Jak si sestavit penzijní plán, abyste měli v důchodu z čeho žít

Nejlepším řešením, jak být připraven, je sestavit si vlastní penzijní plán, který zodpoví všechny otázky. V některých odpovědích budou nepřesnosti, protože do budoucnosti nikdo nevidí, ale čím více faktorů se do plánu zahrne, tím snadněji se vyhnete případným nepříjemnostem.

Penzijní plán má za úkol vyhodnotit vstupy, vaše potřeby, vnější vlivy i okolnosti a navrhnout cesty pro dosažení plánovaného výsledku, respektive životní úrovně.

Důkladně se zamyslete

Důchodového věku v Česku dosáhne téměř 80 % lidí. Takže věty typu „stejně se důchodu nedožiju“ jsou trochu od věci. Státní důchod samozřejmě existuje a existovat bude. Otázkou ovšem je, v jaké výši.

Důchodový účet je dlouhodobě minusovou oblastí státního rozpočtu. Asi nejvíce ohrožujícím faktorem stabilních důchodů je změna ve věkovém rozložení populace. Od roku 2010 do roku 2050 se zdvojnásobí počet obyvatel ve věkové skupině nad 65 let. To znamená, že poklesne počet obyvatel v produktivním věku, kteří zajišťují funkčnost průběžného penzijního systému svými odvody na sociálním pojištění.

Průměrný věk dožití se bude zvyšovat. V roce 1989 dosahoval u mužů 68,1 roku a u žen 75,4 roku. Před rokem to už bylo u mužů 76,2 a u žen 81,2 roku. Dostupná lékařská péče, rozumný životní styl a dobré životní prostředí jsou hlavními faktory, které mají na „dlouhověkost“ vliv. A to vyvíjí tlak na státní pokladnu. Tedy: opravdu se chcete spoléhat jen na stát? Rozumné to určitě není.

S čím počítat při cestě za finanční svobodou?

1. Inflace - V dlouhodobém horizontu je to velký nepřítel všech střadatelů. Dvouprocentní inflace dokáže za 10 let ukrojit z vašich rezerv 18 % a za 30 let téměř 45 %. Navyšte tedy své dlouhodobé plány, na které potřebuje peníze, o inflaci.

2. Jednorázové výdaje - Když si pořizujete nové bydlení, asi nepřemýšlíte nad tím, že po 30 letech splácení hypotéky ho bude třeba opravit. Na hranici životnosti bude kuchyň, koupelna i záchod. Majitelé domu by měli počítat s novou střechou a dalšími opravami. Všechny tyto výdaje mohou ovlivnit potřebu vytvářet rezervy.

3. Volný čas - Až ukončíte zaměstnání, budete mít najednou spoustu volného času. A pokud slouží zdraví, lze ho trávit aktivně: cestovat, sportovat, potkávat se s přáteli, užívat si role prarodičů. Do penzijního plánu proto ideálně zahrňte i tyto požadavky.

4. Péče o zdraví - S přibývajícím věkem rostou výdaje na léky a zdravotní péči. Pojišťovny nejspíš nebudou schopny zajistit preventivní péči o tělo ve formě lázeňských pobytů, masáží či regeneračních kůr. Již dnes řada zařízení pro seniory vyžaduje nemalé finanční příspěvky převyšující měsíční důchod seniora.

5. Udržení životní úrovně a lidské důstojnosti - To by mělo být prioritním požadavkem na období strávené v důchodu. Představte si, jak by to vypadalo, kdybyste zítra odešli do důchodu. Děti budou dospělé a soběstačné, hypotéka splacená. Touto jednoduchou úvahou lze definovat požadavek na měsíční příjem, samozřejmě navýšený o inflaci.

Jak se zajistit na penzi?

Způsobů je hodně. Dlouhodobý příjem generuje například vlastní podnikání, investice do podnikání někoho jiného, autorská práva k publikacím, patenty, nájem z investičních nemovitostí, dividendy z akcií. Ale i drobní střadatelé můžou naspořit velké částky.

