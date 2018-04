Důchod a plat

Zaměstnavatel nemá právo vyžadovat sdělení o výši důchodu od zaměstnance, který u něho dále pracuje ještě po přiznání starobního důchodu. Povinnosti zaměstnavatele sdělovat informace správě sociálního zabezpečení o zaměstnávání důchodců obsahuje zákon č. 582/1991 Sb. v platném znění paragrafu 41 odst. 2.



Z tohoto ustanovení zákona vyplývá, že zaměstnavatel je povinen oznámit České správě sociálního zabezpečení pouze jméno, příjmení a rodné číslo zaměstnávané osoby.



Dále pak místo trvalého pobytu, výši předpokládaného výdělku a druh důchodu, který zaměstnanec pobírá, a to do osmi dnů od vstupu do zaměstnání nebo od skutečnosti zakládající ohlašovací povinnost. Rovněž ani zákoník práce povinnost zjišťovat výši důchodu zaměstnavateli neukládá.

Ke druhé části vašeho dotazu. Pokud po skončení pracovního poměru uzavřete nový na dobu určitou, který nepřesahuje jeden rok, máte nárok po tuto dobu pobírat důchod a zároveň si přivydělávat bez omezení výše výdělku.Pokud byste však pro svého zaměstnavatele pracovala déle než těchto 12 měsíců, vyplácení důchodu vám bude po jejich uplynutí pozastaveno.