Odborník: Uzavřít penzijní připojištění do konce listopadu má smysl

Od ledna 2013 by měly fungovat tři pilíře pro spoření na důchod. I. pilíř představuje stávající státní systém důchodového zabezpečení. Pod označením II. pilíř se skrývá nově vznikající nepovinné důchodové spoření v penzijních společnostech a III. pilíř bude vlastně pokračováním stávajícího dobrovolného penzijního připojištění.

Před několika týdny prezident Václav Klaus vetoval start důchodové reformy. Bude to mít nějaký vliv na již rozběhlé aktivity? "Momentálně je bohužel nejisté, zda vůbec bude II. pilíř spuštěn," připouští Jiří Rusnok

Své dotazy jste zaměřili i na spoření ve III. pilíři, na přechod mezi penzijními fondy či na změny výše státních příspěvků. Pokud chcete porovnat výkonnost jednotlivých fondů, můžete se také podívat na speciální stránky www.penzijnisrovnavac.cz.

Co vás také zajímalo?

OTÁZKA: Je mi 39 let, nemám žádné penzijní připojištění a chtěla bych vědět, zda je pro mne výhodné si je uzavřít, v pilířích se vůbec nevyznám. Jsem doma a starám se o postižené dítě, pojištění za mne platí stát a pravděpodobně do penze se mi bude započítávat částka 8 000, kterou dostávám jako pečovatel z příspěvku na péči mého syna. Reálně vidím možnost návratu do pracovního procesu za deset let, ale pouze na poloviční nebo nižší úvazek, čili výdělek minimální. Poradíte mi, zda do listopadu nějakou smlouvu uzavřít? Žijeme pouze ze sociálních dávek a z minimálního výživného na děti. Tudíž bych si mohla spořit pouze v řádu set korun.

ODPOVĚĎ: Je mi jasné, že ve vaší obtížné situaci vám nezbývá de facto nic na jakékoliv spoření, tedy i na penzi. Pokud by to v budoucnu bylo přeci jen trochu lepší, pak doporučuji využít III.pilíř, kde i malé pravidelné úspory jsou doplněny zajímavým státním příspěvkem. Navíc produkt je nákladově velmi příznivý pro klienty.

OTÁZKA: Má smysl uzavřít penzijko do konce listopadu?

ODPOVĚĎ: Určitě má. Dává to totiž možnost volby od příštího roku mezi penzijním připojištění a novým doplňkovým penzijním spořením. Pokud budete chtít novou smlouvu založit až v roce 2013 už bude k dispozici pouze DPS. Ale není to určitě nic fatálního

OTÁZKA: Proč nejsou peníze garantovány v penzijním připojištění jako například. vklady drobných střadatelů?

ODPOVĚĎ: Pokud by se zavedlo do penzijního spoření pojistění vkladů nutně to bude znamenat snížení výnosů pro účastníky. Systém je dostatečně bezpečně nastaven zejména tím, že majetek správců a účastníků je striktně účetně i právně oddělen. Je to mezinárodně vyzkoušené uspořádání. Při teoretickém krachu správcovské společnosti nejsou spravované fondy součástí majetkové podstaty.

Kdo na vaše dotazy odpovídal?

Jiří Rusnok je předsedou představenstva ING Penzijního fondu. Ve společnosti ING pracuje od roku 2003. Zároveň je prezidentem Asociace penzijních fondů ČR. V minulosti působil také jako ministr financí a ministr průmyslu a obchodu ČR.