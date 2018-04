Důchody jsou od ledna vyšší, od října se budou penze počítat jinak

Zvýší se všechny důchody, tedy řádné i předčasné důchody starobní, důchody pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Základní výměra důchodu, která je společná pro všechny druhy důchodů, se zvýší z 2 170 korun na 2 230 korun měsíčně (o 60 korun). Procentní výměra důchodu, která je individuální a zjednodušeně řečeno závisí na výši příjmů a dobách důchodového pojištění, vzroste o 3,9 procenta.

Navýšení procentní výměry se týká všech důchodů přiznaných před 1. lednem 2011.

Nové důchody budou od října

Další změna se dotkne důchodců, kteří odejdou do penze po 30. září 2011. Kvůli rozhodnutí Ústavního soudu se budou penze počítat jinak. Současných důchodců se změna nijak nedotkne, zpětně se nic přepočítávat nebude.

Podle plánu ministerstva práce a sociálních věcí by si měli polepšit v průměru o tisícovku lidé s hrubým příjmem nad 36 tisíc korun měsíčně, o pár stokorun méně dostanou ti s nejobvyklejším příjmem, tedy od 12 500 do 36 000 korun, a nijak se změna výpočtu nedotkne nejméně příjmových skupin.

Snížení penze se dotkne 60 procent budoucích důchodců, a aby k propadu nedošlo najednou, naplánovalo ministerstvo práce přechodné pětileté období. Přesné podklady ještě neexistují.

Zatím to vypadá tak, že by se lidem, kteří odejdou do důchodu koncem příštího roku, snížila v průměru penze o 120 korun, těm odcházejícím v roce 2012 o 240 korun a teprve v roce 2015 by penze poklesla o 600 korun. Až budou změny v zákoně, zveřejní ministerstvo novou důchodovou kalkulačku a každý si bude moci vypočítat, zda se mu za nových podmínek vyplatí odejít do důchodu před změnou. Lidem s nadprůměrnými příjmy se vyplatí počkat do října.

Zpřísnit se má také postih předčasného odchodu do důchodu -kdo půjde o rok až dva dřív, dostane za každých neodpracovaných 90 dní o 1,2 procenta méně, dosud to bylo jen o 0,9 procenta méně, než kdyby se dočkal řádného důchodu.