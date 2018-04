Penzijní reforma je dobrovolná jen na první pohled, říkají finanční poradci

"Neříkáme, že druhý pilíř nemá své výhody, matematicky můžeme přesvědčit téměř každého s alespoň průměrným příjmem, ale rozhodně není vhodný pro každého. Je to trochu paradox, ale lidi, kteří mají vyšší příjmy a byli by schopni v druhé vlně naspořit tolik, aby jim to přineslo vyšší důchod, nechtějí být závislí na státu a spoří si sami jinde. A ti, kteří by to potřebovali, zase nemají tak vysoké příjmy, aby se jim to vyplatilo," říkají Jiří Šindelář a Marek Janšta.

Jiří Šindelář je výkonným ředitelem Unie společností finančního zprostředkování a poradenství, Marek Janšta pak finančním poradcem společnosti KZ Finance.

Jak se perete s novým zákonem? Slyšela jsem, že už spoření na penzi nebude moci prodávat každý.

V zákonech o budoucích produktech důchodové reformy druhého i třetího pilíře, které budou platit od roku 2013, je uvedena povinnost prokázat odborné znalosti pro všechny, kteří budou tento produkt prodávat. Čili pro poradce, distributory, banky a podobně. Nově budou muset mít všichni maturitu a složit odbornou zkoušku před akreditovanou komisí.

To dosud nebylo?

Ne, to je úplné novum. Nyní může penzijní připojištění prodávat kdokoli, kdo vlastní IČO a výuční list, nemusí prokazovat žádné znalosti.

S povinností prokázat odbornost ale nelze než souhlasit. Přece jen nový způsob spoření v sobě nese i jistá rizika podobná dnešním investicím do podílových fondů.

My s tím také plně souhlasíme a podporujeme to. Máme možnost se aktivně účastnit příprav prováděcích předpisů k novým zákonům. Jenže je tu jeden velký problém.

A to?

Právě, že ta povinnost poměrně tvrdé zkoušky je přímo už v tom zákoně odložena až na rok 2014.

Aha, už chápu. Takže v prvním roce, kdy se dá očekávat největší boom a nejvyšší prodeje, pojede vše pěkně postaru a nové spoření mi bude moci prodat teoreticky i obchodník s teplou vodou...

Přesně tak. Lidé starší 35 let se budou muset rozhodnout do poloviny příštího roku, takže se dá koncem června očekávat slušná hysterie. Jedinou změnou bude, že prodejce musí mít maturitu a musí si zařídit registraci jako investiční zprostředkovatel. Anebo, a to je ještě jednodušší, se stane vázaným zástupcem některé ze společností na trhu. Což je sice trochu posun, ale je to jen administrativní záležitost. Razítko, které se koupí za peníze, nikoli za znalosti a erudovanost v oboru. Jeden zprostředkovatel tak na sebe natáhne poměrně snadno síť mnoha prodejců, u kterých bude odbornost minimálně sporná. Nevíme, jestli se to stalo nedopatřením, nebo to byl záměr. Nicméně se nám to nelíbí a snažíme se proti tomuto ročnímu vakuu bojovat.

Průzkumy Polovina respondentů nedávného průzkumu Factum Invenio pro Penzijní fond České pojišťovny se domnívá, že si ve stáří vystačí se státním důchodem .

respondentů nedávného průzkumu Factum Invenio pro Penzijní fond České pojišťovny se domnívá, že . Z průzkumu veřejného mínění pro společnost AWD vyplývá, že nejoblíbenějším produktem spoření na stáří je penzijní připojištění, které využívá 63 % Čechů, na druhém místě je životní pojištění. Zatímco mezi bonitními Čechy jsou třetím nejoblíbenějším produktem investice do fondů, lidé s nižšími příjmy dávají přednost stavebnímu spoření, spořicímu účtu nebo terminovanému vkladu.

Jak konkrétně?

Jako unie vedeme diskusi s ministerstvem financí a Českou národní bankou, dali jsme jim najevo, že s tím nesouhlasíme a že nás to trápí. Je tu totiž celá řada subjektů, které se na důchodovou reformu velice těší a přitom nejsou kompetentní nové smlouvy uzavírat a důkladně vysvětlit novým zájemcům, o co jde.

Co na to říkají zástupci ministerstva a banky?

Argumentují tím, že by se nestihlo všechno administrativně připravit, že by nebylo u koho ty zkoušky dělat. Že nebudou vyřízeny akreditace a tak. My si myslíme, že by se to stihnout dalo. V tuto chvíli se však zdá, že náš tlak přinesl alespoň dílčí úspěch a ona "mezera" čili doba, kdy obchodníci nebudou muset mít zkoušku, se nejspíše v rámci technické novely zákona zkrátí na půl roku. To znamená do poloviny roku 2013.

I půl roku je docela průšvih, ne?

Snažíme se ministerstvo a banku přesvědčit, aby na to přechodné období bylo nutné alespoň nějaké ověření. Když už to nebude tato přísná zkouška, aby to byl alespoň nějaký mezistupeň. Bereme, že není politická vůle, ale aspoň něčeho bychom dosáhnout chtěli. Právě technická novela by měla ve spolupráci s ČNB přispět k tomu, že tam aspoň nějaký požadavek na ověření bude. Jsou to ale všechno zatím nepotvrzené informace.

