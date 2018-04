Důvěra investorů neklesá

, aktualizováno

Zámořské trhy mají za sebou volatilní týden, což jen potvrzuje, že investoři pořád ještě nemají důvěru v americké akcie a radši investují do akcií na rozvíjejících se trzích. To, že mezi tyto země patří i ČR, bylo jasné i z obchodování na Pražské burze, která opět překonávala historické rekordy. Svou zaslouženou část prostředků si „urvaly“ i fondy, i když výkonnostně to byl podprůměr.