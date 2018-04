Chile má nejstarší důchodový systém, v Nizozemsku šetří na penzi od 15 let

Důchodové reformy v posledních letech propukly i v ostatních státech. V Chile mají nejstarší důchodový systém založený na fondech, a to od roku 1981. V Nizozemsku zase musí lidé přispívat do průběžného pilíře 50 let. Na důchod si tak spoří děti od 15 let.