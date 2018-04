Důchodová reforma se možná nestihne, soudí zástupci fondů a úředníci

První masové lákání k tomu, aby lidé odkládali pět procent své hrubé mzdy na penzi, přijde už za měsíc. Ministerstvo financí plánuje na konec dubna informační kampaň k důchodové reformě. Panují přitom obavy, aby se stihla připravit a při jejím startu nenastaly podobné zmatky v informačních systémech, jako dnes zažívají úřady práce.

"Obavy máme všichni, protože to není jednoduchá záležitost," připustil Jan Knížek, šéf Generálního finančního ředitelství, pod kterým přerozdělování pojistného do důchodových fondů poběží. O tom, že by se penzijní reforma opozdila a odsunula, vláda nechce ani slyšet. Dokonce to vyloučila i při hledání opatření na snížení schodku státního rozpočtu v příštích třech letech. Termín pro stihnutí startu důchodové reformy je přitom velmi těsný.

Teprve teď se finišují příslušné zákony, aby bylo možné peníze z pojistného do fondů převádět. Na kvalitně napsaných zákonech pak bude bezchybné fungování systému stát. Už teď se ministerstva financí a práce přetahují o odborníky na přípravu zákonů.

Co je JIM? Sjednocený výběr daní a pojistného (Jedno inkasní místo, tzv. JIM) měl probíhat už od 1. ledna 2013, stejně jako důchodová reforma. Ta je na JIM navázána - jde o přeposílání části pojistného na soukromé účty účastníků spoření do penzijních fondů. Poslanci nakonec JIM odsunuli na rok 2015 (vláda jej slíbila zase o rok přiblížit), takže posílání pojistného do fondů musí být vyřešeno odděleně.

"Dokud je pojistné v kompetenci našeho ministerstva, musíme mít odborníky na přípravu novel sami," brání se převedení tří "mozků" Jiří Král, vrchní ředitel sekce sociálně pojistných systémů. Jasné zatím není, kolik příprava systému pro důchodovou reformu, kterému se přezdívá "malý JIM", bude stát. Dosavadní odhad činí 46 milionů korun a může se měnit.

Úpravu informačního systému uskuteční současný dodavatel daňové správy, společnost IBM. Podle Knížka bude třeba pouze rozšířit funkcionalitu současného daňového informačního systému, podobně jako když se zavádí například loterijní daň. "Musí to zohledňovat principy JIM, jinými slovy, aby se to po roce nevyhodilo. Novinkou je individualizace účtů," dodává Radek Urban, náměstek MF pro kapitálový trh.

Jako odstrašující příklad nezvládnutí přechodu na nový způsob výběru pojistného slouží Slovensko. Tam se proces kvůli nevhodnému informačnímu systému prakticky zhroutil.