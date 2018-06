1. Starobní důchod

Věk odchodu do penze: V současné době platí, že ženy odcházejí do důchodu dříve než muži a ty, které vychovaly děti, potom ještě dříve. Situace se srovná až u těch, kdo se narodili v roce 1971 a později. Podle současných pravidel půjdou všichni do penze v 65 letech.

Potřebný počet pojištěných let: Ti, kdo nastupují do důchodu, musí mít současně pojištěno (lidově odpracováno) 34 let, po roce 2018 bude potřeba mít pojištěno 35 let. Co je takovou pojištěnou dobou? Je to období, kdy jste byli zaměstnáni a zaměstnavatel za vás odváděl pojistné či jste podnikali a pojistné jste platili sami.

Kdo nemá dostatečný počet let, musí dál pracovat či podnikat, i když už dosáhl důchodového věku. Když ale dosáhnete věku alespoň o pět let vyššího než je důchodový věk stejně starého muže, bude stačit mít „odpracováno“ jen 20 let. Nejpozději by tak člověk měl jít do penze v 70 letech.

Chybějící léta si lze za určitých podmínek dokoupit: je to nejvýš 15 let a od letošního února navíc platí, že současně musíte mít alespoň jeden rok pojištění. Dokoupení potřebného času je možné za 2 099 korun měsíčně. Údaj platí pro rok 2018.



Náhradní doba: Kromě pojištěných let existují ještě i náhradní doby. Je to období, které se započítává do potřebných roků pro získání nároku, i když jste v takovém období neměli příjmy a neodváděli pojistné. Mezi nejčastější náhradní doby patří:

Studium – počítá se doba studia před rokem 2010, nejvýše šest let od doby plnoletosti. A muselo jít o soustavné studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR. Není však podmínkou řádné dokončení školy, takže pokud jste místo k závěrečným zkouškám zamířili rovnou do praxe či na mateřskou, nic se neděje. Roky studia po roce 2010 již tuto výhodu nemají.

Vojna – náhradní doba se počítá těm, kdo konali vojenskou službu do 30. 6. 2016 (a nejde přitom o vojáky z povolání), případně civilní službu (do roku 2004).

Rodičovství – do náhradní doby se počítá osobní péče o dítě do 4 let věku. V případě nemocných dětí i déle – pokud jde o vážnější postižení, kvůli kterému je dítě zařazeno do některého ze stupňů závislosti na péči.

Nezaměstnanost – jestliže jste byli registrováni na úřadě práce, tato doba se může počítat, pokud jde o dobu:

– kdy máte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci

– za kterou na podporu nárok nemáte, protože jste dostali odstupné

– nejvýše tři roky i za dobu, kdy už nárok na podporu nemáte (do 55 let věku se však započte jen nejvýše rok náhradní doby).

– kdy máte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci – za kterou na podporu nárok nemáte, protože jste dostali odstupné – nejvýše tři roky i za dobu, kdy už nárok na podporu nemáte (do 55 let věku se však započte jen nejvýše rok náhradní doby). Nemoc – se počítá, pokud jste například skončili v práci a ještě v sedmidenní ochranné lhůtě onemocněli a byli v dočasné pracovní neschopnosti (na neschopence), byli v karanténě či pobírali ošetřovné či dávku otcovské poporodní péče. V případě nástupu na mateřskou je ochranná lhůta 180 dní.

Kdo je v invalidním důchodu třetího stupně, ten si za toto období též počítá náhradní dobu pojištění.



Výše dávky: průměrný starobní důchod je nyní 12 347 korun. Jeho výše závisí na tom, jak dlouho jste byli pojištěni a kolik jste v jednotlivých letech vydělávali. Počítá se s příjmy od roku 1986 a zároveň za dobu, kdy byl člověk plnoletý. Výpočet je poměrně složitý – příjmy z jednotlivých let se násobí různými koeficienty, existují limity pro započtenou částku atd.

Spočítejte si: Kalkulačka pro orientační výpočet starobního důchodu

Nejsnazší je zkusit si budoucí důchod spočítat v kalkulačce České správy sociálního zabezpečení. Ta funguje pro ty, kdo se do penze chystají v následujících pěti letech a je orientační.

Jednou za rok můžete ČSSZ požádat o zaslání informativního listu důchodového pojištění, abyste věděli, jaká čísla a data máte do kalkulaček dosadit. Ti, kdo mají datovou schránku, mohou využít i online výpočet, kdy se data evidovaná ČSSZ načtou do výpočtu automaticky.



Správa sociálního zabezpečení však nemá povinnost počítat vám důchod předem „na zkoušku“, jestli o něco takového stojíte, můžete se sami obrátit na specialistu – důchodového poradce. Jeho výpočet vás bude stát kolem 500 korun, ale vyplatí se, protože se možná dozvíte nějakou „fintu“, díky níž plně využijete zákonných podmínek a budete mít penzi o něco vyšší.



Možnost přivýdělku: V době, kdy pobíráte starobní penzi, můžete si bez omezení i vydělávat. Odchod do důchodu není ani důvodem k rozvázání pracovního poměru – můžete dál vydělávat a pobírat i penzi.

Do penze později: Když dosáhnete nároku na penzi (= důchodový věk a počet pojištěných let), nemusíte o penzi požádat. Pak budete aktuálně dostávat „jen“ svou mzdu, ale váš budoucí důchod bude o něco vyšší. Čtvrt roku práce „po“ vzniku nároku vydá za jeden rok práce „před“ dosažením důchodového věku.

Takzvaná procentní výměra důchodu se totiž v takovém případě zvyšuje o 1,5 % za každých dokončených 90 dní výkonu výdělečné činnosti po vzniku nároku na starobní důchod. U důchodu 10 tisíc korun jde o navýšení přibližně 200 korun měsíčně. Do dní, kdy přesluhujete, se nezapočítávají dny pracovního volna bez náhrady příjmu či například doba dočasné pracovní neschopnosti. Kdybyste se nakonec přece jen rozmysleli a místo vyššího důchodu se rozhodli pro ten standardní, můžete o důchod požádat i zpětně, a to až 5 let, a ČSSZ vám celou částku vyplatí najednou.

Výhody/nevýhody: