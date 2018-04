Důchodová reforma přehledně: Co dělat ve čtyřech situacích

Pokud už smlouvu máte, nejspíš jste v nedávných dnech dostali od penzijního fondu dopis, ve kterém vás nabádali, abyste si zvýšili měsíční úložku. Součástí byl asi i předvyplněný formulář, kam stačí dopsat cifru, podepsat se, poslat zpět.

Lidé si podle statistik spoří nejčastěji 500 korun a v současné době jim k této úložce stát posílá 150 korun příspěvku. Kdo svůj vklad ponechá ve stejné výši, bude dostávat od ledna 2013 o dvacetikorunu méně. Proto klienti své vklady navyšují.

Například u Penzijního fondu České pojišťovny se letos v březnu pro zvýšení úložky rozhodlo 11 tisíc lidí, loni to byly jen čtyři tisíce. "Klienti přestávají vnímat penzijní připojištění pouze jako výhodnou formu spoření a začínají si uvědomovat, že na tom, kolik si teď spoří, bude záviset jejich standard v budoucnu," komentuje Libor Pergl z tohoto fondu.

Jak vysoký bude nový státní příspěvek Nová výše státních příspěvků se bude týkat všech smluv o penzijním připojištění, tedy i těch, které jste sjednali už před lety a na něž dostáváte příspěvky v původní výši (ke stokoruně 50 korun...). Změna nastane od ledna 2013. vlastní vklad příspěvek od státu

do 299 0

300 90

400 110

500 130

600 150

700 170

800 190

900 210

1 000 230 Poznámka: Úložka i podpora jsou uvedeny měsíčně v korunách

Jak na to: Nestačí začít fondu posílat víc peněz, systém by to chápal, jako že si předplácíte vklady do budoucna. Je třeba změnu fondu oznámit. Můžete to udělat prostřednictvím klasického dopisu či formuláře, který připravil penzijní fond.

Některé společnosti umožňují využít i modernějších technologií a změnu lze nahlásit přes internet nebo SMS. Pozor, je to možné jen ve chvíli, kdy na to fond provozuje speciální systém, změnu ohlášenou obyčejným e-mailem většinou budou chtít ještě písemně potvrdit.

Do kdy: Příspěvek nemusíte zvyšovat hned, měnit výši vkladu bude možné kdykoli.

Máte důvod k tomu, abyste si pospíšili. Smlouvy uzavřené do listopadu 2012 totiž poběží podle současných podmínek – po 15 letech spoření bude možné část peněz vybrat a fond nebude moct být ve ztrátě.

Když uzavřete smlouvu do listopadu, původní podmínky zůstanou zachovány až na výši státního příspěvku. Ta bude od ledna 2013 stejná pro všechny smlouvy a vyplácet se bude v případě, že si budete ukládat minimálně 300 korun z vlastních peněz.

Jak na to: Zvažte dobře, u kterého fondu si smlouvu založíte, protože pokud budete chtít zachovat původní pravidla, přestup nebude v budoucnu možný. Vybírejte nejen podle výše zhodnocení, které letos klientům připíší k jejich úsporám, ale i podle zhodnocení dlouhodobého, a třeba i podle toho, jaké náklady na provoz fond uvádí.

Z porovnání dobře vycházejí Allianz, Penzijní fond České spořitelny a Penzijní fond České pojišťovny.

Do kdy: Pokud smlouvu uzavřete až po listopadu 2012, staré podmínky nezískáte. Podle nových bude hospodaření fondu rizikovější: může být některý rok ve ztrátě. Ale zároveň bude možné získat vyšší výnos.

Letos už máte smůlu. Do konce roku není přestup možný. Pokud na něm budete trvat, můžete o něj požádat od roku 2013, musíte však současně souhlasit s přestupem do nového typu penzijního fondu – doplňkového penzijního spoření.

Jedinou možnost změny ještě máte, jestliže jste počátkem tohoto roku požádali o přestup k novému penzijnímu fondu. Jste nyní v takzvané výpovědní době, která je u penzijního připojištění tříměsíční. Pokud jste žádost o přestup podali v únoru, výpověď běží v měsících březen a duben, od května byste měli být klienty fondu nového.

Ve výpovědní lhůtě si můžete svůj krok rozmyslet a zůstat u původního fondu. Pobídkou by vám mohl být bonus, který některé penzijní fondy klientům nabízejí, aby je k návratu motivovaly. Například PF ČSOB slibuje bonus, který se rovná třem procentům z naspořené částky, maximálně však 3 000 korun.

Penzijní fond Komerční banky je podle člena představenstva Pavla Jiráka přesvědčen, že řada lidí mohla své rozhodnutí udělat pod tlakem zástupců některých distribučních sítí, a nabízí proto těm, kdo si přestup rozmyslí, peněžní poukázky v hodnotě několika stovek korun.

Jak na to: Sdělte písemně svému dosavadnímu fondu, že výpověď berete zpět. Když tak učiníte na přepážce, je to záležitost několika minut. Pokud budete takzvané "zpětvzetí výpovědi" posílat poštou, vyžádejte si nejprve na call centru formulář. "Jsou v něm přesné právní formulace, kdyby psal klient dopis volnou řečí, mohlo by se stát, že bychom mu nemohli vyhovět," vysvětluje Marek Zeman z PF Axa.

Vyplněný a podepsaný formulář pak odešlete doporučeně na adresu fondu.

Do kdy: Do konce výpovědní lhůty.

Budete-li plnoletí do listopadu 2012, máte šanci založit si penzijní připojištění s dosavadními podmínkami. Pokud osmnáctiny oslavíte až později, nepůjde to, jedním z pravidel je právě plnoletost. Sjednat si budete moci od roku 2013 doplňkové penzijní spoření.