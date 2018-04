Muži si mohou vylepšit budoucí důchod péčí o děti, ženy výchovou dětí

1. Co znamená pojem výchova dětí

"Podmínka výchovy dítěte je kritériem pro stanovení důchodového věku u žen a prokazují ji pouze ženy," vysvětluje Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Důchodový věk mužů a žen je odlišný od poloviny minulého století a od počátku roku 1965 se důchodový věk žen řídil podle toho, kolik vychovaly dětí. Tento rozdíl mezi ženami a muži se ovšem nyní postupně smazává tak, aby ročníky 1975 a mladší již odcházely do penze shodně.

"Ženy narozené před rokem 1975, které vychovaly děti, jsou při stanovení důchodového věku nadále zvýhodněny. Na jejich důchodový věk má vliv výchova dítěte vlastního, osvojeného nebo převzatého do péče nahrazující péči rodičů," přibližuje Jana Buraňová. Pokud ale tyto ženy nevychovávaly dítě nepřetržitě od jeho narození do zletilosti, musí splnit jednu ze čtyř podmínek, aby se jim důchodový věk zkrátil.

Podmínka výchovy dítěte je splněna, pokud:

žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě do dosažení zletilosti alespoň 10 roků ,

, žena se ujala výchovy dítěte po dosažení 8. roku a pečuje nebo pečovala o něj do dosažení zletilosti alespoň po dobu 5 let ,

a pečuje nebo pečovala o něj do dosažení zletilosti , žena pečovala o dítě od jeho narození do úmrtí, pokud dítě zemřelo po dosažení 6 měsíců věku,

žena pečuje o nezletilé dítě alespoň poslední 3 roky před dosažením důchodového věku.

"Podmínka výchovy dítěte může být pro stanovení důchodového věku uznána více ženám u jednoho dítěte," dodává mluvčí.

Příklad 1: Matka porodila dítě a pečovala o něj řádně do jeho 12 let. Poté matka nastoupila výkon trestu a dítě bylo rozhodnutím soudu svěřeno do výchovy babičce, která o něj pečovala až do jeho zletilosti. Podmínka výchovy dítěte pro stanovení důchodového věku bude uznána oběma ženám. Matka o dítě pečovala od narození pod dobu delší než 10 let a babička, která dítě převzala do výchovy po 8. roce jeho věku, o něj pečovala více než 5 let.

Dobré je také vědět, že do doby výchovy dítěte se započítávají i doby, kdy žena nemohla o dítě osobně pečovat kvůli své nemoci a tehdy, kdy bylo dítě umístěno ze zdravotních důvodů v ústavní péči.

2. Co znamená doba péče o dítě

"Doba péče o dítě je doba, po kterou osoba pečuje osobně o dítě do čtyř let věku. Tato doba se započítává pro nárok na starobní důchod jako náhradní doba pojištění. A to bez ohledu na to, zda o dítě pečuje žena nebo muž," přibližuje Buraňová.

Konzultace Vše o důchodovém pojištění na ČSSZ: 257 062 860

Platí ale, že tutéž dobu péče o dítě nelze započítat současně více osobám. "V případě, že vzniknou nejasnosti či rozpory v tom, komu a v jakém rozsahu dobu péče o dítě započítat, Česká správa sociálního zabezpečení případ přešetří a v souladu s právními předpisy dobu péče o dítě započítá osobě, která o dítě pečovala ve větším rozsahu," vysvětluje mluvčí.

Příklad 2: Žena řádně pečovala o dítě do 5 let, poté přestala o dítě pečovat a to bylo umístěno jeden rok v dětském domově. Od 6 let pečovala o dítě žena, které bylo dítě svěřeno rozhodnutím příslušného orgánu do pěstounské péče. Dítě měla v pěstounské péči až do jeho zletilosti. Matce dítěte bude do doby pojištění pro nárok na důchod započtena doba péče o dítě od narození do 4 let věku, nebude jí však uznána výchova dítěte pro stanovení důchodového věku, protože o dítě nepečovala dostatečně dlouhou dobu. Výchova dítěte bude pro stanovení důchodového věku uznána pěstounce, protože o dítě pečovala od 6 let do zletilosti a splnila podmínku péče o dítě po dobu alespoň 10 let.

Dobu péče o dítě do 4 let věku ukončenou po 30. červnu 2007 prokazují ženy i muži shodně, a to čestným prohlášením na předepsaném tiskopisu až při podávání žádosti o důchod. "Zároveň je nutné prokázat vztah k dítěti, zpravidla rodným listem dítěte. V případě rozvodu rodičů je třeba předložit rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy nebo dohodu rodičů schválenou soudem," doplňuje Buraňová.

Příklad 3: Žena osobně pečovala o dítě do 1 roku věku, pak se vrátila do zaměstnání a na rodičovskou dovolenou nastoupil otec dítěte, který osobně pečoval o dítě až do jeho 3 let, pak nastoupil do zaměstnání a dítě do školky. Ženě bude pro výpočet důchodu započtena jako náhradní doba pojištění doba péče o dítě od jeho narození do jednoho roku, muži doba od jednoho do tří let věku dítěte. Pro stanovení důchodového věku bude ženě uznána výchova dítěte, pokud o něj bude pečovat alespoň po dobu 10 let do dosažení zletilosti. Na stanovení důchodového věku muže nemá výchova dítěte vliv.

Pokud muž pečoval o dítě do 4 let v období od 1. ledna 1996 do 30. června 2007, platila jiná pravidla. "Náhradní doba pojištění se započítá tehdy, pokud muž podal přihlášku k účasti na důchodovém pojištění nejpozději do dvou let od skončení péče u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení," uzavírá mluvčí.