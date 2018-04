Zkontrolujte si osobní list kvůli výši důchodu, vyzývá sociální správa

Muži narození v roce 1954 a ženy ročníku 1957 najdou v těchto dnech ve schránkách důchodové přehledy. Tito lidé se do důchodu dostanou za dva tři roky, a tak mají ještě šanci svou složku zkontrolovat a případně doplnit o chybějící zaměstnání.

„Čím dříve se lidé, zejména ti v předdůchodovém věku, začnou zajímat o své důchodové záležitosti, tím hladší průběh může mít pak řízení o žádosti o starobní důchod,“ vysvětluje tisková mluvčí Jana Buraňová, proč se sociální správa pustila do nového projektu.

Co lidé z přehledů vyčtou?

Aniž by museli o přehled žádat, získají celkový součet odpracovaných let a přehled výdělků od roku 1986. Z přehledu dob důchodového pojištění lidé zjistí především to, jaké doby jejich pojištění (zaměstnání), případně takzvané náhradní doby pojištění a výdělky od roku 1986, má sociální zpráva ve své evidenci.

Co dělat, když ... Vysvětlení k případným nejasnostem v „kontu“ dob pojištění poskytnou pracovníci OSSZ, klientského centra pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ nebo call centra na telefonním čísle 257 062 860.

Má hodně lidí v přehledech bílá místa, tedy chybějící údaje?

Hodně, je to takřka běžná situace. Proto jsme přišli s tímto pilotním projektem, abychom na lidi apelovali a vyzvali je ke kontrole dřív, než bude pozdě.

Ovlivní fakt, že nemám v důchodovém kontu zanesena všechna zaměstnání, výši mého důchodu?

Ano, pro výpočet důchodu se zohledňují příjmy od roku 1986 až do roku, který předchází roku přiznání důchodu. Lidem, kteří půjdou do důchodu letos, se tedy důchod počítá z úhrnu všech výdělků za roky 1986 až 2014. Pokud žadatel doloží údaje o chybějícím zaměstnání dodatečně, započte se mu se zpětnou platností a vzniklý rozdíl ve výši důchodu doplatíme až pět let zpětně.

Započítává se mi do důchodu i brigáda?

I krátkodobá brigáda, pokud zakládala účast na pojištění a je doložena, se počítá do doby pojištění a může mít na výši důchodu vliv. Celková doba zaměstnání (pojištění) se pro výpočet důchodu zaokrouhluje na celé roky dolů. Pokud součet dob činí například 42 let a 334 dní, může měsíční prázdninová brigáda (31 dní) pomoci k získání dalšího roku pojištění a tím i vyššího důchodu.

Kromě zaměstnání se do důchodu započítávají i náhradní doby pojištění. Co do tohoto pojmu spadá?

Jde o životní období, v němž člověk sice neodvádí žádné pojistné, ale podle zákona se i tato doba v určitém rozsahu započítává do doby důchodového pojištění. Některé náhradní doby se započítávají pro důchod plně, jiné jen omezeně. Plně se hodnotí doba vojenské služby, doba péče o dítě do čtyř let věku a doba péče o závislou osobu. Naopak doba studia a doba evidence u úřadu práce se hodnotí jen v omezeném rozsahu.

Takže studia na vysoké škole se mi do důchodu nezapočítávají?

Doba studia po 18. roce věku (v období do 31. 12. 2009) může být započtena nejvýše v rozsahu prvních 6 let. Doba studia získaná v období od 1. 1. 2010 se již do důchodu nezapočítává. Doba studia i doba vedení v evidenci úřadu práce jsou náhradní doby pojištění a pro výši důchodu se krátí na 80 %.

A jak se promítne v mém osobním listě evidence na úřadu práce?

Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání se započítává vždy, když byla vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci. Na přehledu uvádíme veškeré doby, které evidujeme, o jejich zápočtu pro důchod však rozhodneme, až při podání žádosti o důchod.

Nejasnosti mezi lidmi vyvolává i překrývání dob zaměstnání.

V případě, že lidé mají v přehledu například souběh zaměstnání a podnikání, tak se tyto doby nesčítají, ale do celkového součtu dob se započítávají pouze jednou. Také v případě, kdy se doba pojištění překrývá s náhradní dobou, například podnikáte při péči o dítě, lze ji do celkového součtu započítat pouze jednou. Zjednodušeně řečeno to znamená, že v rámci jednoho kalendářního roku může být započítáno maximálně 365 dní.

Rozesílání osobních listů je pilotním projektem. Jak zhodnotíte jeho úspěšnost a jak by případně pokračoval?

Hodnotící kritéria jsme ještě nestanovili. Pokud bychom ale projekt označili za úspěšný, pokračovali bychom v něm i v následujících letech a přehledy rozesílali vždy pro vybranou skupinu lidí.

O osobní list může ale požádat kdokoliv, kdykoliv, kdo je zvědavý, nemusí čekat, až mu ho pošlete.

Údaje o důchodovém pojištění a výdělcích ve správné výši by měli mít „pod kontrolou“ nejenom lidé krátce před starobním důchodem. Přehled skutečně může získat kdokoliv, je to snadné. Existují dva způsoby. Jeden je pro majitele datových schránek („datovek“), kteří mají k dispozici přehled svých dob pojištění online, prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Druhý způsob je ten, že zájemce zašle písemnou žádost o vystavení tzv. informativního osobního listu důchodového pojištění na sociální správu, a ten mu přijde poštou zdarma. Za letošní půlrok jsme odeslali již 93 tisíc zásilek s těmito informativními listy. Pro srovnání: ve stejném období minulého roku jich odešlo o 16 tisíc méně. Takže zájem roste.

