Malá výplata je pro dvě třetiny Čechů důvodem ke změně zaměstnání

A finanční ohodnocení hraje roli i v další oblasti zaměstnaneckých benefitech. Zde vítězí jednoznačně 13. plat a delší dovolená. Slováci jsou na tom podobně, Poláci však požadují výrazně jiné výhody. Vyplynulo to z průzkumu personální agentury Grafton Recruitment.

Tady mám málo, jinde mi dají víc

Nedostatečné finanční ohodnocení je pro 66 procent Čechů a 63 procent Slováků hlavním důvodem pro případný odchod ze zaměstnání. Dalším nejvýraznějším důvodem pro změnu místa je zajímavá pracovní nabídka od jiného zaměstnavatele - v Česku by ji využilo 48 procent zájemců, na Slovensku dokonce 51 procent. Nevyhovující mezilidské vztahy na pracovišti jsou důvodem k případnému odchodu ze zaměstnání pro 40 procent Čechů a 38 procent Slováků. Nekompetentní nadřízení vadí shodně čtvrtině dotázaných v obou zemích.

Zatímco před třemi lety uváděla lepší finanční ohodnocení jako klíčový důvod pro případné přijetí nové pracovní nabídky polovina respondentů, letos je to zhruba osm z deseti dotázaných Čechů a Slováků. S velkým odstupem pak následuje možnost růstu či kariérního postupu (43 procent) a na třetím místě je preferována jistota zaměstnání (35 procent). Zajímavé benefity by ke změně zaměstnání přinutily 24 procent dotázaných oproti pouhému jednomu procentu před třemi lety.

„Zlepšující se vyhlídky českých firem otevírají prostor pro výraznější navýšení mezd, které by oproti předchozím rokům převýšilo inflaci,“ upozorňuje Martin Ježek ze společnosti Grafton Recruitment a dodává, že i když je zřejmé, že tento předpokládaný nárůst nebude plošný, zaměstnanecký průzkum indikuje, že firmy, které si takovéto navýšení budou moci dovolit, získají při hledání talentů citelnou konkurenční výhodu.

Plat navíc si přeje polovina zaměstnanců

Téměř polovina (49 procent) Čechů a Slováků by nejvíce jako benefit ocenila 13. plat. Dovolenou nad rámec zákona by si přálo téměř 38 procent dotázaných, auto i pro soukromé použití by rádo využila více než čtvrtina lidí.

Naopak k méně preferovaným výhodám se mimo jiné řadí příspěvek na zdravotní péči, sportovní aktivity či vzdělání.

Tato zjištění přitom ostře kontrastují s daty získanými mezi polskými respondenty. Naši severní sousedé si totiž nejvíce cení právě benefitů, jako jsou rozšířená lékařská péče (53 procent), sportovní poukázky (42 procent) a financování jazykových kurzů (34 procent). Nejméně pak vyhledávají slevy na firemní produkty, relaxační prostor na pracovišti, nebo vyšší diety.

Stále nejsme ochotní se za prací stěhovat

Varujícím zjištěním pro trh práce je klesající ochota k pracovní mobilitě. Za prací by se nechtěla stěhovat téměř polovina všech dotazovaných respondentů v České republice oproti třetině před třemi lety.

Ochota stěhovat se za prací

Při dojíždění do zaměstnání je pouze necelá pětina uchazečů ochotna strávit cestou více než hodinu.

„Ze všech dat průzkumu vyplývá, že jsou Češi při změnách zaměstnání opatrní. A není se čemu divit, mnozí prožili posledních pět let v nejistotě ze ztráty zaměstnání,“ komentuje Martin Ježek a dodává, že polovina respondentů průzkumu, pro které by důvodem pro změnu pracovního místa byla zajímavá pracovní nabídka od jiného zaměstnavatele, naznačuje, že i zde začínají „ledy povolovat“.