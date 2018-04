Častý omyl Čechů: evidenční list důchodového pojištění je k ničemu

Potřebná doba pojištění pro kalendářní rok, ve kterém je dosaženo důchodového věku.

2010: 26 let

2011: 27 let

2012: 28 let

2013: 29 let

2014: 30 let

2015: 31 let

2016: 32 let

2017: 33 let

2018: 34 let

po roce 2018: 35 let

zdroj: ČSSZ