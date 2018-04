Důchodci: nabízejí zkušenost a loajalitu

Rádi byste do své firmy přijali penzistu? Není to problém. „Zaměstnávání starobních důchodců je poměrně rozšířené,“ říká Josef Rajtr, ředitel personální agentury Majora. „Častěji však jde o práce s nízkými nároky na kvalifikaci a praxi - tedy ostraha, úklidové práce a podobně.“ Jsou to zpravidla špatně placená místa, na která by mladí pracovníci dobrovolně nešli.

„Kvalifikovaní pracovníci-důchodci jsou spíše dlouhodobými zaměstnanci firmy, kteří na své pozici zůstávají i po překročení věkové hranice pro odchod do důchodu,“ doplňuje Rajtr. Příkladem je třeba školství. Zejména školy v malých obcích by se bez „přesluhujících“ kantorů často neobešly.

Máme „mladý kolektiv“

V agentuře Majora jsou zájemci o práci z řad starobních důchodců spíše výjimkou. Více se její pracovníci setkávají s kandidáty ve věku krátce před důchodem. "Pokud to jsou kvalifikovaní uchazeči, pro zaměstnavatele mohou být velice zajímaví. Mají dlouholetou praxi a zkušenosti," tvrdí Josef Rajtr. Přes vyšší věk se od nich dá mnohdy očekávat několikaletá spolupráce. Rajtr podotýká, že u těchto zaměstnanců je záruka nízké fluktuace. To znamená, že nemají tendenci pracovní místo po krátké době změnit.

Přesto mezi českými zaměstnavateli přetrvává snaha dávat automaticky přednost mladším uchazečům. I když se v poslední době vytratily inzeráty typu „hledáme mladého zaměstnance“, přístup českých firem se mění pomalu. Běžná je například poptávka po novém členovi „mladého pracovního kolektivu“.

Na nekvalifikované pozice, které nepokryjí mladí zájemci, firmy raději přijmou pracovníky z Východu.

Zabírají místo mladším?

Zaměstnávání starobních důchodců není příliš nakloněna veřejnost. Častý je názor, že zabírají místa mladým a zvyšují jejich nezaměstnanost. Socioložka Jiřina Šiklová však připomíná, že záleží na každém zaměstnavateli. „Pokud by se nevypláceli zaměstnavateli a byla by za ně adekvátní náhrada, asi by je nikdo nezaměstnával,“ míní.

Jestliže se rozhodnete zaměstnat člověka, který už je v důchodu, nebrání vám v tom žádné překážky. „Zaměstnavatel má neomezenou volbu při výběru pracovníků. Pro zaměstnávání starobního důchodce platí stejná pravidla jako pro jiné uchazeče,“ říká pražská advokátka Jindra Pavlová.

Pracovní poměr však můžete uzavřít jen na dobu určitou, nejdéšenosti,“ na jeden rok. Vždy po roce lze prodloužit. „Z pohledu zaměstnavatele může být právě tohle výhoda,“ upozorňuje právník Dominik Brůha. S běžnými pracovníky lze poměr na dobu určitou opakovaně uzavírat nejdéle v období dvou let. Většina z nich proto pracuje na dobu neurčitou. Zaměstnavatel může takový poměr ukončit jen z důvodů uvedených v zákoníku práce. Navíc s dvouměsíční výpovědní dobou.

Pracovníka ohlaste

Přijetí starobního důchodce s sebou nese drobné administrativní povinnosti - do jeho personální složky je třeba založit kopii o přiznání starobního důchodu. „Zaměstnavatel má dále povinnost ohlásit správě sociálního zabezpečení, že k němu nastoupil poživatel starobního důchodu,“ uvádí Dominik Brůha. „Hlášení o zaměstnávání důchodců musí obsahovat příjmení, jméno, rodné číslo, pod kterým je vyplácena dávka důchodového pojištění, a místo trvalého pobytu občana. Dále den, kdy nastoupil do zaměstnání, výši předpokládaného hrubého výdělku a druh důchodu.

Zaměstnávání penzistů: čím se liší pracovní poměr důchodce

1. Je na dobu určitou, nejvýše na jeden rok, pak ho lze vždy o rok prodloužit.

2. Firma ho musí nahlásit správě sociálního zabezpečení.

3. Zaměstnavatel má povinnost v personální složce zaměstnance uchovávat kopii o přiznání starobního důchodu.

4. Za zaměstnance se dál odvádí sociální pojištění, ale nemusí dosahovat minimálního limitu.