Důvěřujeme více zahraničním fondům?

Po předchozím týdnu, když se zdálo, že se akcie na americkém trhu začaly vzpamatovávat z dlouhodobých poklesů, přišla uplynulý týden studená sprcha ve formě zveřejněné informace o přírůstku nových pracovních míst za červenec. 32 tisíc proti očekávaným 228 tisícům jsou jasným důkazem stagnujícího trhu pracovních míst v USA. Negativní dopad na všechna akciová odvětví má také kolísající cena ropy, která dosáhla nového maxima 44,77 USD. Technologický index NASDAQ se tak dostal pod hranici 1800 bodů s mezitýdenní ztrátou víc než 5 %. Mnohem lépe nedopadly ani Dow Jones (-3,2%) a S&P 500 (-3,2 %). Německý index DAX (-4,3 %) už tradičně kopíroval vývoj na trhu v zámoří a k poklesu mu ještě dopomohla nezaměstnanost, která se dostala na své 11-ti měsíční maximum (10,6 %).

Přestože Pražská burza si vedla v porovnání s ostatními trhy o poznání lépe a nezaznamenala ztrátu, špatný vývoj na akciových trzích měl velmi nepříznivý dopad na akciové fondy. Ty totiž minulý týden skončily bez výjimky ve ztrátě, když si nejlepší výkonnost připsal ISČS Eurotrend se ztrátou "pouze" 0,62 %. Mnohem hůř na tom však byly ČPI Fond nové ekonomiky (-2,61 %), ČPI Fond farmacie a biotechnologie (-1,80 %) a IKS Fond světových indexů (-1,79 %).

Výkonnostně jsou na tom lépe fondy, které převážnou část prostředků investují do instrumentů s pevným výnosem. U dluhopisových fondů skončily uplynulý týden ve ztrátě pouze dva fondy, IKS Plus bondový (-0,36 %) a ISČS Trendbond (-0,10 %). Nejlépe si vedly fondy ISČS, konkrétně ISČS Sporobond (+0,43 %), a ISČS Bondinvest (+0,40 %). Kladnou výkonnost už tradičně zaznamenaly fondy peněžního trhu a všechny se udržely v kladných hodnotách. Nejlepší byl IKS Peněžní trh (+0,11 %), následovaly ho ISČS Sporoinvest (+0,05 %) a ČPI Fond peněžního trhu (+0,05 %).

Celkový majetek ve fondech činí téměř 162 mld. Kč

Podle Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vzrostl majetek obyvatel ČR v podílových fondech od začátku roku o 10,55 mld. Kč a dosáhl úctyhodných 161,72 mld. Kč. Za druhé čtvrtletí pak vzrostl majetek ve fondech o 4,33 mld. Kč. Lví podíl na tom mají fondy zahraniční, jejichž majetek za druhé čtvrtletí vzrostl o 4,37 mld. Kč, za první pololetí to pak činí 7,38 mld. Kč. Hůře na tom byly fondy domácí. Od začátku roku v nich sice přibylo 3,26 mld. Kč, ale ve druhém čtvrtletí zaznamenaly odliv peněžních prostředků ve výši 0,04 mld. Kč.

Celkově nejvíce vzrostl majetek ve fondech peněžního trhu (+9,93 mld. Kč), z toho do zahraničních fondů přibylo 4,17 mld. Kč a do domácích 5,76 mld. Kč. Lidé stále více investují do fondů se zajištěným výnosem, což dokazuje i fakt, že procentuálně největší růst zaznamenaly fondy zajištěné, jejichž objem se ve druhém čtvrtletí zvýšil o celých 22 % (+1,42 mld. Kč). Je nutno poznamenat, že všechny zajištěné fondy spravují zahraniční investiční manažeři. Lidé v prvním pololetí důvěřovali také fondům akciovým (+3,11 mld. Kč), naopak největší odliv prostředků si připsaly fondy dluhopisové, ze kterých ubylo 3,11 mld. Kč, za co nejspíš může nepříznivý vývoj na dluhopisovém trhu.

Souhrnná tabulka kurzů domácích podílových fondů

Dočkali se i klienti Komerio BDK

Na konci minulého týdne, dne 6.8.2004 zahájil Garanční fond obchodníků s cennými papíry (GFOCP) výplatu náhrad zákazníkům bývalého obchodníka s cennými papíry Komerio BDK. Zákazníci si prostředky mohou vyzvednout v pobočkách České spořitelny do 31.8.2004. Vzhledem k možnostem GFOCP však dostanou, podobně jako v ostatních případech, pouze 50 % nároku, celkový objem odškodnění tak činí 937 tis. Kč.

Od 7.7. také probíhá čtvrtá tranše výplaty náhrad klientům zkrachovalé společnosti Private Investors, kterým má být vyplaceno přibližně 6,2 mil. Kč. Tyto peníze si klienti mohou vyzvednout také do 31.8.2004 na pobočkách České spořitelny. Tři předcházející tranše znamenaly v případě klientů Private investors vyplacení sumy přibližně 164 mil. Kč 1784 klientům. Fond si ale tyto peníze musel vypůjčit od státu ve formě návratné půjčky.

