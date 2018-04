Důvěrnosti do práce nepatří

Kouká vám kolega do výstřihu nebo vede dvojsmyslné řeči? Mluví o kariéře přes city a postel? Nebo naopak šéfová uhání vašeho kolegu? Co s tím? Jak reagovat, jak se bránit?

Najít správné hranice, za které si své kolegy pustíme, je těžké. Vždy platí, že mantinely si musíme nastavit sami a svému okolí dát jasně najevo, co si k nám může dovolit. Pokud se žena bude chovat vyzývavě, nemůže se divit, že toho bojovnější část mužské populace využije k různým návrhům a narážkám. „Buďte elegantní v chování i v oblečení. Během lehčí konverzace si udržujte určitý odstup,“ radí Radana Rolčíková, poradkyně v oblasti rozvoje osobnosti.

Muži, nenechte se vyprovokovat

Jiná atmosféra je v kolektivu ženském, jinak se cítíme, je-li na pracovišti alespoň jeden muž. Pro mnohé ženy je právě mužský prvek velkou motivací pro to, aby chodily hezky oblečené a upravené. Avšak ani vůči velmi atraktivní ženě by si neměl muž dovolit dvojsmyslné narážky a nevhodné řeči. Pokud se uskuteční různé „návrhy“ z jeho strany, není to vina ženy. „Muž by se neměl nechat v žádném případě k podobnému jednání vyprovokovat,“ zdůrazňuje odborník na etiketu Ladislav Špaček.

Podle průzkumů se nejvíce vztahů navazuje právě v zaměstnání. Ne všechna zamilování dospějí k svatbě. Stane se, že si dva lidé prožijí „románek“ na pracovišti a rozejdou se. Návrat do původních kolegiálních vztahů pak bývá velmi složitý. Může skončit i odchodem jednoho ze zúčastněných z firmy. V dnešní době je hledání nového zaměstnání složité. Stojí to za to?

Projevy náklonnosti mají své hranice

Jakákoliv pochvala potěší a zpříjemní den. Neměla by se však stát záminkou pro navázání užšího vztahu. Je vhodné poděkovat a dál se věnovat pracovním záležitostem. Na vyšších manažerských pozicích je důvěrnější jednání nevhodné. Tady je důležitá pouze odpovědnost a profesionalita. „Dávat najevo náklonnost, nebo naopak antipatie ze strany nadřízených může zaměstnance demotivovat a vyvolat v nich falešnou žárlivost. Takové jednání do profesních vztahů nepatří,“ říká Detlef F. Linder, generální ředitel hotelu Mövenpick.

Důvěrnosti si nechme pro přátele

Sex je sice součástí osobnosti, ale do zaměstnání nepatří. V profesním životě není vhodné směšovat osobní a pracovní vztahy. Je rozumné se vyvarovat důvěrných rozhovorů o vztahu k partnerovi, neprobírat rodinné problémy. Podobné řeči si kolega může vysvětlit jako výzvu. Navíc vše, co na sebe ve slabší chvilce člověk prozradí, může být později použito proti němu.

Různé akce, večírky, pracovní obědy, večeře nebo výjezdní porady také svádějí k neformálnímu jednání v osobních vztazích. Příjemně se pobavit a zasmát je sice důležité pro udržení dobrých vztahů, přesto i tady je na místě profesionalita a osobní odpovědnost.

Nechcete-li navazovat se svým kolegou či nadřízeným jakýkoliv bližší kontakt, povídejte si s ním pouze kamarádsky. Naopak, je-li vám některý z kolegů blízký, nechte se dobývat, ale po pracovní době.

Co vadí mužům

Rozebírání partnerských problémů

Narážky na soukromý život

Nechtěné dotyky

Co vadí ženám