Důchod se má opět oddálit, dál se ho nedožije pětina Čechů

Novela zákona o důchodovém pojištění, kterou v květnu posvětil parlament, má přinést řadu novinek. Pokud s ní bude souhlasit v červnu i senát, s věkovým posunem pro odchod do penze musejí počítat všichni, kdo jsou narození po roce 1955. Starší ročníky mohou zůstat v klidu, těm se již penze oddálit nemá.

Nejrychleji poroste důchodový věk ženám s dětmi

První podstatnou změnou je, že se má zrychlit sbližování věkové hranice pro odchod do penze u mužů a žen. Tato novinka se dotkne zejména žen s dětmi, které se narodily v šedesátých a sedmdesátých letech. Oproti současnosti se jim penze oddálí o šest až 18 měsíců.

Jak se posune důchodový věk ženám se dvěma dětmi Ročník 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 Důchodový věk nyní/* 61+4 61+8 62 62+4 62+8 63 63+4 63+8 64 64 Důchodový věk nově/* 61+8 62+2 62+8 63+2 63+8 64+2 64+8 65+2 65+4 65+6 Zdroj: ČSSZ a návrh zákona o důchodovém pojištění, /* jde o roky a měsíce

Například žena narozená v roce 1961 se dvěma dětmi má nově odejít do penze ve věku 62 let a osmi měsíců, zatímco její současný důchodový věk je 62 let.

Ještě razantnější posun čeká matky se dvěma dětmi ročníku 1968, které mají podle novely jít do penze o rok a půl později. Zatímco nyní je důchodový věk takové ženy 64 let, nově by se měla dočkat penze až ve svých šedesáti pěti a půl letech.

K úplnému sjednocení důchodového věku má u mužů a žen dojít od ročníku 1975, který půjde do důchodu v 66 letech a osmi měsících.

Věkový strop pro odchod do penze již zmizí

Další novinkou je, že u všech Čechů narozených po roce 1977 se již bude důchodový věk každoročně oddalovat o dva měsíce a vypočítávat podle následujícího vzorce.

Jak se vypočte důchodový věk u narozených po roce 1977

Důchodový věk se stanoví tak, že se k věku 67 připočte takový počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození a rokem 1977. Důchodový věk = 67 let + 2*(rok narození -1977) měsíců Příklad:

Váš potomek se narodil v roce 1995. Rozdíl mezi rokem 1995 a 1977 je 18 let. K důchodovému věku 67 let se tedy připočítá 36 měsíců (2krát 18), což jsou tři roky. Důchodový věk dítěte narozeného v roce 1995 tak bude činit 70 let (67 plus 3).

V praxi to znamená, že již nebude existovat žádný věkový strop pro odchod do penze a důchodový věk se bude neustále posunovat. Děti narozené v roce 2007 se tak například dočkají penze až v 72 letech a děti, které se narodí v roce 2013 půjdou do důchodu až v 73 letech. Další ročníky pak ještě později.

Šanci dočkat se důchodu nemá pětina lidí

I když se bude penze neustále oddalovat, naděje, že se jedinec dožije důchodového věku, má zůstat podle aktuálních demografických studií prakticky stejná, jako dosud, a to zhruba 80procentní. I doba strávená v důchodu bude podle prognóz poměrně dlouhá, v průměru mají Češi strávit v penzi okolo 20 let. Pětina lidí se však nadále důchodu vůbec nedožije.

Jaká je naděje dožít se penze Ročník narození Důchodový věk Pravděpodobnost v % 1959 64 81,22 1965 65 81,42 1971 66 81,46 1977 67 81,86 1983 68 82,07 1989 69 82,15 1995 70 82,09 2001 71 81,93 Zdroj: MPSV

Pokud novela zákona o penzijním pojištění projde Senátem, bude možné odejít do penze o tři až pět let dříve. Lidé s důchodovým věkem nižším než 63 let tak budou mít šanci odejít do penze o tři roky dříve. Až o pět let předčasně pak budou moci po dosažení šedesátky odejít do důchodu ti, jejichž důchodový věk je 63 a více let.