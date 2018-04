Dvacet rad pro úspěch v práci

Mít věci pod kontrolou, prosazovat své nápady a moci udávat směr. Získat vysoký plat a prestiž. Dělat většinou to, co chci, ne to, co chtějí druzí. Pokud je právě tohle vaše předsevzetí do nového roku, jsou vám určeny následující rady.

Přemýšlíte o svých šéfech a představujete si, jak byste firmu nebo oddělení řídili vy, kdybyste měli tu moc. A i když cítíte, že být nadřízeným je někdy dost velká odpovědnost, občas byste byli rádi na jejich místě. Přitom mezi tím, být či nebýt povýšen, je někdy jen maličký rozdíl.

Jak si úspěch naplánovat

1. Musíte vědět, co chcete. „Chci mít vliv na lidi kolem sebe, chci prosazovat své nápady, řídit firmu a mít za to hodně peněz.“ Řekněte si to právě takhle jasně a myslete na to při každém svém rozhodnutí, při každém kroku.

2. Věřte si. Nevymýšlejte si důvody, proč něco nejde, proč to nemá smysl ani zkoušet. Znáte tenhle monolog? „S tímhle nápadem bych mohla přijít na poradu. Jenže co když to ostatní odmítnou a ještě se zesměšním. Kdepak, radši budu dělat to, co mi jde, oni si jednou všimnou, že jsem dobrá.“ Na tuhle promluvu rychle zapomeňte. Podceňování vlastních schopností je zlozvyk, který na cestu vzhůru nepatří. A strach z reakcí ostatních také ne.

3. Chopte se šance. Objevila se možnost postoupit dál, rozvíjet se, předvést se ostatním? Berte to. Co na tom, že jste to ještě nikdy nedělali, všechno je jednou poprvé. Až uslyšíte tohle: „Otvíráme pobočku v Maďarsku a potřebujeme lidi, kteří by to tam rozjeli“, neváhejte, ukažte, co ve vás je.

4. Nezveličujte neúspěch. Nedaří se vám? Nepropadněte omylu, že je vše ztraceno. Neznamená to, že jste se dost nesnažili nebo že na to nemáte. Nepřeceňujte význam jednoho neúspěchu. Ve skutečnosti znamená jen to, že musíte začít znovu, ale už o něco chytřejší. Edison údajně provedl tisíce nepovedených pokusů než vynalezl žárovku.

5. Vzdělávejte se. Získávejte nové znalosti ve svém oboru a používejte je. Nezapomínejte ani na jazykové dovednosti. Ve firmách se zahraničním vlastníkem mnohdy není povýšen ten nejlepší odborník, ale ten, kdo se s cizojazyčnými manažery nejlépe domluví. Ten, kdo může bez problému odjet na školení do mateřské firmy v USA.

Jak vyjít s nadřízenými

6. Buďte loajální. Dávejte vždy najevo, že vám záleží na rozvoji firmy, že vnímáte její problémy jako své vlastní. Pokud ve firmě panuje určitá kultura, přijměte ji.

7. Poznejte názory šéfa. A mějte je vždy na paměti. Váš šéf nemá rád lidi, kteří na poradě nikdy nic sami od sebe neřeknou? Mějte tedy před schůzkou týmu vždy připraven nějaký nápad či komentář. Váš nadřízený je velký zastánce Evropské unie, je nadšený z výhod, které přinese společná měna euro? Nezapomínejte na to a přizpůsobte tomu své nápady a návrhy.

8. Vynechte urážlivost. Zapomeňte na ješitnost a hysterické chování. Když už musíte jít do konfliktu s nadřízeným, vyvarujte se emocí, nehrajte na city, nevydírejte. Pokud projevujete jiný názor než šéf, vsaďte raději na klidnou sílu a věcná řešení.

9. Sbližte se se šéfem. Využijte příležitosti sblížit se s nadřízeným osobně. Zeptá se občas, jestli by s ním někdo nechtěl jít na oběd? Nikdo z ostatních nechce jít? Jděte vy. Odhoďte obavy, že se ztrapníte. Zapomeňte na ostatní, kteří si možná pomyslí, že jste pěkný kariérista. Na neformálním obědě se nakonec můžete dozvědět hodně důležitých věcí o dění ve firmě.

10. V krizi nadřízeného podržte. Prokažte svou oddanost firmě. Pokud se vyskytnou potíže, hoří termíny, nadřízení mají nervy nadranc, buďte připraveni zabrat naplno. Když dokážete v krizových situacích ze sebe vydat to nejlepší, budou ve vás šéfové vidět důležitou oporu.

