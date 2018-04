Novinka: Češi mohou po internetu sledovat své důchodové konto

Kdo chce novinku využít, musí si nejprve zřídit datovou schránku. Bez ní se k důvěrným informacím, které o vás vede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), nedostanete. Zažádat o datovou schránku je možné například na pobočkách Czech Point. Zřízení je zdarma a pokud si v ní nebudete aktivovat například službu datový trezor, je zdarma i využívání datové schránky.

Nejprve na Czech Point, pak čekat pár dnů

Datovou schránku zatím nemám, vyrážím proto do terénu, abych si ji zřídila. Na Czech Pointu stačí předložit občanský průkaz, nadiktovat e-mailovou adresu a během chvíle získávám potvrzení, že jsem podala žádost. „Přístupové údaje do Informačního systému datových schránek vám přijde po e-mailu,“ dozvídám se na přepážce.

Než dorazí e-mail s instrukcemi, jak se dostat ke vstupnímu heslu, abych svou datovou schránku aktivovala, musím si pár dnů počkat. Když e-mail dorazí, samotná aktivace není nic složitého. Původní vstupní heslo je však třeba okamžitě změnit, pečlivě uložit a chránit ho stejně jako PIN k platební kartě. Otevírá totiž cestu k důvěrným údajům.

Datovou schránku mám, nic to nestálo, jen trochu času a čekání, než se aktivuje. Cesta k informacím na mém osobním důchodovém účtu se může otevřít.

Existuje přes 8,5 milionu osobních kont

Z informací České správy sociálního zabezpečení vím, že z každého osobního konta se dá vyčíst vlastní životní kariéra od dob studií. Podchycené je například to, kolik jste si v určitých obdobích vydělávali v zaměstnání či třeba podnikáním. V takzvaných vyloučených dobách se zobrazí počty dnů, kdy jste byli v určitém obdobní nemocní, na vojně nebo třeba na mateřské. Dozvíte se také, kolik let se vám již započetlo na penzi a zda vám některé doby pojištění náhodou nechybí.

„Lidé získají důležité informace, které jim pomohou vyhodnotit, zda nám zaměstnavatelé předali všechny údaje, které měli. To znamená všechny evidenční listy důchodového pojištění. Pokud občané ve svém osobním kontu zjistí nějaké rozpory, mohou je začít řešit včas spolu s pracovníky okresních správ sociálního zabezpečení,“ říká Vilém Kahoun, ústřední ředitel ČSSZ.

Podle informací ČSSZ existuje přes 8,5 milionu takových osobních kont, které obsahují přes 150 milionů digitalizovaných nárokových podkladů pro budoucí důchod každého, kdo si vydělával a odváděl odvody. Mezi nimi má být i to mé konto. Jsem zvědavá, co zjistím a zda náhodou neobjevím nějaké rozpory. Je za mnou docela pestrá kariéra: po studiích jsem byla zaměstnaná, pak na mateřské, po nějakou dobu jsem podnikala, byla i na volné noze a teď jsem několik let opět zaměstnaná.

Přehled není k dispozici, dozvídám se

Otevírám ePortál ČSSZ, abych do svého osobního konta nahlédla. Ve službách pro pojištěnce nalistuji „Přehled dob důchodového pojištění“.

Klikem se dostávám do dalšího okna, kde je třeba otevřít mou datovou schránku. Zadávám přístupové údaje a zažívám zklamání. Nic se nezobrazuje. „Přehled není k dispozici,“ dozvídám se z textu na obrazovce počítače.

„Jak je to možné?“ ptám se tiskové mluvčí ČSSZ Jany Buraňové. „Nejčastější chybou bývá taková situace, kdy konkrétní nárokové podklady nevyhoví logickým kontrolám, zejména kvůli chybnému vyplnění zaměstnavatelem. ČSSZ však průběžně opravuje a aktualizuje konta svých pojištěnců,“ vysvětluje mluvčí.

Jak doporučuje, po internetu si mohu požádat o sestavení takzvaného Informativního osobního listu důchodového pojištění. „Využije-li této možnosti, jsou chybné doklady při vyhotovení Informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP) zpracovány. IOLDP vám poté zašleme do datové schránky a na ePortále se vám zobrazí ve službě Náhled na informativní osobní list důchodového pojištění. Následně se vytvoří i vaše osobní konto, které se zobrazí prostřednictvím služby Přehled dob důchodového pojištění,“ přibližuje Jana Buraňová, jak takovou situaci řešit.

Neváhám a na její radu odesílám po internetu žádost. Během dvou dnů se podaří pracovníkům ČSSZ vše napravit. Přiznávám, že v tomto případě tak trochu přednostně, abychom test mohli dokončit.

Otevírám své osobní důchodové konto a probírám položku po položce. Připomínám si léta studií, první zaměstnání i to, kolik jsem si v určitých dobách vydělávala. A už také vím, kolik let se mi na důchod zatím započetlo.