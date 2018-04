Důchodové pojištění: co si v mládí pojistíš...

Životní úroveň v penzi se tímto způsobem může výrazně zvýšit - pokud by se ukládalo více než 30 let tisíc korun měsíčně, může pojištěný v šedesáti počítat s „druhým“ důchodem okolo 15 tisíc korun.

„Základní výhodou důchodového pojištění je krytí případných rizik, a to zejména invalidity a úmrtí,“ uvádí Petr Bohumský z České asociace pojišťoven. Podle jeho slov není výplata důchodu v případě pojistné události závislá na výši zaplaceného pojistného, což je výhodnější oproti spoření u penzijního fondu. „Z penzijního fondu je v případě jednorázové částky vyplaceno v podstatě jen to, co bylo do té doby naspořeno, tedy včetně státních příspěvků a úroků poskytnutých penzijním fondem,“ dodává Bohumský.

I důchodové pojištění lze odečíst z daní

Po splnění příslušných podmínek lze důchodové pojištění odečítat z daní. „Daňová úleva se však vztahuje jen na ty pojistné smlouvy, ve kterých je sjednána výplata pojistného plnění - jednorázového nebo důchodu - až po 5 letech od uzavření pojistné smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v němž poplatník dosáhne věku 60 let,“ upozorňuje tajemník České asociace pojišťoven Jan Kábrt. Aby bylo možné využít daňové úlevy, nesmí být také v průběhu pojištění vybírány vklady.„V současné době na daňové zvýhodnění reagují především zaměstnavatelé, kteří v minulosti spíše vyčkávali,“ řekl Vladimír Šimeček z ČSOB pojišťovny. Pro zaměstnavatele je příspěvek na soukromé životní pojištění jejich zaměstnanců rovněž daňově zajímavý, protože mohou také ušetřit na daních.

Protože daňové výhody se týkají omezeného počtu produktů životního pojištění, je nutné vždy zjistit, zda uzavřená pojistná smlouva odpovídá požadavkům zákona o daních z příjmů. „V případě, že je nesplňuje, je třeba kontaktovat pojišťovnu a jednat o případném přepracování pojistné smlouvy tak, aby byla v souladu se zákonem a odpovídala pojmu soukromé životní pojištění,“ dodává Jan Kábrt.

P ojišťovna vyplatí peníze jednorázově, nebo formou renty

„Možností, jak vyplatit pojistku, je několik. Peníze si lze vybrat jednorázově, formou doživotní renty nebo sjednat garantovanou dobu výplaty,“ říká Pavel Sivák z Pojišťovny Generali. Podle jeho slov je také možno kombinovat: část peněz si po skončení pojistky vybere pojištěnec najednou a další část pak pobírá coby rentu. V případě pojištění s garantovanou dobou výplaty se po sjednanou dobu částka pravidelně vyplácí, a to například až po dobu dvaceti let. Jednorázový výběr částky po skončení pojistného období je také možný, zpravidla je však potřeba o to písemně zažádat.

Důchodové pojištění lze obvykle kombinovat s různými druhy připojištění, například s úrazovým připojištěním nebo s připojištěním invalidního důchodu. V různých modifikacích nabízí důchodové pojištění v České republice většina velkých pojišťovacích domů.