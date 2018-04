Dubnový scoring – dařilo se akciím

Co je to vlastně scoring? Toto cizojazyčné označení používáme pro komplexní zhodnocení toho, jak byl ten či onen fond v minulosti úspěšný. Jako měřítko úspěšnosti přitom používáme výnos pro podílníka po očištění o poplatky a rizikovost fondu. Nejlepší fondy s nejvyšším výnosem a nejnižší rizikovostí oceňujeme pěti hvězdičkami, nejhorší jednou hvězdičkou. Počet hvězdiček přidělený ve scoringu tak slouží jako jednoduché vodítko k tomu, jak hodnotit výkonnost a rizikovost fondu. Čím má fond více hvězdiček, tím má ve srovnání s ostatními fondy vyšší výnos a nižší riziko.

Scoring sleduje relativní, nikoliv absolutní, výkonnost a riziko. Pokud tedy některému fondu v dubnu přibyla jedna hvězdička, neznamená to nutně, že by měl ve srovnání s předchozím obdobím vyšší výnos nebo nižší riziko. Znamená to pouze, že jeho výkonnost je v konkurenci ostatních fondů relativně vyšší a riziko relativně nižší než tomu bylo při posledním hodnocení v lednu.

České fondy jsou ve scoringu hodnoceny v široké konkurenci zahraničních fondů, přičemž fondy jsou hodnoceny v každé kategorii (akciové, dluhopisové, smíšené fondy, fondy fondů a fondy peněžního trhu) zvlášť. Pokud mají například české fondy peněžního trhu v lednovém scoringu v průměru 4 hvězdičky, znamená to, že mají ve srovnání se zahraničními fondy stejné kategorie vyšší výnos a nižší riziko a proto je výhodné do nich investovat.



Co se týče vývoje od posledního hodnocení, hvězdiček více přibývalo než ubývalo. Hvězdička ubyla třem fondům, naopak čtyři fondy si o jednu hvězdičku polepšily. Díky slučování z našeho hodnocení vypadly čtyři fondy: AKRO Obligace, AKRO český, AKRO výnosový a AKRO mezinárodní akciový, které se sloučily do fondu AKRO mezinárodní flexibilní (dříve mezinárodní balancovaný). Sloučení fondů AKRO je důkazem postupné stabilizace domácího trhu podílových fondů, na němž mohou dlouhodobě přežít pouze investiční společnosti se silnou retailovou podporou bank. Podívejme se blíže na fondy v jednotlivých kategoriích.

F ondy peněžního trhu

Fondy peněžního trhu již nemohou těžit z vysokých úrokových sazeb ani ze spekulací na jejich další pokles, což se nevyhnutelně odráží v jejich výkonnosti. Průměrná šestiměsíční výkonnost v této kategorii je 0,8%. Oproti minulému scoringu si o jednu hvězdičku pohoršily dva fondy – ISČS Sporoinvest (nyní čtyři) a Živnobanka Sporokonto (nyní tři). I přesto zůstává průměrný scoring v této kategorii nadprůměrný – čtyři hvězdičky.

D luhopisové fondy

Dluhopisové fondy mají v současnosti podobnou výkonnost jako fondy peněžního trhu, když roční průměrná výkonnost dluhopisových fondů v současnosti činí 1,5%. Nejlépe se daří fondu ISČS Sporobond, který za poslední rok vydělal zhruba tři procenta. Velice slušná výkonnost v posledních měsících pomohla získat jednu hvězdičku fondu IKS Plus bondový (nyní tři hvězdičky).



S míšené fondy

Ve světle stagnující či dokonce klesající výkonnosti fondů výše uvedených kategorií se nelze divit tomu, že se stále více investorů obrací čelem ke smíšeným a akciovým fondům. Průměrná roční výkonnost smíšených fondů činí více jak 10%, nejvíce přitom své prostředky zhodnotil fond IKS balancovaný, a to o slušných 36%. Není divu, že se tento výkon odrazil v přírůstku jedné hvězdičky (nyní čtyři). Stejně tak si polepšil i ISČS fond řízených výnosů (nyní pět hvězdiček), naopak fond ČSOB bond mix jednu hvězdičku ztratil a má pouze jednu hvězdičku.

A kciové fondy

Růst cen akcií v posledních měsících se odrazil především ve vysoké výkonnosti akciových fondů. Jejich průměrná roční výkonnost činí 27%, nejlépe si v posledním roce vedl fond ISČS-SPOROTREND s úctyhodným výnosem 55%. Není divu, že v dubnu získal tento fond nejvyšší možný scoring – pět hvězdiček (předtím čtyři).

F ondy fondů

V poslední kategorii již nehodnotíme fond ČSOB akciový, který se skladbou svého portfolia přesunul mezi akciové fondy. Tím se prodloužil i jeho investiční horizont ze tří na pět let, takže ho zatím nemůžeme scoringově hodnotit. Zbylé dva fondy fondů si udržely své minulé hodnocení, jejich průměrná roční výkonnost činí 29%.

Scoring duben 2004 Fondy peněžního trhu ČP Invest – Fond peněžního trhu ***** ISČS-Sporoinvest **** IKS Peněžní trh **** Živnobanka-Sporokonto *** Dluhopisové fondy ISČS-Sporobond ***** IKS Dluhopisový **** ČP Invest – Fond státních dluhopisů **** IKS Plus bondový *** ISČS-Bondinvest ** ČP Invest – Fond korporátních dluhopisů ** ISČS-Trendbond ** Smíšené fondy ISČS-Výnosový OPF ***** J&T PERSPEKTIVA ***** ISČS-Fond řízených výnosů ***** J&T Opportunity CZK (PERSPEKTIVA-S) **** IKS Globální **** IKS Balancovaný **** ISČS-Sporomix 3 *** ISČS-Sporomix 5 *** ČSOB středoevropský *** ČSOB fond stability *** AKRO mezinárodní flexibilní ** Živnobanka – dynamický fond (dříve Pioneer Trust) ** ČSOB bond mix * Akciové fondy ISČS-Sporotrend ***** ČP Invest – Fond globálních značek **** Fondy fondů IKS fond fondů ** ISČS-Globaltrend *

n.a. – údaje nejsou k dispozici, a to z jednoho z následujících důvodů: a) fond neměl v minulosti dostatečně dlouhou historii k výpočtu scoringu, b) fond je nově začleněn na stránky Fincentra

