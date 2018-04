Spočítejte si a zvažte, zda se vám vyplatí vstoupit do druhého pilíře

Jestli přemýšlíte o tom, zda je druhý pilíř pro vás, měli byste nejprve zvážit, které jeho přednosti a nevýhody jsou z vašeho pohledu důležité. Paradoxně vlastnost, kterou někdo považuje za přítěž, může pro druhého být přínosem. Třeba to, že nelze vybrat všechny peníze najednou. Jeden to může cítit jako omezení, jiný to vítá jako pojistku před tím, aby své úspory neuváženě utratil.

Povinně si sice spoříte dvě procenta hrubé mzdy, stát vám k tomu však přidá tři procenta, která by jinak propadla do průběžného systému

Tvoříte si vlastní rezervu na stáří, nespoléháte jen na státní průběžný systém, jehož perspektiva není zcela jasná.

Můžete sami ovlivňovat způsob investování svých peněz volbou jedné ze čtyř nabízených investičních strategií. Změna strategie je jednou ročně zdarma.

Spoříte sice povinně a uložené peníze jsou nedostupné – pro mnohé lidi je to však jediný způsob, jak se k šetření na stáří donutit.

O peníze naspořené ve druhém pilíři vaše rodina nepřijde, ani kdybyste zemřeli – jsou předmětem dědictví, i když jen za přesně daných podmínek.

V případě, že zůstanete bez práce či jste dlouhodobě na nemocenské, nemusíte se bát, že vás účast ve druhém pilíři nějak ohrozí. Platí se jen procenta z příjmů, když žádné zdanitelné příjmy nemáte, nehradíte v daném měsíci nic.

Poplatky za investování jsou pevně dané a jsou nižší, než kdybyste ve stejném objemu nakupovali sami otevřené podílové fondy.

Není cesty zpět. Když jednou na druhý pilíř kývnete a začnete v něm spořit, musíte pokračovat až do důchodového věku. Dokud budete vydělávat, budete i povinně spořit. Počítejte i s tím, že důchodový věk má tendenci se stále prodlužovat.

Dvě procenta z vašich peněz, která musíte povinně spořit, vám mohou chybět. U průměrné mzdy 25 000 korun je to 500 korun měsíčně.

Složka státního důchodu z průběžného systému, která vám bude jednou vyplácena, bude nižší, než kdybyste do druhého pilíře nevstoupili.

Naspořené peníze nikdy neuvidíte najednou. Budou vám vypláceny výhradně formou renty, a to i v případě, že byste měli opravdu dobré důvody investovat je třeba do bezbariérových úprav bytu a podobně.

Prostředky ve druhém pilíři jsou sice předmětem dědictví, ale pohromadě je uvidí jen dospělý dědic, který sám nešetří v druhém pilíři. Nezletilým budou peníze vypláceny formou sirotčí renty po dobu pěti let. Dospělým, kteří mají druhý pilíř, budou připsány na jejich účet důchodového spoření.

Všechny kalkulačky a tabulky, které se dnes zveřejňují, vycházejí z předpokladů, jež se v čase mohou ještě mnohokrát změnit. Nedá se na ně spoléhat jako na slib, je to více či méně kvalifikovaný odhad.

Peníze ve druhém pilíři nejsou spořením, ale investicí. Jejich hodnota může kolísat, není vyloučena ani celková ztráta. Záleží na zvolené investiční strategii i na tom, kam bude ve skutečnosti společnost investovat. To zatím není kvůli nízkému objemu prostředků ve správě penzijních společností zcela jasné.

Systém nepřijímá celé politické spektrum a je možné, že bude časem zrušen. Podle slibů politiků to však neznamená, že by klienti o naspořené prostředky přišli.

Komu se vyplatí

Jediná oficiální kalkulačka je na stránkách MPSV ČR. Ne že by se o ní dalo říct, že je jednoznačně správná – vychází z předpokladů, které se během následujících let mohou, ale nemusí naplnit. Pokud však se vstupem do druhého pilíře váháte a chtěli byste přece jen vidět nějaká čísla, zkuste ji.

Spočítejte si Kalkulačka druhého důchodového pilíře

Do kalkulačky zadejte svůj věk, ženy počet dětí včetně plánovaných a průměrný příjem. Po kliknutí na tlačítko "vypočítat" se objeví tabulka předpokládané penze.

Neporovnávejte absolutní výsledky. Lepší je srovnat celkový důchod z prvního pilíře a součet státního důchodu ve druhém pilíři a fondové složky ze tří procent . Pokud je tento součet vyšší, je jistá pravděpodobnost, že se vám druhý pilíř vyplatí. Výnosy dvouprocentního příspěvku do porovnání nezapočítáváte, protože to jsou peníze, které můžete spořit sami a spoléhat na to, že dokážete vydělat víc, než když je vložíte do druhého pilíře.