Jak na lidi kolem sebe

11. Nebuďte falešně skromní. Šéf například řekne: „Díky tobě jsme práci dokončili včas.“ Rozhodně není na místě falešná skromnost, která vám velí říci: „Ále, to nic nebylo, vždyť by to dovedl každý.“ Naopak -ukažte svůj osobitý podíl na úspěchu: „Byla to fuška. Ještě že jsem dostal ten nápad na nové technické řešení. Možná bychom ho mohli využívat častěji.“

12. Používejte JÁ místo MY. Ten, kdo má strach z neúspěchu, se možná se svým nápadem raději schová za větu: „My jsme si s kolegy říkali, že bychom mohli třeba zákazníkům letos nabídnout novoroční slevy.“ Vy přece chcete uspět a věříte si. Proč neřeknete raději: „Já bych letos nabídl zákazníkům novoroční slevy.“

13. Mluvte stručně a jasně. V jedné velké tuzemské firmě pracovali dva kolegové. Jeden byl výjimečně schopný programátor, který šel vždy do hloubky a vnímal celou složitost zadaného úkolu. Když však o něm měl promluvit, nevěděl, kde v celé té složitosti začít. Druhý do problému sice neviděl tak detailně, ale měl o něm přehled a uměl jasně říci, v čem je zakopaný pes. Když se na poradě šéf zeptal „Proč nám ten program pořád nefunguje“, byl to ten druhý, kdo dal šéfovi odpověď, kterou potřeboval. Dnes je z něj jeden z ředitelů.

14. Dostaňte z lidí, co vědí. A umějte to použít. Slyšeli jste kolegu, jak říká: „To je hrozné, jak nás výroba téhle jediné součástky zdržuje v celé práci,“ zeptejte se ho hned, jestli neví, co s tím. Vyslechněte ho, a pokud se k tomu kolega sám nemá, nápad na poradě prezentujte. Buďte tím, kdo šéfům řekne: „Vím o jednom nápadu, jak zkrátit výrobní čas. Myslím, že by to ušetřilo firmě velké peníze.“

15. Upozorněte na neschopnost. Zdržuje vás v práci kolegyně, která vám potřebné podklady dodá vždycky pozdě a s chybami? Upozorněte na to. Nesnažte se brát její práci a její chyby na sebe. Budujete přece svou kariéru, ne její.

Jak si organizovat práci

16. Nenechte se zavalit prací. Až jednou přijde nějaká příležitost, budete potřebovat čas, abyste se jí věnovali a mohli ji využít. Jak byste se mohli přihlásit do nového prestižního projektu, když sotva stíháte své stávající povinnosti?

17. Naučte se říkat NE. Samozřejmě, pokud chcete uspět, musíte ukázat vrchovatou míru ochoty přijmout nabízené úkoly. Pokud je však něco, čemu se do budoucna rozhodně nechcete věnovat, musíte umět říci NE. Kolegové i šéfové si zvykli, že nepříjemné telefonáty vyřizujete vždycky vy? Možná jste v tom dobří, ale cítíte, že vás to zdržuje ve vlastní práci? Řekněte to na rovinu: „Já tam nezavolám. Vím, že tyhle nepříjemné hovory někdo vyřídit musí, ale nemůžu to dělat pokaždé já. Navrhuji, že se budeme střídat.“

18. Přenechte něco ostatním. Chcete jednou řídit lidi? Budete se muset s nimi umět o svou práci podělit. Naučte se to už nyní. Třeba takhle: „Ty teď máš chvíli čas, nedokončil bys pro mě tyhle tabulky? Já jsem ti to už všechno připravil, spočítal, jen je potřeba to tam vyplnit.“ Zbavte se strachu, že nikdo jiný než vy to tak dobře neudělá.

19. Velké sousto si rozdrobte. Nenechte se stresovat tím, že před vámi stojí velký úkol. Rozvrhněte si jej do jednotlivých postupných kroků a ty si přehledně sepište a postupně plňte. Každý odškrtnutý bod vám dodá novou energii na plnění těch dalších.

20. Všímejte si dění ve firmě. V každé firmě neustále dochází ke změnám, lidé odcházejí, přicházejí, jsou povyšováni. Objevují se nové projekty, nová místa. Část své pracovní doby obětujte sbírání a vyhodnocování právě těchto informací. Věnujte pozornost tomu, kdo obvykle bývá povyšován, čeho si šéfové cení. Když se chystá nový projekt, sledujte přípravy, buďte včas u toho, až šéf začne hledat, koho do něj obsadí.

Zdroj: Rady byly sestaveny na základě anonymního dotazníku zaměstnanců z velkých soukromých společností a státní správy. Odpovídali policisté, pracovníci bank, telekomunikačních společností, knižního vydavatelství a stavebních firem.

Co pro vás znamená být úspěšný v práci?

40 % Brát dobrý plat

5 % Postoupit na vyšší post

50 % Dělat něco, co mne baví

5 % Mít prestiž

Zdroj: jobdnes.cz