V čem vidíte největší nebezpečí, když se nic nestane?

Každou pojistku můžete s nějakou ztrátou zrušit, ale k tomuhle produktu se uvážete na celý život. Když někdo neznalý klienta uvrtá do druhého pilíře, tak už není cesta zpět. Je to poměrně důležité životní rozhodnutí, hlavně pro nízkopříjmové skupiny lidí. Budou muset až do důchodu odvádět pět procent platu, ať se děje, co se děje. Navíc tuto částku nemohou nijak operativně měnit, je pevně daná. Kdo potom bude řešit žaloby lidí, kteří se budou cítit poškozeni, protože uzavřeli doživotní smlouvu?

Co budou muset poradci všechno umět?

Podle informací, které máme, existuje spousta okruhů, které bude muset uchazeč zvládnout. Je tam právo, finanční matematika, podrobné znalosti jednotlivých druhů investování a samozřejmě i principy fungování konkrétních produktů. Odpovídá to zhruba čtyřem semestrům na ekonomické vysoké škole. Zkoušky před akreditovanou komisí by měly být veřejné a může se jich zúčastnit každý.

To vypadá dost náročně.

Ano, ale může se nakonec stát, že ta zkouška nebude tak tvrdá, že komise nebude tak odborná, že celkové požadavky budou měkčí. Uvidíme, až ČNB vydá definitivní verzi příslušné vyhlášky. Zatím to vypadá, že ministerstvo financí chce nasadit vyšší laťku, které se některé subjekty brání. A pro nás je primární, aby tam nějaká laťka byla. Máme strach z toho, že se nebude rozlišovat, jestli smlouvy nabízeli prodejci hrnců, nebo odborníci a vina z případného neúspěchu se hodí na všechny poradce.

To se může ještě změnit? Já myslela, že už je to schválené.

Zákonem je schválené, že odbornost bude prokazována veřejnou zkouškou. Ale její konkrétní podobu stanoví vyhláška, která ještě není hotová. Na jednáních kolem vyhlášky bylo zřejmé, že proti principu veřejného zkoušení jsou především banky. Ty mají každá svůj systém vzdělávání a zkoušení a nechce se jim dodržovat něco centrálního. Zkoušku budou muset totiž absolvovat i pobočkoví pracovníci bank nebo třeba i pracovnice na poště. Prostě každý, který to bude prodávat.

Zkouška se týká jen prodávání spoření spojených s důchodovou reformou?

Ano, zatím jde pouze o penzijní produkty ve druhém a třetím pilíři. Tohle by měla být taková první vlaštovka. Je otázkou času, počítáme tak dvou tří let, kdy se obdobná praxe rozšíří i na ostatní finanční produkty.

Jak by se tedy měl takový budoucí prodejce správně chovat? Podobně jako investiční poradce?

Přesně tak. Bude muset totiž s každým potenciálním zájemcem vyplnit investiční dotazník a vysvětlit mu také všechna rizika s tím spojená. Ale vůbec jako první by se ho měl zeptat na to, jak si představuje svůj život v důchodu, jestli se chce, či nechce spoléhat na stát. A hlavně ho důrazně upozornit, že pokud se do druhého pilíře uváže, musí spořit až do určeného věku odchodu do důchodu a ani potom nedostane své naspořené peníze najednou, ale po částech v rámci takzvané anuitní výplaty penze. A to se obáváme, že člověk, který to nikdy nedělal, to nebude schopen správně vysvětlit a posoudit.

Podle čeho je možné poznat, že prodejce není dostatečně fundovaný?

Obecně, jakmile přijde a řekne: máme tady "superprodukt" vhodný pro každého a ukáže modelace, kde bude zhodnocení osm, deset procent ročně, tak od něj radši dál. Ten nebude příliš věrohodný. Ono určitě dobře vypadá několikamilionové číslo, ke kterému se dostanete po desítkách let spoření, ale že ho nevyplatí najednou, už mnohým nedocvakne. Není to likvidní produkt a nese s sebou kromě jiného tržní rizika, kolísání trhů a podobně. A navíc když vám někdo nyní spočítá přesnou měsíční rentu pro důchod, jsou to jen velice hrubé odhady. Seriózní poradce to totiž nemůže vědět, zatím se neví, jak se to bude celé počítat.

Je ještě něco, na co bychom si měli dát pozor?

Měli byste si uvědomit, že účast ve druhém pilíři potvrzujete postupně dvěma základními smlouvami. První je smlouva o důchodovém spoření, kterou uzavíráte s penzijní společností a která musí být zaregistrována v Centrálním registru smluv k prvnímu dni druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, kdy byla smlouva doručena na tento registr. A tady je třeba dát pozor: po datu registrace již zákon nedává reálnou možnost výpovědi této smlouvy. Druhou smlouvou je pak pojistná smlouva o pojištění důchodu. Tu uzavírá účastník druhého pilíře povinně s vybranou pojišťovnou po dosažení důchodového věku. Pojišťovna musí smlouvu neprodleně zaregistrovat v Centrálním registru smluv a po registraci už není možné smlouvu vypovědět či od ní odstoupit.