke střetu zájmů, což poškozovalo drobné investory.

Dluhopisové fondy Nejlepší Nejhorší Název výkonnost Název výkonnost ABN AMRO Gl.Em.Mark.B.F. 9,74% ESPA Bond Dollar -2,65% ABN AMRO Latin Am.Bond F. 9,07% ESPA Bond Dollar-Corp. -2,05% Franklin High Yield A 8,60% CI Euro Hedge Bond -1,59%

Stále vysokou výkonnost vykazují dluhopisové fondy. Nicméně na nejvyšších příčkách jsou fondy, které se svým rizikem blíží akciím. První tři fondy – ABN AMRO Global Emerging Markets, Latin America a dluhopisový fond ze „stáje" Franklin Templeton – High Yield, stejně jako další nejvýkonnější fondy investují do podnikových obligací se spekulativním ratingem (high yield), nebo obecně na trzích s vysokým kreditním rizikem. První fond v žebříčku (ze 671 fondů distribuovaných v ČR), který investuje na rozvinutých trzích nebo do dluhopisů emitentů s vysokým ratingem v investičním stupni je na 28. pozici – Global Bond Fund společnosti Templeton s výnosem 3,62 % za 1 měsíc.

Výnosy dluhopisů v dubnu poklesly na obou koncích výnosové křivky. Jak americký FOMC (Federal Open Market Committee, který rozhoduje o výši klíčových úrokových sazbeb v USA), ani Evropská centrální banka (ECB) nesnížily úrokové sazby. V nejbližších měsících by k takovému kroku rovněž dojít nemělo, a to ani ve světle nových čísel o inflaci a ekonomickém růstu (inflace – index CPI – v eurozóně v dubnu poklesla z 2,4 % na 2,1 % meziročně).

Obdobně jako dluhopisové trhy jsou na tom fondy peněžního trhu, které nejvíce poznamenal výrazný pokles výnosů u jednoročních splatností (-11 % v USA, -9 % v EU). Nejlepším fondem tak byl fond KBC, který investuje do střednědobých dluhopisů v kanadských dolarech. Tento fond však patří k rizikovějším a i investiční horizont je u něj delší, tj. 1,5 – 2 roky. Pro tuzemského investora, který má nejblíže k euru, je u tohoto fondu vysoké rovněž měnové riziko (výnos v CAD za poslední rok je přes 4 %, nicméně výnos přepočítaný na eura je za stejné období -9%).

Smíšené fondy měly sice v průměru nejvyšší výkonnost za duben +2,3%, nicméně to nevypovídá o tom, zda jsou skutečně „lepší“ než např. akciové fondy. Na druhou strnu musíme uznat, že rozptyl výnosů je u nich menší (+8% x -4% versus +20% x –9% u akciových fondů), což je dáno jejich současnou nízkou angažovaností na akciových trzích.

K dubnovým novinkám patří dva nové chráněné fondy a jeden dluhopisový fond (US High Yield Bond) Parvestu (BNP Paribas), o kterých si můžete přečíst ZDE a fond denominovaný ve slovenských korunách – KBC Multi Cash SKK. Co se bezprostředně dotýká podílníků fondů je rušení irských fondů ze skupiny Pioneer a řevedení jejich prostředků do lucemburských. Skupina se snaží odstranit „zdvojování“ stejných fondů a namísto, aby měla takřka dva stejné fondy, jeden s domicilem v Irsku a druhý v Lucembursku, přistupuje k tomuto řešení. Českých klientů se týká uzavření fondů Pioneer U.S. Growth Fund, Pioneer Euro Reserve Fund a Pioneer U.S. Real Estate Fund, které je plánováno na červen tohoto roku (více na stránce www.pioneer.cz). Klienti těchto fondů budou moci bez poplatku přestoupit do jiného fondu ze skupiny.