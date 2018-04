Dva roky a ani o den míň

V podstatě lze shrnout, že příjem poplatníka z prodeje nemovitostí podléhá zdanění daní z příjmů . Prodávající by měl do třiceti dnů od nabytí účinnosti smlouvy o převodu nemovitosti podat daňové přiznání. Ke štěstí prodávajícího však existují případy, kdy je příjem z prodeje nemovitostí z daňového hlediska osvobozen.

Za bydliště je z pohledu zákona o daních z příjmů považována nemovitost, v níž se poplatník pravidelně zdržuje. Zcela určitě by tedy nesplňovala dvouletý časový test nemovitost, která je přenechána do užívání nájemci. Na druhou stranu se však nemusí z pohledu zákona o daních z příjmů jednat o nemovitost, v níž měl prodávající trvalé bydliště. Pokud tedy prodávající prokáže před finančním úřadem, že nemovitost vlastnil déle než dva roky a měl v něm „bydliště“ (z pohledu zákona o daních z příjmů), pak je tento příjem z prodeje od jakýchkoli daňových povinností osvobozen.

Smlouva o budoucí smlouvě o prodeji daňovou povinnost nezruší

Český člověk je zejména v oblasti daňových úniků tvorem velmi vynalézavým a samozřejmě se snaží dvouletému časovému testu vyhnout. Prodávat nemovitost několik týdnů či měsíců po jejím pořízení bývá zpravidla záležitost spekulací s nemovitostmi, avšak i běžný smrtelník se může dostat do situace, kdy prodává nemovitost dříve než za dva roky po jejím nabytí. Lze tedy časový test nějakým způsobem obejít?

Dříve než se pustím do analýzy tohoto problému jenom připomínám, že dvouletý časový test je doba mezi vznikem (den doručení návrhu na vklad vlastnického práva) a zánikem vlastnického práva k nemovitosti v katastru nemovitostí. Poměrně obvyklou praxí, jak se vyhnout daňovým povinnostem vázaných k porušení dvouletého časového testu, bylo uzavírání smluv o budoucí smlouvě o prodeji. Prodávající se v podstatě v této smlouvě zavázal, že uzavře smlouvu o prodeji nemovitosti k datu těsně po vypršení dvou let, avšak peníze vyinkasoval ihned. K převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí došlo samozřejmě až v momentě, kdy vypršel dvouletý časový test. Kupující ovšem logicky začal využívat nemovitost po zaplacení kupní ceny.

Tato praxe je ovšem již minulostí. V ZDP jsou totiž z osvobozených příjmů vyjmuty příjmy plynoucí z budoucího prodeje nemovitosti uskutečněného do dvou let od nabytí domku nebo bytu. Jinými slovy by si měl každý prodávající nemovitosti uvědomit, že dva roky vlastnictví prodávané nemovitosti jsou minimum. Pokud ovšem prodávající neprokáže před finančním úřadem statut „bydliště“ pak podléhá daňové osvobození příjmu z prodeje nemovitosti časovému testu pěti let. Může se jednat zpravidla o situaci, že poplatník má nemovitost v osobním vlastnictví, avšak pronajímá ji. Za této situace ji tedy musí vlastnit alespoň pět let, aby byl příjem z prodej osvobozen od daňových povinností.