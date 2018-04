Dvacet procent za měsíc nebylo v dubnu výjimečné

Akcie trhají rekordy

Dlouho neviděné výnosy zaznamenaly v uplynulém měsíci všechny rozvinuté světové trhy s výjimkou Japonska. Neskutečných 21 % si připsaly akcie v Německu. Francouzský index CAC 40 (který zahrnuje největší francouzské firmy jako: Alcatel, BNP Paribas, Carrefour, Danone, L.V.M.H., Michelin, Renault, Vivendi) dosáhl 12,8% zhodnocení.

Přírůstek akcií v dubnu byl v Evropě opravdu rekordní. Celoevropský FTSE EUROTOP 300 se za měsíc zhodnotil o 10,4 %, což odpovídá největší hodnotě za posledních šest let. Největším impulsem byla bezesporu skončená válka v Iráku. Z hlediska sektorového rozdělení se nejlépe dařilo akciím firem z oblasti pojištění a financí. Tento sektor po několikaměsíčním propadu dokázal získat 27% zhodnocení titulů. Na vysoké hodnotě 20,7 % zůstávají technologie, u kterých můžeme vidět optimismus ohledně budoucnosti tohoto odvětví, který se však může nevyplatit. Naopak nejhůře se daří sektorům energetiky, potravinářství a maloobchodu.

Index Změna (v %) S&P 500 8,1 DJIA 6,11 Nasdaq Composite 9,18 FTSE 100 8,65 DAX 21,38 CAC 40 12,8 Nikkei 225 -1,78

Index Hodnota 31.3.2003 Hodnota 30.4.2003 Změna (%) PX-50 492,8 520,7 5,66 PX-D 1246,3 1307,6 4,92

Největší investiční extrémy za měsíc Nejlepší změna (%) Nejhorší změna (%) Domácí akcie (bez SPADu) SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 41,7 SETUZA -12,7 SPAD UNIPETROL 8,9 PHILIP MORRIS ČR -7,6

Zahraniční fondy s registrací od KCP Typ fondu Nejlepší Nejhorší Průměr za kategorii (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Akciový CS EF Small & Mid Cap Germany 20,15 ABN AMRO Japan EQ. Fund -8,60 -0,53 Smíšený Templeton Global Balanced 8,86 PARVEST Dynamic Euro -2,83 2,30 Dluhopisový ABN AMRO GL.EM.MARK.B.F. 9,74 ESPA Bond Dollar -2,65 0,60 Peněžního trhu KBC Multi Cash CAD Medium 0,70 Templeton US$ LIQ RES C -0,10 0,20

Domácí otevřené podílové fondy Typ fondu Nejlepší Nejhorší Průměr za kategorii (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Akciový ČSOB evropský akciový 5,95 AKRO SVĚT -2,38 2,62 Smíšený IKS balancovaný 4,85 1.IN PIF -1,76 0,34 Dluhopisový ISČS Trendbond 1,06 1.IN Dluhopisový fond -0,37 0,53 Peněžního trhu ISČS Sporoinvest 0,40 AKRO Obligace -1,44 0,28

SARS a 1,4 mld. dolarů na pokutách

Celá globální ekonomika je výrazně ovlivněna epidemií SARS. Ačkoli nejvíce případů je hlášeno z Asie a prakticky jedinou neasijskou zemí, kde více hrozí nákaza, je Kanada, SARS ovlivňuje všechny ekonomiky. Odložené pracovní cesty, rušení leteckých spojů, prázdné hotely a restaurace, kolaps turistického ruchu, dále zrušené investice, neprodlužování stávajících kontraktů,… Čína by měla přijít o 40 % příjmů z turistického ruchu (který představuje objem 67 mld. dolarů), Morgan Stanley snižuje odhad světového růstu na 2,4 % z původních 2,9 % (předpověď na rok 2004 klesla ze 4 % na 3,8 %),… Americká Air Transport Association oznámila, že přes tichý oceán létá o 40 % letadel méně. To všechno trhy citlivě vnímají a může to znamenat další problémy do budoucna. Na druhou stranu, pro největší trh na světě – USA – může být SARS i v něčem dobrá: investice místo Číny a dalších asijských zemí půjdou do domácích odvětví a podniků, regionální dopravci a „místní“ turistický ruch opět pomohou domácím firmám. Odhadnout dopady je v tuto chvíli těžké, nikdo neví, zda epidemie již dosáhla svého vrcholu či nikoli. Světová Banka odhaduje, že náklady v souvislosti se SARS budou pro asijské státy 15 miliard dolarů v tomto roce. Dá se na SARS vydělat? Čtěte v článku: Některé firmy vidí v SARS zlatý důl.

