Reforma penzí: kdo by měl dát sbohem státnímu důchodu

Na přesné výpočty ještě není dost detailů. Nikdo teď například s jistotou neví, o kolik peněz přijdete ze státního důchodu, pokud se rozhodnete část svých příjmů směrovat do soukromých penzijních fondů. To je přitom zásadní faktor pro rozhodování.

O tom, zda částečně vystoupit ze státního důchodového systému, se dá uvažovat už teď. A to podle osobního přístupu ke spoření a investicím, podle důvěry v sebe sama i důvěry ve stát a politiky vůbec. A právě podle těchto postojů se nakonec lidé stejně rozhodují více než podle konkrétních dat.

Fondy pro ty, kdo nemají finanční disciplínu

Nový systém spoření na penzi by vám měl umožnit směrovat tři procenta odváděné platby sociálního pojištění namísto do státního rozpočtu do penzijního fondu, respektive do penzijních společností založených v budoucnu.

Určitě to udělejte v případě, že o sobě víte, že máte problémy šetřit peníze a rádi utrácíte. V novém systému totiž budete muset povinně až do důchodu přihazovat každý měsíc minimálně dvě procenta ze své hrubé mzdy navíc ke státem "přesměrovaným" třem procentům. Ušijete si tak na sebe bič, pod nímž vám nezbude nic jiného, než každý měsíc na penzi opravdu šetřit.

"Je to vhodné pro lidi, kteří nemají finanční disciplínu," říká majetkový a finanční poradce Aleš Müller ze společnosti Partners. Opakuje tak argument některých ekonomů, podle nichž mělo být právě z tohoto důvodu spoření ve fondech povinné pro všechny.

Mladší ročníky mohou více riskovat

Pokud přijdete na čas o práci, šetření do soukromého pilíře se přeruší. Nemusíte mít tedy obavy, že byste museli platit i například v době, kdy jste odkázáni na podporu. Výhodou nového penzijního spoření na individuálních účtech je také jeho větší přizpůsobení vašemu naturelu oproti spoření v dnešních penzijních fondech. A tím i možnost dosáhnout na vyšší výnosy než dnes.

Mladí s vyšším apetitem riskovat si tak budou moci převést peníze do fondu s rizikovým profilem zaměřeným třeba na akcie, u něhož se počítá s vyššími ročními výnosy. A jakmile se vám bude blížit důchodový věk, a tedy poklesne vaše ochota riskovat, budete moci převést již naspořené a vydělané peníze do fondu zaměřeného například jen na nákup českých státních dluhopisů.

Penzijní fondy mohou vydělat i tratit

Oproti dnešku však už přestane platit podmínka, podle níž fondy mohou přinejhorším klientům "vydělat" jen nulu. Penzijní společnosti budou moci jít i do minusu.

A zde se dostáváme ke kritikům nového spoření, kteří namítají, že finančně jen trochu zdatný člověk se dokáže o své peníze postarat sám. Upozorňují hlavně na dlouhodobost závazku, na jehož konci může být ledasco.

Pokud je vám méně než 35 let, zvažte, co všechno se může za dobu, než půjdete do důchodu změnit, jestliže na své peníze budete moci sahat. Není totiž vyloučené, že politici v průběhu třiceti let vašeho šetření několikrát změní pravidla hry podle toho, jak se jim to bude hodit.

"Podívejte se na důchodovou reformu v Polsku, kde lidé museli pod pohrůžkou peníze ze soukromých fondů převést zpět státu," říká Müller. Markéta Šichtařová z Next Finance zase zmiňuje riziko pádu či vytunelování fondu a samozřejmě inflaci. Ta vám sice bude ovlivňovat i jiné investice, ale ty si můžete nastavit pružněji a lépe na ni tak reagovat. Vstupem do nového systému se na opravdu dlouhou dobu stanete rukojmím správců fondů a politiků. Jenže u těch jste vazaly v současném systému také.

VIDEO: Drábek vysvětluje podrobnosti důchodové reformy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu