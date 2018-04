Důležitá fakta o 2. pilíři, která by měl znát každý od plnoletosti

Vstoupit do 2. pilíře důchodové reformy mohou Češi už od 1. ledna 2013. Start je zatím vlažný. Zájemců, kteří již smlouvu uzavřeli, jsou řádově tisíce. Přinášíme odpovědi na důležité otázky, o které se nyní občané nejvíce zajímají.

Kdo může vstoupit do 2. důchového pilíře a kdy?

Vstoupit a uzavřít smlouvu u vybrané penzijní společnosti můžete od své plnoletosti až do 35 let. Pro občany, kteří jsou nyní starší 35 let platí, že do 2. pilíře mohou vstoupit v průběhu prvních šesti měsíců od startu, tedy v termínu od 1. ledna do 30. června 2013. Vstup je dobrovolný, rozhodnutí je nezvratné, vystoupit nelze.

Reforma Penzijní společnosti, které se účastní 2. důchodového pilíře: Allianz penzijní společnost

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České spořitelny

ČSOB Penzijní společnost

KB Penzijní společnost

Raiffeisen penzijní společnost

Jestliže podepíšu smlouvu u některé penzijní společnosti, vzniká tím okamžitě má účast ve 2. pilíři?

Uzavření smlouvy o důchodovém spoření samo o sobě účast nezakládá. Účast vznikne až registrací vaší uzavřené smlouvy v Centrálním registru smluv (CRS). O tuto registraci musí požádat vaše vybraná penzijní společnost a centrální registr má na schválení 30 dnů. Jakmile k registraci dojde, správce CRS vám to oznámí a stejně tak i vaší penzijní společnosti.

Pokud smlouvu uzavřu a doma se mi to rozleží v hlavě, mohu od ní do nějakého termínu odstoupit?

Tato možnost existuje, je ale potřeba to stihnout dříve, než dojde k registraci smlouvy v Centrálním registru smluv. CRS má na schválení 30 dnů, může však registraci stihnout i podstatně dříve. Jednat tedy musíte neprodleně a co nejdříve kontaktovat příslušnou penzijní společnost.

Po zaregistrování smlouvy v Centrální registru je již rozhodnutí nevratné a z 2. pilíře již nemůžete vystoupit. Můžete však libovolně změnit penzijní společnost a přejít k jiné, která bude mít lepší výsledky.

Budu muset zaplatit nějaké poplatky, například za změnu penzijní společnosti?

Jednou za pět let je možné změnit penzijní společnost zdarma. Pokud se rozhodnete přejít k jiné dříve, může původní společnost požadovat za převod peněz poplatek nejvýše 800 korun. Dále může společnost požadovat poplatek za účelně vynaložené náklady, když se rozhodnete změnit strategii spoření. Podle zákona však nesmí požadovat více než 500 korun. Penzijní společnosti si mohou účtovat i některé další poplatky, například pokud budete požadovat výpis důchodového spoření častěji než jednou ročně.

Jestliže se mnou uzavře smlouvu zprostředkovatel, jakou za to získá provizi?

Odměna zprostředkovatele je regulovaná zákonem o důchodovém spoření (předpis č. 426/2011 Sb.). "Provize za uzavření smlouvy nesmí překročit 3,5 procenta průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku. To znamená, že zprostředkovatel nyní může inkasovat za uzavření jedné smlouvy nejvýše 854 korun," říká Viola Baštýřová, mluvčí poradenské společnosti Partners. Pokud klient přejde během dvou let k jiné penzijní společnosti, některé společnosti již ohlásily, že budou požadovat po zprostředkovateli vrácení části provize.

Když vstoupím do 2. pilíře, jakou částku budu měsíčně spořit a kdo se o převod peněz musí postarat?

Se vstupem do 2. pilíře začnete do průběžného důchodového systému (1. pilíře) odvádět ze svého vyměřovacího základu o tři procenta nižší odvod. Tato tři procenta pak musíte investovat u zvolené penzijní společnosti a navíc k nim přidat další dvě procenta. U vybrané penzijní společnosti tak budete měsíčně spořit částku odpovídající celkem pěti procentům vašeho vyměřovacího základu. U zaměstnanců se postará o odvod pětiprocentní části sociálního pojištění zaměstnavatelé. Osoby samostatně výdělečně činné se o to musí postarat samy, jejich vyměřovací základ pro odvod pojistného na důchodové pojištění přitom i nadále činí 50 procent daňového základu (zisku). Návod pro OSVČ čtěte zde.

Tři strategie životního cyklu KB Penzijního fondu. Schéma přesouvání instrumentů finančního trhu v závislosti na počtu let chybějících do penze.

Podle čeho se mám rozhodnout, jaký spořicí program zvolit?

Pracovník penzijní společnosti nebo jejich zprostředkovatel vám dá při uzavření smlouvy vyplnit dotazník, ze kterého zjistí váš investiční profil. Podle svého profilu, který vám s přihlédnutím k vašemu věku i ochotě riskovat nejlépe sedí, zvolíte vlastní investiční strategii a tomu odpovídající spořicí program:

buď dynamický, vyvážený, či konzervativní.

Zvolený spořicí program je pak kombinací různých účastnických fondů a rozložení vaší investice se v nich bude v průběhu času měnit podle předem stanoveného plánu - tak zvané strategie životního cyklu. Pár let před vaší penzí však musí penzijní společnost snížit riziko znehodnocení vaší investice a peníze přesunout do konzervativních fondů.

Jaké zhodnocení investice se dá v jednotlivých spořicích programech očekávat?

Nakolik se investice ročně zhodnotí, lze nyní jen odhadovat. Penzijní společnosti nabízejí povinně čtyři fondy, a to dynamický, vyvážený, konzervativní a fond státních dluhopisů. Fondy se liší investičními limity, strukturou spravovaného portfolia a s tím spojeným rizikem. Podle některých odhadů by se zhodnocení mohlo pohybovat v rozpětí tři až sedm procent.

Odhad: zhodnocení důchodového spoření Spořicí program dynamický (dynamický fond): až 7 %

Spořicí program vyvážený (vyvážený fond): až 5 %

Spořicí program konzervativní (konzervativní fond a fond státních dluhopisů): až 3 % Zdroj: Penzijní společnost České pojišťovny (PSČP)

Mám nějakou jistotu, že o část svých peněž nepřijdu?

Výnos není garantovaný a je třeba počítat s tím, že v některých letech může dojít i ke ztrátě a vklad poklesne pod původní hodnotu.

Jedna penzijní společnost (PSČP) zatím jako jediná přišla s určitou garancí, jde však o omezenou nabídku. Kdo se u ní rozhodne uzavřít smlouvu do konce června 2013, může si sjednat speciální spoření s garancí. Do konce roku 2015 pak bude mít jistotu, že hodnota jeho vkladů nepoklesne pod původní hodnotu. A pokud by se tak přece jen stalo, vyplatí mu penzijní společnost rozdíl v hotovosti.

Když zemřu, co se stane s penězi, které budu mít u soukromého fondu?

Naspořené peníze v systému 2. pilíře jsou součástí dědictví. Je to váš majetek. Při výplatě penze pak máte na výběr dvě možnosti. Buď zvolíte penzi na 20 let, a pokud umřete dříve, jsou zbylé peníze dány osobě, kterou si určíte. Druhou možností je vybrat si doživotní penzi. Pokud budete žít déle, než je průměr, budete dostávat soukromou penzi dál, i když částku, kterou jste si našetřili, jste již utratili. Tyto peníze pak budete dostávat od lidí, kteří neměli to štěstí a zemřeli dříve, než je průměrný věk.