Prvním předpokladem pro úspěšnou přípravu dostatečných rezerv je nebát se. Inflace je mocná čarodějka, a proto ji musí jakékoliv dlouhodobé spoření porazit. S tím souvisí samotná podstata strategie spoření. Ta předem vylučuje všechny klasické bankovní nástroje. Při spoření na 10 a více let si ze seznamu rovnou škrtněte: běžný účet, spořicí účet, termínovaný vklad, stavební spoření, životní pojištění a staré penzijní připojištění s garancí nezáporného zhodnocení.

Jediným východiskem je napodobit movité investory a do strategie zahrnout akcie a dluhopisy. Akcie mohou být nejrůznějšího zaměření. Od nemovitostí přes patenty farmaceutických společností, služby a průmysl až po investice do malých podniků. Zmíněného mixu lze dosáhnout již s měsíční úložkou na úrovni stokorun.

Doplňkové penzijní spoření

Mezi státem podporovanou variantu patří doplňkové penzijní spoření, které nabízí řadu výhod, ale i určitá omezení. Pozitivem je dynamická investiční strategie na dlouhodobý investiční horizont. Při takové strategii je možné vklad v horizontu 30 let i zdvojnásobit. Vložené prostředky se investují do širokého portfolia cenných papírů.

Benefitem je státní příspěvek, který pomáhá hlavně v úvodu spoření. Z dlouhodobého hlediska ztrácí smysl. Za první rok při měsíčním vkladu 500 korun získá účastník fondu od státu 1 560 Kč. Ale pozor: stejný příspěvek budete mít i po 20 letech.

Na spoření může přispívat i zaměstnavatel, a to do výše 50 tisíc korun za rok. Aktuálně je to nejvýhodnější řešení pro oblast zaměstnaneckých benefitů. Doplňkové penzijní spoření je pro drobného investora nejlevnější variantou, jak nakupovat cenné papíry a obchodovat na kapitálových trzích.

Mezi hlavní nevýhody patří omezená likvidita, kdy všechny benefity spojené s tímto nástrojem budete mít k dispozici pouze v případě, že vyčkáte do 60 let.

Investice do podílových fondů

Investice do portfolia podílových fondů je pro drobné investory druhou možností, jak efektivně navyšovat finanční polštář na období důchodu. Oproti doplňkovému penzijnímu spoření je k dispozici téměř neomezené množství variant a kombinací podílových fondů. Velkou výhodou je vysoká likvidita, kdy lze investované peníze získat zpět během 14 dnů.

Následující tabulka ukáže, jakou finanční rezervu (zúročenou 4 %) bude nutné nastřádat, budete-li chtít čerpat v důchodovém věku rentu ve výši pěti tisíc korun měsíčně (zahrnuje vliv inflace 2 % p.a.) po dobu 15 let. Jakou částku je potřeba pravidelně investovat při průměrném výnosu 6 % p. a., aby byla pětitisícová renta zajištěna?

Délka spoření Výnos spoření Měsíční částka Potřebná suma Výnos rezervy Měsíční renta* 30 let 6 % p. a. 1 435 Kč 1 405 403 Kč 4 % p. a. 9 056 Kč 25 let 6 % p. a. 1 873 Kč 1 272 917 Kč 4 % p. a. 8 203 Kč 20 let 6 % p. a. 2 530 Kč 1 152 920 Kč 4 % p. a. 7 429 Kč 15 let 6 % p. a. 3 261 Kč 1 044 235 Kč 4 % p. a. 6 729 Kč 10 let 6 % p. a. 5 791 Kč 945 796 Kč 4 % p. a. 6 094 Kč Pozn.: Výpočet nezahrnuje žádné poplatky, transakční náklady, státní příspěvky* Jedná se o první čerpanou měsíční rentu v reálném vyjádření (v dnešních cenách 5 000 Kč).



Z tabulky je patrné, že čím déle se spoří, tím méně musíte odkládat pro dosažení stejného cíle. Potřebná výše rezervy před čerpáním je ovlivněna inflací. Pokud se dlouho spoří, je vliv inflace větší. U měsíční renty je to stejné. Částka 9 056 korun za 30 let odpovídá při roční inflaci 2 % dnešním pěti tisícům.