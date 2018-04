Péčí o blízké si lidé mohou vylepšit budoucí penzi. Co si ohlídat

Kdo se rozhodne odejít z práce a vzdát se na čas příjmu, aby mohl dlouhodobě pečovat o své blízké, měl by vědět, že se tato doba péče započítává do důchodu. Díky tomu můžete mít v budoucnu vyšší penzi. Má to však pravidla a je třeba si ohlídat i určité termíny.

„Zákon o důchodovém pojištění na takové situace myslí a řeší je. Vymezuje takzvané náhradní doby pojištění, které se započítávají do potřebné doby pojištění pro důchod. Jde o některá období, ve kterých člověk nepracuje, není tedy výdělečně činný a neodvádí pojistné,“ vysvětluje Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Může přitom jít o péči:

1. o dítě do 10 let

Náhradní dobu pojištění lze získat tím, že po určitou dobu musíte pečovat o dítě mladší 10 let, které je závislé na vaší pomoci v I. stupni závislosti (lehká závislost). V praxi může jít o situaci, kdy se u dítěte projeví například diabetes a rodič ho musí naučit aplikovat inzulín, dohlížet nad správným stravováním a jeho osobními aktivitami, aby nedošlo ke zhoršení stavu dítěte. Nebo může jít třeba o případy, kdy má dítě mozkovou dysfunkci, pohybová omezení, je retardované a je omezena jeho orientace nebo komunikace.

2. o osobu jakéhokoliv věku

Za náhradní dobu pojištění se považuje i to, když pečujete o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na pomoci druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti (středně těžká, těžká a úplná závislost). Může jít o stavy po úrazech, při onkologických nemocech, nebo třeba u rozvinutých komplikacích u diabetiků. Musí přitom jít o péči o osobu blízkou, nebo o osobu s níž žijete ve společné domácnosti. Když budete pečovat o sousedku, náhradní dobu pojištění nezískáte.

Konzultace na lince:

257 062 860

„Blízkou osobou je v zásadě rodinný příslušník. Zákon o důchodovém pojištění vymezuje, že jde o manžela nebo manželku, příbuzného v řadě přímé, dítě vlastní, osvojené nebo dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů, dále o sourozence, zetě, snachu nebo manžela rodiče, a to kteréhokoli z manželů. Společnou domácnost pak tvoří fyzické osoby, které spolu prokazatelně trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby,“ upřesňuje Jana Buraňová.

Zápočet doby není automatický

Ale pozor. Doba péče se vám na důchod nezapočítá automaticky. Musíte se o ni hlásit. Přesněji požádat o rozhodnutí místně příslušnou správu sociálního zabezpečení. Každý získaný rok je však dobrý. Jen pro ilustraci, ti, kdo dosáhnou důchodový věk po roce 2018, již potřebují získat alespoň 35 let pojištění.

Potřebná doba pojištění pro kalendářní rok, ve kterém je dosaženo důchodového věku 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 po roce 2018 26 let 27 let 28 let 29 let 30 let 31 let 32 let 33 let 34 let 35 let zdroj: ČSSZ

Při podání žádosti počítejte s tím, že musíte doložit, o koho jste pečovali a v jakém stupni závislosti.

Jak se doba péče prokazuje:

dokladem prokazujícím totožnost osoby, o kterou je/bylo pečováno (občanský průkaz, úmrtní list, rodný list dítěte),

potvrzením krajské pobočky Úřadu práce prokazující dobu poskytování péče a stupeň závislosti nebo potvrzení o délce doby poskytování příspěvku při péči o blízkou osobu,

dokladem prokazujícím příbuzenský vztah žadatele k osobě, o kterou je pečováno (např. rodné listy, z nichž vyplývá vzájemná příbuznost osob, oddací listy aj.),

v případech, kdy se nejedná o blízkou osobu, je třeba prokázat vedení domácnosti žadatele s opečovávanou osobou, např. čestným prohlášením.

Pozor na dvouletou lhůtu

Ohlídejte si i to, abyste žádost (návrh na zahájení řízení) podali v předepsaném termínu. „Návrh na zahájení řízení o vydání takového rozhodnutí lze podat nejdříve po skončení péče, nebo v době jejího trvání, pokud pečující osoba v této době podává žádost o přiznání důchodu. Nejpozději však do dvou let od skončení péče,“ upozorňuje mluvčí ČSSZ.

Příklady Dcera pečovala o svou matku, osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni IV, v době od 1. 9. 2010 do 6. 11. 2012, kdy matka zemřela. Návrh na zahájení řízení o době a rozsahu péče je třeba podat nejpozději do 6. 11. 2014.

Syn pečuje o svého otce, osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III, v době od 1. 7. 2011 dosud. V průběhu poskytované péče požádal o přiznání invalidního důchodu, a proto v průběhu péče podal návrh na zahájení řízení o době a rozsahu péče. Další návrh podá až po skončení péče, a to nejpozději do dvou let od jejího skončení.

Doba péče vylepší důchod o stovky i tisíce

Započítáním doby péče o blízké si můžete v důchodu finančně polepšit o několik set i tisíce korun měsíčně. Každý další započtený rok totiž zvýší procentní výměru penze o 1,5 procenta.

Modelový příklad: Žadatelka o starobní důchod pečovala od dubna 2004 do března 2014 o matku, která byla po celou tuto dobu uznána osobou dříve bezmocnou, nyní závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III. Tato péče tedy trvala 10 let a skončila (dne 31. 3. 2014) úmrtím matky. Do března 2004 byla žadatelka zaměstnána a získala ze zaměstnání celkem 30 let doby pojištění. Žadatelka uplatnila návrh na zahájení řízení o době a rozsahu péče o matku a v rámci řízení o důchod tuto dobu péče prokázala rozhodnutím příslušné OSSZ. Žadatelce se při výpočtu důchodu zhodnotí jak doba jejího zaměstnání, tak doba péče o matku, celkem tedy získá 40 let doby pojištění. Výše procentní výměry starobního důchodu za každý celý rok pojištění získaný do vzniku nároku na důchod činí 1,5 % výpočtového základu měsíčně (40krát 1,5) tedy celkem 60 % výpočtového základu.

V případě, že dvouletou lhůtu pro podání žádosti zmeškáte, zkuste chybu napravit. Českou správu sociálního pojištění můžete požádat dodatečně o prominutí, že jste nedodrželi literu zákona. Počítejte však s tím, že prominutí nebude automatické a okolnosti každého konkrétního případu jsou již pečlivě posuzovány. Vyplatí se proto podat žádost včas, aby se vám penze zbytečně nezkrátila.

Žadatelka neuplatnila návrh na zahájení řízení o době a rozsahu péče o matku, a proto jí v rámci řízení o důchod bude hodnocena pouze doba zaměstnání. Starobní důchod bude vypočten za celkem 30 let pojištění. Výše procentní výměry bude v tomto případě činit (30krát 1,5) 45 % výpočtového základu.

Zapamatujte si: Jak mít důchod pod kontrolou