Další ranou pro kapitálové trhy je 1,4 miliardová pokuta velkých investičních domů na Wall Streetu, na které se na konci dubna dohodly s americkou Komisí pro cenné papíry (SEC). Jde sice o největší pokutu, jaká kdy byla na Wall Streetu udělena, její výše však postižené subjekty příliš neovlivní. Je totiž zanedbatelnou částkou ve srovnání s jejich celkovými aktivy. Standard & Poor's oznámila, že v souvislosti s vyrovnáním nebude snižovat rating žádné společnosti. Obvinění se týkalo spojení poradenství a investiční činnosti bank, kdy firmy na jedné straně doporučovali akcie k nákupu, na druhé je v soukromých mailech a telefonátech označovaly (přinejmenším) za rizikové. Navíc poskytovaly další bankovní služby hodnotícím subjektům.

Newyorský generální prokurátor Eliot Spitzer, který vedl spor s potrestanými společnostmi radí v rozhovoru pro MSNBC investorům, jaké by si z tohoto případu měli vzít ponaučení: „Buďte maximálně ostražití v tom, kdo vám poskytuje investiční poradenství. Vyžadujte od těch, kdo vám radí, vyloučení jakéhokoli střetu zájmů, informujte se z více zdrojů, abyste získali více nezávislých názorů z různých úhlů pohledu. Jsou to vaše peníze, ne ‘jejich‘. Nikdy neztrácejte ze zřeteli, že to, na čem vydělávají, jsou právě vámi zaplacené poplatky.“

České akcie ani podílové fondy tak úspěšné, jako zahraniční trhy a subjekty kolektivního investování, nebyly. To je vidět jak z růstu indexů, tak na hodnotách výnosů podílových fondů níže.

Pokud pomineme vysoké zisky akcií energetik (kterým se dařilo v souvislosti se spojením s ČEZ) a uhelných společností, dařilo se finančním institucím – Česká pojišťovna (+23 %), Erste Bank (+7,7 %), Živnostenská banka (+9,8 %). Nezanedbatelný nárůst 8,9 % zaznamenaly akcie Unipetrolu, které z 35 Kč za akcii na začátku roku posílily na 47,35 Kč za akcii na konci dubna. (Odkud pokračují v dalším růstu taženém přibližující se privatizací Unipetrolu jako celku s povinností veřejné nabídky. Cena by podle analytiků mohla do konce roku vystoupat i k 90 Kč za akcii.)

Z názvu nejlepšího akciového fondu (a především z výnosu) je patrné, že to bylo opravdu Německo, které bylo pro investici v dubnu nejlepší. Další Německé fondy se rovněž umístnily v prvních místech žebříčku akciových fondů (na 2., 4., 9., 14. místě). Další fondy zaměřené na Evropu doplňují pořadí v první patnáctce – zaměření na Belgii, Francii, eurozónu. Nepřekvapí, že na posledních místech jsou naopak fondy investující na asijských trzích, z nichž nejhůře jsou na tom „japonské“ fondy.

Zlato a ropa zamířily dolů

Vydělávat na zlatě a dalších drahých kovech již nepůjde tak lehce. Ještě 10. března bylo zlato na 355 dolarech za troyskou unci, ale poté zamířilo prudce dolů. O měsíc později 9. dubna bylo již o více jak 9 % níž, na 322 dolarech za unci. Poté však zamířilo opět vzhůru (ve vazbě na oslabení postupu ve válce v Iráku) a měsíc ukončilo na 337 dolarech za unci, s předpovědí k dalším poklesům. Stříbro kopírovalo vývoj ceny zlata a z počátečních 4,46 dolarů za unci mírně vystoupalo na 4,605 (+3,25 %). Cena platiny oproti tomu poklesla za celý měsíc o 6 % na 603 dolarů za unci. Doby, kdy se prodávala nad 700 dolarů jsou pravděpodobně v nenávratnu. Ropa klesá od počátku války v Iráku takřka nepřetržitě, z původní hodnoty nad 34 dolary za barel spadla na 24 dolarů za barel. Více můžete nalézt ve článku OPEC zvýšil limity, aby těžil méně ropy.

Dolar oslabuje na nejnižší hodnoty v historii

I v dubnu pokračovalo oslabování dolaru vůči euru, z čehož těžila i česká koruna, která se dostala na historicky nejsilnější úroveň vůči dolaru od roku 1997). Dolar se tak obchoduje blízko hranici 28 Kč za dolar. To by mělo zlevnit pohonné hmoty nebo také dovolenou v dolarových oblastech: Dolar oslabil o dalších třicet haléřů.

