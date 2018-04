Dům u vody? Vaše riziko!

Pojišťovny obvykle nabízejí dílčí nebo komplexní pojištění staveb a domácností, případně připojištění proti jednotlivým živlům. Jejich rozsah i výše krytí může být u každé pojišťovny různá. Lidé, kteří mají dům v zátopových oblastech budou platit za pojištění víc, může se dokonce stát, že s nimi pojišťovna ani smlouvu neuzavře.

Potíže s jejím podepsáním budou mít zejména lidé, jejichž příbytky velká voda v posledních deseti letech zasáhla. Podle vyjádření zástupců pojišťoven přitom ze všeho nejvíc záleží na individuálním posouzení rizika záplav v daném místě. Pokud pojišťovna smlouvu s klientem o pojištění proti záplavám uzavře i přesto, že dům stojí v místě v minulosti již zasaženém vodou, může podle mluvčího České pojišťovny Richarda Kapsy účtovat rizikovou přirážku. Ta může být i násobkem běžné ceny. Konkrétně roční pojištění stavby domu 4+1 bude stát v zátopové oblasti u pojišťovny České spořitelny 2304 koruny, v nezátopové 1920 korun.

Problémem je podpojištění

Co obvykle kryje základní pojistné: - požár - výbuch - přímý úder blesku - vodovodní škody - pád letadla - povodně - záplavy - vichřice, krupobití - tíha sněhu - náraz vozidla

Cihla, písek či cement stály před deseti či dvaceti lety o hodně méně než dnes. Pokud však byla pojistka uzavřena na takzvanou starou cenu, pojišťovna vyplatí dnes tehdejší ceny, což může lidem postiženým záplavami značně zkomplikovat život. Majitelé starších pojistek by měli pamatovat na to, že původní suma peněz, kterou by měli dostat na základě platné smlouvy od pojišťovny, ztrácí svou hodnotu. Pokud uzavřeli před dvaceti lety pojistku na tři sta tisíc korun a během doby ji nevalorizovali, těžko tato suma postačí na renovaci domu zasaženého záplavami. Proto je výhodnější zvolit ocenění majetku na takzvanou novou hodnotu. Klient dostane plnění v takové výši, za kterou je možné následky škody zcela odstranit. Dosud platné smlouvy uzavřené na starou hodnotu je obvykle možné aktualizovat na novou hodnotu.

Co ovlivňuje cenu pojistky

zda je uzavřena na novou či časovou hodnotu, u nové hodnoty je často vyšší pojistné

typ pojištěné stavby, dražší jsou rodinné domy, levnější chaty nebo vedlejší budovy (garáže)

výše pojistné částky (čím vyšší, tím vyšší pojistné)

poloha nemovitosti (ve větších města, rizikových oblastech se platí víc)

rozsah pojištění (za rizika neobsažená v základní nabídce se připlácí)

spoluúčast na škodě

forma placení pojistného (jednorázové platby jsou levnější než dílčí splácení pojistky)

Jak nahlásit pojišťovně škody způsobené povodní

Komu se nepodařilo zachránit pojistné smlouvy, nemusí mít obavy – pojišťovny mají k dispozici originály, dohledají je podle jména a rodného čísla.

- pokud můžete, pořiďte o škodách fotodokumentaci

- udělejte si seznam poškozených a zničených věcí, pokud je najdete, přiložte i doklady o jejich nákupu

- poškozené nebo zničené věci uschovejte, abyste je mohli ukázat likvidátorovi pojišťovny

- událost, tedy škodu nahlaste co nejdříve poté, co vznikla , a to telefonem, faxem, e-mailem či na formuláři pojišťovny o „oznámení škodní události“, k dispozici je na pobočkách pojišťoven či internetových stránkách dané pojišťovny, formulář doručte osobně nebo poštou

- oznámení by mělo obsahovat především jméno a adresu pojištěného, číslo pojistné smlouvy, případně rodné číslo, pokud je smlouva zničená, údaj o tom, kde a kdy škoda vznikla, seznam poškozených věcí včetně dostupné dokumentace

- na základě oznámení, vás navštíví likvidátor pojišťovny, který zjistí výši škody, aby mohla být vyplacena náhrada

Likvidátor může poškozenému vyplatit na místě zálohu, další peníze se vyplácejí postupně v souvislosti s odstraňováním škod, s přímou výplatou ale počítají zatím jen některé pojišťovny.

Užitečné rady na závěr

při každé větší změně (úpravě) domu, se s pojišťovnou dohodněte na úpravě pojistné smlouvy

před podpisem smlouvy si ji od zástupce pojišťovny půjčte a dobře prostudujte, důležité je zejména pojistné plnění, tedy maximální částka, kterou můžete od pojišťovny dostat, všímejte si výluk z pojištění, tedy událostí, na které se pojištění nevztahuje