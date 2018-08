Dvanáct zdravých návyků, které zvýší vaši duševní odolnost

Mentální odolnost je schopností překonávat stres, přizpůsobovat se novým situacím, neztrácet motivaci a neopouštět své vytyčené cíle, a to ani v podmínkách, kdy nám okolnosti nejsou příznivě nakloněny. Je i schopností dívat se skutečnosti do očí, zbytečně se nestrachovat a neutíkat před problémy.

Mentální odolnost pochopitelně neznamená, že daný člověk obtíže či zármutek neprožívá. Znamená jen to, že si osvojí zvyklosti, jak jim čelit nebo si je nepřipouštět více, než je nutné.

Mentálně silnější či odolnější lidé bývají pracovně i životně úspěšnější, a zpravidla i spokojenější. Přispívá k tomu jejich houževnatost i schopnost motivovat sebe sama, tedy nepotřebovat ke své motivaci ostatní. Svou roli v jejich úspěšnosti sehrává však i to, že jejich „duševní síla“ nezůstává bez pozornosti ostatních. Je vlastností, o kterou lidé usilují, a které si proto zpravidla cení i u druhých. Mentálně odolnější lidé proto většinou snadněji získávají podporu svého okolí. Mnohdy se pro ostatní stávají vzory nebo dokonce přirozenými vůdci.

Zvýšit svou mentální odolnost většinou nejde ze dne na den. Když ale víte, jak na to, nemusí být její posílení tak složité. Předpokladem je dodržovat určité zásady jednání a uvažování, odvozené od zvyklostí mentálně silných lidí. Jejich součástí je schopnost vyvarovat se určitých způsobů jednání či uvažování, které naši mentální odolnost oslabují.

Základní předpoklady

K mentální odolnosti přispívají dobré a přátelské vztahy s nejbližším okolím, a tím i možnost spolehnout se na jejich oporu. Podporuje ji také schopnost vytyčovat si realistické cíle a kontrolovat své příliš silné negativní emoce. K mentální odolnosti přispívá i schopnost chápat změny jako přirozenou součást života.

Jan Urban Autor publikací Přestaňte se v práci stresovat a Jak lépe naložit s časem.

Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání.

Je absolventem VŠE Praha a Filozofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení

Důležitým předpokladem mentální odolnosti je důvěra ve své schopnosti, především schopnost řešit problémy, a rozhodnost, se kterou jsme schopni k jejich řešení přistupovat. Svou roli sehrává i zvyk vykonat každý den alespoň jeden, byť drobný krok k dosažení našich cílů. Stejně důležitý je i zvyk věnovat svůj čas s určitou pravidelností činnostem, které nás baví nebo při kterých nalézáme uvolnění. Tedy „starat se o sebe sama“.

Pokud se setkáme s nepříznivou či osobně bolestnou situací, měli bychom se snažit vidět ji v širším kontextu. Tedy bránit tomu, aby v našich očích nabyla významu, jenž jí neodpovídá, a zachovat si i nadále optimistický pohled do budoucna. Namísto sklonu soustředit se na to, co nás zatěžuje nebo čeho se obáváme, je vhodnější se ve svých představách upnout k tomu, čeho bychom chtěli dosáhnout.

Důležitou součástí „zdravých“ návyků mentálně odolných lidí je schopnost vyvarovat se jednání a uvažování, které nás mentálně oslabují. Jde nejčastěji o dvanáct škodlivých zvyklostí, kterým se umějí vyhnout.