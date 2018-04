Dvanáct tipů, jak ušetřit na dovolené

1. Nakupte a leťte

Nejlevnější zájezdy jsou takzvané "Buy and Fly". S hotovostí nebo platební kartou v kapse a zabaleným batohem na zádech přijedete na letiště, cestovka vám nabídne nejbližší zájezd a za pár hodin můžete sedět v letadle. V Česku takovou službu nabízí třeba CK Exim Tours.

2. Naplánujte si levné výlety

Vstup do mnohých památek a muzeí v zahraničí je často jedenkrát týdně zdarma. Vemte děti na pouliční festival nebo vyrazte na vodopád či jiný přírodní úkaz.

3. Cestujte hromadnou dopravou

Za památkami a na výlety, pokud je to možné, vyrážejte městskou dopravou. Vyjde vás to levněji než organizované výpravy.

4. Kafe za lístek na záchod

Na mnoha benzinkách v Německu za toaletu zaplatíte 50 centů, které se vám promění na kupon, za nějž si můžete uvnitř v obchodě pořídit třeba kávu či sušenku. Jen si dejte pozor, od určitého množství nasbíraných kuponů se sleva snižuje.

5. Využijte slevy

Některé spolkové oblasti a města v Rakousku (třeba Vídeň, Burgenlandsko, Salcbursko, Dolní a Horní Rakousko) nabízejí takzvané inkluzivní karty, s nimiž jsou vybrané služby (městská doprava, lanovky a vstupy do pamětihodností) zdarma nebo s velkou slevou. Bližší informace na: 800 180 800 nebo www.austria.info.

na dovolenou potřebujete vyšší kapesné než loni Stejné ceny jako loni, ale horší kurz koruny vůči euru. To je důvod, proč bude letos pro české turisty u moře dráž.

6. Volejte přes internet

Ještě než vyrazíte, zařiďte si účet na Skypu nebo ICQ, díky nim budete moct se svými známými mluvit přes internet zdarma. I hodina v internetové kavárně vás vyjde výrazně levněji než hodina hovoru přes telefon.

7. Dopřávejte si speciality

Pokud nemáte k internetu přístup, spíš než byste zavolali, napište SMS. Od července jsou z ciziny jen za 3,50 Kč.

Sušená šunka s ovčím sýrem a olivami v Chorvatsku bude zpravidla levnější než plněný arabský chléb nebo francouzská bageta.

8. Šťastné hodiny v restauraci

Do restaurací zamiřte během takzvaných "happy hours". To jsou hodiny (třeba od 2 do 4 odpoledne), během nichž podnik nabízí jídlo a pití se slevou, a to třeba až o třicet procent.

9. Na tržnici až navečer

Pro ovoce a zeleninu vyrážejte až pozdě odpoledne. Trhovci jdou obvykle s cenami výrazně dolů. Zboží už totiž není tak čerstvé jako ráno a později by jej museli vyhodit. Stejné je to i v restauracích, kde prodávají balené jídlo s sebou, takzvané "take-away".

10. Smlouvejte, kde se dá

Nebojte se o cenu s prodejci handrkovat. Třeba arabští trhovci by se cítili vyloženě uraženi, kdybyste přistoupili hned na první nabídku. Plácněte si teprve tehdy, až cenu sundáte dolů alespoň o polovinu.

11. Nastudujte průvodce

"Guidy" neboli průvodcovské brožury často obsahují tipy, kde v které zemi narazíte na nejlevnější služby. Pročtěte si třeba Lonely Planet.

12. Nebojte se spolujízdy

Do ciziny se můžete dostat i za celkem malý peníz a navíc se seznámit, když na www.spolujizda.cz natrefíte na někoho, kdo zrovna pojede za hranice vaším směrem. Složíte se společně na benzin, pokud se sejdete do jednoho auta ve čtyřech, lehce se vejdete i s batohy a náklady mezi sebe rozpočítáte.