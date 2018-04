Dubnový scoring – dařilo se dluhopisům a akciím

Počet hvězdiček přidělený ve scoringu slouží jako vodítko k tomu, jak hodnotit výkonnost a rizikovost fondu jedním přehledným ukazatelem. Čím má fond více hvězdiček, tím má ve srovnání s ostatními fondy vyšší výnos a nižší riziko . Scoring tak sleduje relativní, nikoliv absolutní, výkonnost a riziko. Pokud tedy některému fondu v dubnu přibyla hvězdička, neznamená to nutně, že by měl ve srovnání s předchozím obdobím vyšší výnos nebo nižší riziko. Znamená to pouze, že jeho výkonnost je v konkurenci ostatních fondů relativně vyšší a riziko relativně nižší než tomu bylo v lednu.

Jaké jsou celkové statistiky? Velké části českých fondů se v posledních třech měsících příliš nedařilo, když spíše hvězdičky ztrácely než získávaly. Jedinou výjimkou byla kategorie akciových fondů, kde si většina fondů oproti lednu polepšila. Celkově osmi fondům ubyla jedna hvězdička a naopak třem fondům jedna hvězdička přibyla. Ve scoringovém hodnocení se objevilo šest nových fondů, které teprve v dubnovém hodnocení dosáhly dostatečně dlouhé historie ke scoringovému ohodnocení. Podívejme se blíže na fondy v jednotlivých kategoriích.

Výkonnost fondů peněžního trhu se v minulých třech měsících snížila spolu s poklesem úrokových sazeb. Tyto fondy si tak v průměru připsaly za poslední tři měsíce pouze necelé půl procento. Přesto si mnohé české peněžní fondy udržují vcelku slušnou výkonnost – nejlépe se dařilo fondu 1.IN Fond peněžního trhu, jehož výkonnost za poslední rok činí 3,25%. Tento fond získal jako jediný pět hvězdiček. Oproti minulému scoringu si pohoršily fondy ISČS-Sporoinvest (nyní čtyři hvězdičky), Živnobanka-Sporokonto (nyní tři *) a J&T AM Perspektiva-P (nyní dvě *), které ztratily po jedné hvězdičce. Jako jediný si své hodnocení vylepšil fond IKS Peněžního trhu (nyní čtyři *).

Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy si díky lednovému snížení úrokových sazeb a díky dalšímu snížení trhem očekávaných budoucích sazeb v prvním čtvrtletí tohoto roku udržely vysokou výkonnost. Průměrná výkonnost za poslední tři měsíce činila více jak jedno procento, z hlediska výkonnosti se nejlépe dařilo fondu CitiBond Czech Fund, jehož aktuální roční výkonnost činí 8,8 %. Polovička z hodnocených fondů obdržela nejvyšší možné hodnocení – pět hvězdiček. Jedinou změnou v této kategorii je úbytek jedné hvězdičky u fondu ČSOB Český dluhopisový (nyní pouze tři *). V našem scoringu se nově objevil fond J&T AM konzervativní, který získal pouze dvě hvězdičky a má tak značný prostor pro zlepšení svého hodnocení v následujících měsících.

V této kategorii dochází obvykle k největším posunům v hodnocení, neboť investiční strategie českých smíšených fondů je značně rozdílná – některé smíšené fondy jsou podle složení portfolia de facto akciovými fondy a jiné zase dluhopisovými fondy. Tentokrát si smíšené fondy spíše pohoršily, když ani jeden fond nezískal hvězdičku navíc a naopak čtyři fondy jednu hvězdičku ztratily – J&T AM Perspektiva-S, ISČS-fond řízených výnosů (oba nyní čtyři *), investAGe AG 2000 fond (nyní tři *) a 1.IN výnosový fond (nyní dvě *). Mezi nováčky v hodnocení patří fond J&T AM COOP Prosperita, který hned při své premiéře získal plný počet hvězdiček, J&T AM balancovaný (tři *) a J&T AM FOND PLUS (dvě *).

Akciové fondy

Počet fondů hodnocených v této kategorii je s ohledem na dlouhý investiční horizont akciových fondů (5 let) nízký, nicméně se utěšeně rozrůstá. V dubnu přibyly hned dva fondy – ISČS Sporotrend, který získal čtyři hvězdičky, a AKRO mezinárodní akciový, který získal tři hvězdičky. Celkově se akciovým fondům v minulých měsících dařilo dobře - zatímco zahraniční fondy v průměru ztrácely, české fondy si připsaly zhruba jedno procento. Není tedy divu, že většina českých akciových fondů si polepšila – ČP Invest – fond globálních značek (nyní čtyři *) a ČSOB světový akciový (nyní tři *) získaly jednu hvězdičku navíc.

V poslední kategorii – fondů fondů – zatím není hodnocen ani jeden český fond, protože pouze jeden český fond (1.IN Fond fondů) má dostatečně dlouhou historii ke scoringovému hodnocení, což nestačí k objektivnímu srovnání fondů v této kategorii.

Fondy peněžního trhu Scoring duben 2003 Scoring leden 2003 1. IN. Fond peněžního trhu ***** ***** ISČS-Sporoinvest **** ***** ČP Invest – Fond peněžního trhu **** **** IKS Peněžní trh **** *** Živnobanka-Sporokonto *** **** ČSOB peněžní trh *** *** CitiMoney Czech Crown Fund *** *** J&T AM PERSPEKTIVA-P ** *** ISČS-MERKUR ** ** AKRO Obligace ** ** Dluhopisové fondy IKS Dluhopisový ***** ***** 1.IN Dluhopisový fond ***** ***** ISČS-Sporobond ***** ***** CitiBond Czech Fund ***** ***** ČSOB český dluhopisový *** **** ISČS-Bondinvest *** *** IKS Plus bondový *** *** J&T AM konzervativní ** n.a. ČP Invest – Fond korporátních dluhopisů * * Smíšené fondy ISČS-Výnosový OPF ***** ***** J&T AM COOP Prosperita ***** n.a. J&T AM PERSPEKTIVA-S **** ***** ISČS-Fond řízených výnosů 1/ **** ***** investAGe AG7 FOND **** **** investAGe AG 2000 FOND *** **** Jupiter růstový OPF (původně PKIS) *** *** AKRO Český *** *** IKS Balancovaný *** *** CitiBalanced Czech Fund *** *** J&T AM balancovaný *** n.a. 1.IN Výnosový fond ** *** AKRO mezinárodní balancovaný ** ** Pioneer Trust ** ** 1.IN Středoevropský fond ** ** AKRO výnosový ** ** J&T AM FOND PLUS ** n.a. Akciové fondy ČP Invest – Fond globálních značek **** *** ISČS-Sporotrend **** n.a. 1 .IN Akciový fond *** *** ČSOB světový akciový *** ** AKRO mezinárodní akciový *** n.a.

n.a. – údaje nejsou k dispozici, a to z jednoho z následujících důvodů: a) fond neměl v minulosti dostatečně dlouhou historii k výpočtu scoringu, b) fond je nově začleněn na stránky Fincentra

1/ scoring fondu ISČS - Českého OPF, který se v prosinci přeměnil na fond ISČS – Fond řízených výnosů

